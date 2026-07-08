USKOK

podigao optužnicu

26-godišnjaka

neovlaštene proizvodnje i prometa drogama

Srbije, Mađarske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske

nabave, krijumčarenja i preprodaje

preuzimanje automobila

5.000 eura naknade

3,5 kilograma kokaina

3,5 kilograma kokaina

1.908.000 mađarskih forinti

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

je nakon provedene istragepred Županijskim sudom u Osijeku protivzbogu sastavu zločinačkog udruženja.Prema optužnici, okrivljenik se između 15. siječnja i 1. veljače 2026. povezao s više osoba izradi organiziranjavećih količina kokaina.USKOK navodi da je s članovima skupine dogovorio nabavu droge, njezino preuzimanje u Mađarskoj te krijumčarenje u Hrvatsku radi daljnje prodaje. Istodobno je s osobama iz Bosne i Hercegovine organiziraonamijenjenog prijevozu do mjesta primopredaje kokaina.Optuženi je 15. siječnja iz Bosne i Hercegovine ušao u Hrvatsku iznajmljenim automobilom, gdje je, prema navodima tužiteljstva, s zasad nepoznatim osobama dogovorio preuzimanje kokaina u Mađarskoj i njegov prijevoz u Hrvatsku za najmanjePotom je iznajmljenim vozilom otišao u Mađarsku, gdje je čekao daljnje upute te sudjelovao u prijevozu određene količine kokaina. Prema optužnici, po uputama osoba iz Srbije od zasad nepoznatih osoba preuzeo je automobil u kojem se nalazilozapakiranog u četiri paketa.S drogom se 1. veljače uputio prema Hrvatskoj kako bi je predao unaprijed dogovorenim osobama, no na autocesti A3 zaustavili su ga policijski službenici. Pretragom vozila pronađena sute, koje je, prema tvrdnjama USKOK-a, preuzeo kao naknadu za krijumčarenje droge.