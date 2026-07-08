Na autocesti A3 pao s 3,5 kilograma kokaina: USKOK podigao optužnicu protiv 26-godišnjaka
08.07.2026. 17:33
USKOK je nakon provedene istrage podigao optužnicu pred Županijskim sudom u Osijeku protiv 26-godišnjaka zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.
Prema optužnici, okrivljenik se između 15. siječnja i 1. veljače 2026. povezao s više osoba iz Srbije, Mađarske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske radi organiziranja nabave, krijumčarenja i preprodaje većih količina kokaina.
USKOK navodi da je s članovima skupine dogovorio nabavu droge, njezino preuzimanje u Mađarskoj te krijumčarenje u Hrvatsku radi daljnje prodaje. Istodobno je s osobama iz Bosne i Hercegovine organizirao preuzimanje automobila namijenjenog prijevozu do mjesta primopredaje kokaina.
Optuženi je 15. siječnja iz Bosne i Hercegovine ušao u Hrvatsku iznajmljenim automobilom, gdje je, prema navodima tužiteljstva, s zasad nepoznatim osobama dogovorio preuzimanje kokaina u Mađarskoj i njegov prijevoz u Hrvatsku za najmanje 5.000 eura naknade.
Potom je iznajmljenim vozilom otišao u Mađarsku, gdje je čekao daljnje upute te sudjelovao u prijevozu određene količine kokaina. Prema optužnici, po uputama osoba iz Srbije od zasad nepoznatih osoba preuzeo je automobil u kojem se nalazilo 3,5 kilograma kokaina zapakiranog u četiri paketa.
S drogom se 1. veljače uputio prema Hrvatskoj kako bi je predao unaprijed dogovorenim osobama, no na autocesti A3 zaustavili su ga policijski službenici. Pretragom vozila pronađena su 3,5 kilograma kokaina te 1.908.000 mađarskih forinti, koje je, prema tvrdnjama USKOK-a, preuzeo kao naknadu za krijumčarenje droge.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Prema optužnici, okrivljenik se između 15. siječnja i 1. veljače 2026. povezao s više osoba iz Srbije, Mađarske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske radi organiziranja nabave, krijumčarenja i preprodaje većih količina kokaina.
USKOK navodi da je s članovima skupine dogovorio nabavu droge, njezino preuzimanje u Mađarskoj te krijumčarenje u Hrvatsku radi daljnje prodaje. Istodobno je s osobama iz Bosne i Hercegovine organizirao preuzimanje automobila namijenjenog prijevozu do mjesta primopredaje kokaina.
Optuženi je 15. siječnja iz Bosne i Hercegovine ušao u Hrvatsku iznajmljenim automobilom, gdje je, prema navodima tužiteljstva, s zasad nepoznatim osobama dogovorio preuzimanje kokaina u Mađarskoj i njegov prijevoz u Hrvatsku za najmanje 5.000 eura naknade.
Potom je iznajmljenim vozilom otišao u Mađarsku, gdje je čekao daljnje upute te sudjelovao u prijevozu određene količine kokaina. Prema optužnici, po uputama osoba iz Srbije od zasad nepoznatih osoba preuzeo je automobil u kojem se nalazilo 3,5 kilograma kokaina zapakiranog u četiri paketa.
S drogom se 1. veljače uputio prema Hrvatskoj kako bi je predao unaprijed dogovorenim osobama, no na autocesti A3 zaustavili su ga policijski službenici. Pretragom vozila pronađena su 3,5 kilograma kokaina te 1.908.000 mađarskih forinti, koje je, prema tvrdnjama USKOK-a, preuzeo kao naknadu za krijumčarenje droge.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
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