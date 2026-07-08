Nataša Tramišak

22 jedinice lokalne samouprave

ugovore o dodjeli pomoći za kapitalne programe

osnovnoj, komunalnoj, društvenoj i socijalnoj infrastrukturi

Čak 22 jedinice lokalne samouprave dobile su danas potporu u ukupnom iznosu od 514.000 eura iz županijskog proračuna. Prošle i ove godine, jedinicama lokalne samouprave dodijeljene su financijske potpore za provedbu njihovih investicija, u iznosu većem od 2,5 milijuna eura. Jedinice lokalne samouprave mogu se prijaviti i na javni poziv za dodjelu potpora za dogradnju ili adaptaciju dječjih vrtića, koji je u tijeku

napore

jednaku kvalitetu života

U tijeku je veliki investicijski ciklus, jer kao što smo i obećali, u posljednjih godinu dana pokrenuli smo projekte velike vrijednosti. Prije svega, to je izgradnja novog Kliničkog bolničkog centra u Osijeku, vrijednog 850 milijuna eura, za što je postupak javne nabave u tijeku. Završavamo javnu nabavu za Centar za gospodarenje otpadom vrijedan 118 milijuna eura. Najveći investicijski ciklus traje i u osnovnom školstvu, gdje dograđujemo škole vrijedne 75 milijuna eura. S tim i ostalim ulaganjima vjerujem da ćemo u idućem razdoblju još snažnije potaknuti pozitivnu perspektivu i percepciju života na našem području

Zahvaljujem županici i Osječko-baranjskoj županiji što uvijek nalaze sredstva za gradove i općine na svom području. Grad Donji Miholjac ovim je programom dobio 95.000 eura što su nam značajna sredstva za rekonstrukciju Ulice Ivana Gorana Kovačića. Ona se nalazi u centru grada, čime ćemo olakšati prometovanje, ali i omogućiti kvalitetniji život za tamošnje stanovnike

Dražen Trcović

Davor Tubanjski

30.000 eura

Napravit ćemo pješačku stazu preko željezničko-cestovnog prijelaza kako bismo podigli sigurnost i kvalitetu života, prije svega djece, ali i ostalih stanovnika općine Antunovac

Gradu Belišću

Donjem Miholjcu

Donja Motičina

Općini Magadenovac

Viljevu

Antunovcu

Punitovcima

Čemincu

Podgoraču i Petlovcu

Čepinu

Dražu

Marijancima

Podravskoj Moslavini

Feričancima

Viškovcima

Bilju

Drenju i Erdutu

Popovcu

Šodolovcima

Semeljcima

Foto: OBŽ

Županicadanas je uručila predstavnicimas područja Osječko-baranjske županijekojima se podiže kvaliteta života stanovnika i ispunjavaju potrebe lokalnih zajednica. Riječ je okoju treba poboljšati i omogućiti veću dostupnost stanovnicima na svom području.– istaknula je županica Tramišak.Osječko-baranjska županija prati svejedinica lokalne samouprave kako bi omogućilau selima i gradovima te kako bi svi stanovnici imali uvjete potrebne da ovdje ostaju, stvaraju i grade obitelji.– zaključila je županica.– rekao je, gradonačelnik Donjeg Miholjca.Načelnikistaknuo je kako su dobiliza ulaganje u infrastrukturu u naselju. –– dodao je Tubanjski.odobrena je pomoć Županije za izmjenu i dopunu prostornog plana, aza rekonstrukciju prometnih površina i izgradnju nogostupa. Općiniodobrena je pomoć za vodovodnu i kanalizacijsku mrežu,za izgradnju infrastrukturnih građevina,za izgradnju pristupne ceste,za izgradnju pješačke staze preko željezničko-cestovnog prijelaza,za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda,za izgradnju otresnice,za održavanje ulica,za izgradnju tribina u NK Tomislav, Livana,za sanaciju nogostupa,za društveni dom,za rekonstrukciju ceste,za izgradnju komunalnog spremišta,za rekonstrukciju pješačke staze,za obnovu Doma kulture,za uređenje dječjih igrališta,za izgradnju staze na grobljima,za čišćenje i održavanje propusta kanalske mreže iza uređenje tržnice.