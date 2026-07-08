Županija dodijelila 514.000 eura za kapitalne projekte u 22 grada i općine
08.07.2026. 16:35
Županica Nataša Tramišak danas je uručila predstavnicima 22 jedinice lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije ugovore o dodjeli pomoći za kapitalne programe kojima se podiže kvaliteta života stanovnika i ispunjavaju potrebe lokalnih zajednica. Riječ je o osnovnoj, komunalnoj, društvenoj i socijalnoj infrastrukturi koju treba poboljšati i omogućiti veću dostupnost stanovnicima na svom području.
- Čak 22 jedinice lokalne samouprave dobile su danas potporu u ukupnom iznosu od 514.000 eura iz županijskog proračuna. Prošle i ove godine, jedinicama lokalne samouprave dodijeljene su financijske potpore za provedbu njihovih investicija, u iznosu većem od 2,5 milijuna eura. Jedinice lokalne samouprave mogu se prijaviti i na javni poziv za dodjelu potpora za dogradnju ili adaptaciju dječjih vrtića, koji je u tijeku – istaknula je županica Tramišak.
Osječko-baranjska županija prati sve napore jedinica lokalne samouprave kako bi omogućila jednaku kvalitetu života u selima i gradovima te kako bi svi stanovnici imali uvjete potrebne da ovdje ostaju, stvaraju i grade obitelji.
- U tijeku je veliki investicijski ciklus, jer kao što smo i obećali, u posljednjih godinu dana pokrenuli smo projekte velike vrijednosti. Prije svega, to je izgradnja novog Kliničkog bolničkog centra u Osijeku, vrijednog 850 milijuna eura, za što je postupak javne nabave u tijeku. Završavamo javnu nabavu za Centar za gospodarenje otpadom vrijedan 118 milijuna eura. Najveći investicijski ciklus traje i u osnovnom školstvu, gdje dograđujemo škole vrijedne 75 milijuna eura. S tim i ostalim ulaganjima vjerujem da ćemo u idućem razdoblju još snažnije potaknuti pozitivnu perspektivu i percepciju života na našem području – zaključila je županica.
- Zahvaljujem županici i Osječko-baranjskoj županiji što uvijek nalaze sredstva za gradove i općine na svom području. Grad Donji Miholjac ovim je programom dobio 95.000 eura što su nam značajna sredstva za rekonstrukciju Ulice Ivana Gorana Kovačića. Ona se nalazi u centru grada, čime ćemo olakšati prometovanje, ali i omogućiti kvalitetniji život za tamošnje stanovnike – rekao je Dražen Trcović, gradonačelnik Donjeg Miholjca.
Načelnik Davor Tubanjski istaknuo je kako su dobili 30.000 eura za ulaganje u infrastrukturu u naselju. – Napravit ćemo pješačku stazu preko željezničko-cestovnog prijelaza kako bismo podigli sigurnost i kvalitetu života, prije svega djece, ali i ostalih stanovnika općine Antunovac – dodao je Tubanjski.
Gradu Belišću odobrena je pomoć Županije za izmjenu i dopunu prostornog plana, a Donjem Miholjcu za rekonstrukciju prometnih površina i izgradnju nogostupa. Općini Donja Motičina odobrena je pomoć za vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, Općini Magadenovac za izgradnju infrastrukturnih građevina, Viljevu za izgradnju pristupne ceste, Antunovcu za izgradnju pješačke staze preko željezničko-cestovnog prijelaza, Punitovcima za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda, Čemincu za izgradnju otresnice, Podgoraču i Petlovcu za održavanje ulica, Čepinu za izgradnju tribina u NK Tomislav, Livana, Dražu za sanaciju nogostupa, Marijancima za društveni dom, Podravskoj Moslavini za rekonstrukciju ceste, Feričancima za izgradnju komunalnog spremišta, Viškovcima za rekonstrukciju pješačke staze, Bilju za obnovu Doma kulture, Drenju i Erdutu za uređenje dječjih igrališta, Popovcu za izgradnju staze na grobljima, Šodolovcima za čišćenje i održavanje propusta kanalske mreže i Semeljcima za uređenje tržnice.
Foto: OBŽ
- Čak 22 jedinice lokalne samouprave dobile su danas potporu u ukupnom iznosu od 514.000 eura iz županijskog proračuna. Prošle i ove godine, jedinicama lokalne samouprave dodijeljene su financijske potpore za provedbu njihovih investicija, u iznosu većem od 2,5 milijuna eura. Jedinice lokalne samouprave mogu se prijaviti i na javni poziv za dodjelu potpora za dogradnju ili adaptaciju dječjih vrtića, koji je u tijeku – istaknula je županica Tramišak.
Osječko-baranjska županija prati sve napore jedinica lokalne samouprave kako bi omogućila jednaku kvalitetu života u selima i gradovima te kako bi svi stanovnici imali uvjete potrebne da ovdje ostaju, stvaraju i grade obitelji.
- U tijeku je veliki investicijski ciklus, jer kao što smo i obećali, u posljednjih godinu dana pokrenuli smo projekte velike vrijednosti. Prije svega, to je izgradnja novog Kliničkog bolničkog centra u Osijeku, vrijednog 850 milijuna eura, za što je postupak javne nabave u tijeku. Završavamo javnu nabavu za Centar za gospodarenje otpadom vrijedan 118 milijuna eura. Najveći investicijski ciklus traje i u osnovnom školstvu, gdje dograđujemo škole vrijedne 75 milijuna eura. S tim i ostalim ulaganjima vjerujem da ćemo u idućem razdoblju još snažnije potaknuti pozitivnu perspektivu i percepciju života na našem području – zaključila je županica.
- Zahvaljujem županici i Osječko-baranjskoj županiji što uvijek nalaze sredstva za gradove i općine na svom području. Grad Donji Miholjac ovim je programom dobio 95.000 eura što su nam značajna sredstva za rekonstrukciju Ulice Ivana Gorana Kovačića. Ona se nalazi u centru grada, čime ćemo olakšati prometovanje, ali i omogućiti kvalitetniji život za tamošnje stanovnike – rekao je Dražen Trcović, gradonačelnik Donjeg Miholjca.
Načelnik Davor Tubanjski istaknuo je kako su dobili 30.000 eura za ulaganje u infrastrukturu u naselju. – Napravit ćemo pješačku stazu preko željezničko-cestovnog prijelaza kako bismo podigli sigurnost i kvalitetu života, prije svega djece, ali i ostalih stanovnika općine Antunovac – dodao je Tubanjski.
Gradu Belišću odobrena je pomoć Županije za izmjenu i dopunu prostornog plana, a Donjem Miholjcu za rekonstrukciju prometnih površina i izgradnju nogostupa. Općini Donja Motičina odobrena je pomoć za vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, Općini Magadenovac za izgradnju infrastrukturnih građevina, Viljevu za izgradnju pristupne ceste, Antunovcu za izgradnju pješačke staze preko željezničko-cestovnog prijelaza, Punitovcima za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda, Čemincu za izgradnju otresnice, Podgoraču i Petlovcu za održavanje ulica, Čepinu za izgradnju tribina u NK Tomislav, Livana, Dražu za sanaciju nogostupa, Marijancima za društveni dom, Podravskoj Moslavini za rekonstrukciju ceste, Feričancima za izgradnju komunalnog spremišta, Viškovcima za rekonstrukciju pješačke staze, Bilju za obnovu Doma kulture, Drenju i Erdutu za uređenje dječjih igrališta, Popovcu za izgradnju staze na grobljima, Šodolovcima za čišćenje i održavanje propusta kanalske mreže i Semeljcima za uređenje tržnice.
Foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)