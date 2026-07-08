Novi detalji tragedije u Osijeku: Obdukcija otklonila sumnju na kazneno djelo
08.07.2026. 13:49
Na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu u Kliničkom bolničkom centru Osijek obavljena je obdukcija na tijelima dviju osoba, koje su jučer prije podne pronađene mrtve u dvorišnom stanu u središtu Osijeka, a o čemu smo pisali ovdje.
Obdukcijom je otklonjena sumnja da su smrti nastupile kao posljedica kaznenih djela.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Obdukcijom je otklonjena sumnja da su smrti nastupile kao posljedica kaznenih djela.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)