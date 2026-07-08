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Vijesti::Communis
Na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu u Kliničkom bolničkom centru Osijek obavljena je obdukcija na tijelima dviju osoba, koje su jučer prije podne pronađene mrtve u dvorišnom stanu u središtu Osijeka, a o čemu smo pisali ovdje.

Obdukcijom je otklonjena sumnja da su smrti nastupile kao posljedica kaznenih djela.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)