devet godina

hrvatske nogometne reprezentacije

Zlatko Dalić

uspješnu eru

neće prihvatiti

Hrvatski nogometni savez

Marijanu Kustiću

Hrvatske na Svjetskom prvenstvu

Slaven Bilić

zlatnim slovima

srebrne medalje

brončanog odličja

srebra

najtrofejniji izbornik

najuspješnije izbornike

Foto: Igor Miličić/Arhiv

Nakon gotovona klupizaključio je svoju iznimno. Dugogodišnji izbornik odlučio je danovi ugovor koji mu je ponudio, a svoju je odluku najprije priopćio predsjedniku HNS-a, nakon čega je vijest objavljena javnosti.Iako su mnogi očekivali da će se o svojoj budućnosti izjasniti odmah nakon završetka nastupai susreta protiv Portugala, Dalić je odlučio pričekati te najprije razgovarati s čelnicima Saveza. O mogućem odlasku nagađalo se već mjesecima, budući da je i sam ranije dao naslutiti kako se približava kraj njegova mandata.Prema informacijama iz HNS-a, Dalićev nasljednik trebao bi postati bivši hrvatski izbornik, koji je posljednjih mjeseci slovio kao glavni kandidat za preuzimanje reprezentacije u slučaju Dalićeva odlaska.Dalić iza sebe ostavlja razdoblje koje će ostati upisanou povijesti hrvatskog nogometa. U gotovo devet godina na klupi Vatrenih odveo je reprezentaciju dona Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018.,u Katru 2022. teu Ligi nacija 2023. godine, čime je postaou povijesti Hrvatske.Njegovi uspjesi odjeknuli su i na svjetskoj razini. Dalić se svrstao međuu povijesti svjetskih prvenstava, a po broju vođenih utakmica i osvojenih velikih medalja nalazi se u društvu najvećih trenerskih imena svjetskog nogometa. Njegov odlazak označava kraj jedne od najuspješnijih era hrvatske reprezentacije.