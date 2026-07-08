Zlatko Dalić više nije izbornik Hrvatske, poznat i glavni kandidat za nasljednika
08.07.2026. 13:45
Nakon gotovo devet godina na klupi hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić zaključio je svoju iznimno uspješnu eru. Dugogodišnji izbornik odlučio je da neće prihvatiti novi ugovor koji mu je ponudio Hrvatski nogometni savez, a svoju je odluku najprije priopćio predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću, nakon čega je vijest objavljena javnosti.
Iako su mnogi očekivali da će se o svojoj budućnosti izjasniti odmah nakon završetka nastupa Hrvatske na Svjetskom prvenstvu i susreta protiv Portugala, Dalić je odlučio pričekati te najprije razgovarati s čelnicima Saveza. O mogućem odlasku nagađalo se već mjesecima, budući da je i sam ranije dao naslutiti kako se približava kraj njegova mandata.
Prema informacijama iz HNS-a, Dalićev nasljednik trebao bi postati bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić, koji je posljednjih mjeseci slovio kao glavni kandidat za preuzimanje reprezentacije u slučaju Dalićeva odlaska.
Dalić iza sebe ostavlja razdoblje koje će ostati upisano zlatnim slovima u povijesti hrvatskog nogometa. U gotovo devet godina na klupi Vatrenih odveo je reprezentaciju do srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., brončanog odličja u Katru 2022. te srebra u Ligi nacija 2023. godine, čime je postao najtrofejniji izbornik u povijesti Hrvatske.
Njegovi uspjesi odjeknuli su i na svjetskoj razini. Dalić se svrstao među najuspješnije izbornike u povijesti svjetskih prvenstava, a po broju vođenih utakmica i osvojenih velikih medalja nalazi se u društvu najvećih trenerskih imena svjetskog nogometa. Njegov odlazak označava kraj jedne od najuspješnijih era hrvatske reprezentacije.
Foto: Igor Miličić/Arhiv
Iako su mnogi očekivali da će se o svojoj budućnosti izjasniti odmah nakon završetka nastupa Hrvatske na Svjetskom prvenstvu i susreta protiv Portugala, Dalić je odlučio pričekati te najprije razgovarati s čelnicima Saveza. O mogućem odlasku nagađalo se već mjesecima, budući da je i sam ranije dao naslutiti kako se približava kraj njegova mandata.
Prema informacijama iz HNS-a, Dalićev nasljednik trebao bi postati bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić, koji je posljednjih mjeseci slovio kao glavni kandidat za preuzimanje reprezentacije u slučaju Dalićeva odlaska.
Dalić iza sebe ostavlja razdoblje koje će ostati upisano zlatnim slovima u povijesti hrvatskog nogometa. U gotovo devet godina na klupi Vatrenih odveo je reprezentaciju do srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., brončanog odličja u Katru 2022. te srebra u Ligi nacija 2023. godine, čime je postao najtrofejniji izbornik u povijesti Hrvatske.
Njegovi uspjesi odjeknuli su i na svjetskoj razini. Dalić se svrstao među najuspješnije izbornike u povijesti svjetskih prvenstava, a po broju vođenih utakmica i osvojenih velikih medalja nalazi se u društvu najvećih trenerskih imena svjetskog nogometa. Njegov odlazak označava kraj jedne od najuspješnijih era hrvatske reprezentacije.
Foto: Igor Miličić/Arhiv
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