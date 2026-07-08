Centra za sigurniji internet

Centra za nestalu i zlostavljanu djecu

Najbolji dječji kupaći je onaj koji se nosi

oglasnim površinama

podršku pravobraniteljice za djecu

rizike

U doba tehnologije eksplicitna fotografija djeteta postala je vrlo tražena roba. Nažalost, u posljednjih osam godina bilježimo porast kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju za više od 300 posto. Djeca koja se kupaju bez kupaćeg kostima mogu postati meta predatora i osoba koje takve fotografije ili videosnimke kasnije prodaju, dijele, umnožavaju i šire internetom. Time se ozbiljno ugrožava sigurnost, privatnost i dostojanstvo djeteta

Tomislav Ramljak

krišom snimana

Obucite djeci kupaći kostim. Moramo biti svjesni da ne gleda svatko djecu istim očima. Predatori ne vrebaju uvijek iz mora, ponekad stoje upravo na plaži, među nama. Ovo nisu pretpostavke, nego realne prijetnje. Zato još jednom pozivamo roditelje i sve odrasle osobe: pogledajte oko sebe, obratite pažnju na to tko se nalazi u blizini djece i tko ih snima. Zaštita djece počinje našom odgovornošću, pažnjom i pravovremenom reakcijom

6.332 kaznena djela

1.150 kaznenih djela

452 kaznena djela

MUP kontinuirano provodi aktivnosti usmjerene na zaštitu djece i mladih od svih oblika nasilja, zlostavljanja i iskorištavanja, a tijekom turističke sezone te se aktivnosti dodatno pojačavaju. Poseban naglasak stavljen je na prevenciju i prepoznavanje kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju, osobito na plažama, kupalištima, bazenima, igralištima i drugim mjestima na kojima borave djeca

Anita Gračan

Roditelji na plažama često snimaju i fotografiraju svoju djecu, a zatim te fotografije javno objavljuju na društvenim mrežama, ne razmišljajući o mogućim posljedicama. Opasnost ne postoji samo na plaži, nego i u virtualnom svijetu, gdje takve fotografije mogu završiti u rukama osoba koje ih zloupotrebljavaju. Svako dijete na plaži, bazenu ili kupalištu trebalo bi nositi kupaći kostim, jer dijete bez odjeće, nažalost, može biti posebno interesantno predatorima koji ga mogu snimati, fokusirajući se na određene dijelove tijela

Tajana Katkić Stanić

Ono što se roditeljima i članovima obitelji ponekad može činiti bezazlenim, poput fotografija djece u oskudnoj odjeći ili bez odjeće, nažalost može završiti na različitim internetskim stranicama i postati predmet iskorištavanja djece. Upravo zato važno je da se fotografije s ljetovanja i obiteljskih druženja ne dijele nepromišljeno na društvenim mrežama, osobito kada prikazuju djecu u situacijama koje mogu ugroziti njihovu privatnost i sigurnost

Sigurnost građana je važna, ali pritom uvijek moramo imati na umu zaštitu djece, njihovu privatnost i pravo na dostojanstvo

dodatno oprezni, odgovorni i spremni reagirati

U zagrebačkom uredu, koji djeluje u sklopu, danas je predstavljena nacionalna preventivna kampanja „“. Kampanja se provodi devetu godinu zaredom, a tijekom ljetnih mjeseci bit će vidljiva naduž obale, putem društvenih mreža i medija.Riječ je o kampanji Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, koju provodi uz, a kojom se želi upozoriti natajnog snimanja, seksualnog iskorištavanja djece, nepromišljenog dijeljenja fotografija djece na internetu te narušavanja dječje privatnosti na plažama, bazenima, kupalištima i drugim javnim prostorima na kojima djeca borave tijekom ljeta.- rekao je, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.Kampanjom se želi povećati svijest o tome da djeca mogu bitii tijekom svakodnevne igre i kupanja, smanjiti mogućnost nastanka i daljnje zlouporabe intimnih snimki djece, educirati roditelje i skrbnike o zaštiti dječje privatnosti u fizičkom i digitalnom prostoru te potaknuti građane, turističke djelatnike i nadležne službe na pravovremeno prepoznavanje i prijavljivanje sumnjivog ponašanja.- poručio je Tomislav Ramljak.U Hrvatskoj su tijekom 2025. godine u evidentirana ukupnona štetu djece, od čega seodnosi na kaznena djela protiv spolne slobode te spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Policija je tijekom 2025. evidentirala iiskorištavanja djece za pornografiju, što je porast u odnosu na godinu ranije, kada je evidentirano 427 takvih kaznenih djela.- rekla je, policijska službenica za prevenciju iz Ureda glavnog ravnatelja policije.Počinitelji za prikriveno snimanje djece mogu koristiti različite predmete, poput sunčanih naočala, bočica, torbi za plažu, ručnika ili drugih svakodnevnih predmeta. Zato je posebno važno da roditelji i druge odrasle osobe budu prisutni, usmjereni na djecu i svjesni okruženja u kojem se nalaze.- poručila je Gračan.Da su podaci iz godine u godinu sve zabrinjavajući, potvrđuje i pravobraniteljica za djecu- poručila je Katkić Stanić.Poseban apel, pravobraniteljica je uputila jedinicama lokalne samouprave koje, radi sigurnosti građana, postavljaju nadzorne kamere na kupališta i javne prostore, ističući kako je važno voditi računa o tome tko ima pristup snimkama, na koji se način one koriste i jesu li takve mjere doista nužne.- naglasila je Katkić Stanić.Kampanjom „Najbolji dječji kupaći je onaj koji se nosi“ i ove godine pozivamo roditelje, skrbnike, turističke djelatnike i građanima da tijekom ljeta budu. Sumnjivo ponašanje, prikriveno snimanje djece ili bilo kakav oblik ugrožavanja dječje sigurnosti potrebno je odmah prijaviti policiji. Jer dječje tijelo nije javni sadržaj, a odgovornost za zaštitu djece pripada cijelom društvu.