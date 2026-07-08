Hrvatska pošta upozorava na lažne SMS poruke i pokušaje krađe podataka
08.07.2026. 10:29
Građanima se posljednjih dana šalju lažne SMS poruke u kojima se pošiljatelj lažno predstavlja kao Hrvatska pošta te od primatelja traži da putem poveznice ažuriraju podatke o dostavi. Riječ je o pokušaju internetske prijevare, a iz Hrvatske pošte upozoravaju građane da takve poruke zanemare i ni u kojem slučaju ne otvaraju poveznice koje se u njima nalaze.
Cilj prijevare je navesti primatelje da na lažnoj internetskoj stranici unesu osjetljive financijske podatke, uključujući broj bankovne kartice i sigurnosni CVC/CVV kod, čime riskiraju krađu novčanih sredstava.
Iz Hrvatske pošte ističu da se lažne poruke mogu prepoznati po nekoliko znakova upozorenja, poput sumnjive internetske adrese, gramatičkih pogrešaka, teksta na engleskom jeziku ili nejasne poveznice. Službena internetska domena Hrvatske pošte je posta.hr, a već i jedan od navedenih elemenata dovoljan je da se posumnja u vjerodostojnost poruke.
Službene obavijesti Hrvatske pošte uvijek sadrže broj pošiljke koji korisnici mogu provjeriti putem sustava za praćenje pošiljaka. Ako je netko primio lažni SMS u razdoblju kada očekuje paket, riječ je o slučajnosti, poručuju iz Hrvatske pošte. Naime, osnovne informacije o pošiljci mogu provjeriti isključivo pošiljatelj ili primatelj koji raspolažu brojem za praćenje, i to samo ako je za pošiljku ugovorena usluga praćenja.
Iz Hrvatske pošte također podsjećaju da se sva plaćanja ili druge transakcije povezane s dostavom pošiljaka obavljaju isključivo poštaru prilikom dostave, u poštanskom uredu ili na paketomatu, a nikada putem poveznica iz SMS poruka.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Cilj prijevare je navesti primatelje da na lažnoj internetskoj stranici unesu osjetljive financijske podatke, uključujući broj bankovne kartice i sigurnosni CVC/CVV kod, čime riskiraju krađu novčanih sredstava.
Iz Hrvatske pošte ističu da se lažne poruke mogu prepoznati po nekoliko znakova upozorenja, poput sumnjive internetske adrese, gramatičkih pogrešaka, teksta na engleskom jeziku ili nejasne poveznice. Službena internetska domena Hrvatske pošte je posta.hr, a već i jedan od navedenih elemenata dovoljan je da se posumnja u vjerodostojnost poruke.
Službene obavijesti Hrvatske pošte uvijek sadrže broj pošiljke koji korisnici mogu provjeriti putem sustava za praćenje pošiljaka. Ako je netko primio lažni SMS u razdoblju kada očekuje paket, riječ je o slučajnosti, poručuju iz Hrvatske pošte. Naime, osnovne informacije o pošiljci mogu provjeriti isključivo pošiljatelj ili primatelj koji raspolažu brojem za praćenje, i to samo ako je za pošiljku ugovorena usluga praćenja.
Iz Hrvatske pošte također podsjećaju da se sva plaćanja ili druge transakcije povezane s dostavom pošiljaka obavljaju isključivo poštaru prilikom dostave, u poštanskom uredu ili na paketomatu, a nikada putem poveznica iz SMS poruka.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
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