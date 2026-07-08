lažne SMS poruke

Hrvatska pošta

ažuriraju podatke

zanemare

ne otvaraju

lažnoj internetskoj stranici

osjetljive financijske podatke

sumnjive

gramatičkih pogrešaka

posta.hr

slučajnosti

isključivo poštaru

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Građanima se posljednjih dana šaljuu kojima se pošiljatelj lažno predstavlja kaote od primatelja traži da putem povezniceo dostavi. Riječ je o pokušaju internetske prijevare, a iz Hrvatske pošte upozoravaju građane da takve porukei ni u kojem slučajupoveznice koje se u njima nalaze.Cilj prijevare je navesti primatelje da naunesu, uključujući broj bankovne kartice i sigurnosni CVC/CVV kod, čime riskiraju krađu novčanih sredstava.Iz Hrvatske pošte ističu da se lažne poruke mogu prepoznati po nekoliko znakova upozorenja, poputinternetske adrese,, teksta na engleskom jeziku ili nejasne poveznice. Službena internetska domena Hrvatske pošte je, a već i jedan od navedenih elemenata dovoljan je da se posumnja u vjerodostojnost poruke.Službene obavijesti Hrvatske pošte uvijek sadrže broj pošiljke koji korisnici mogu provjeriti putem sustava za praćenje pošiljaka. Ako je netko primio lažni SMS u razdoblju kada očekuje paket, riječ je o, poručuju iz Hrvatske pošte. Naime, osnovne informacije o pošiljci mogu provjeriti isključivo pošiljatelj ili primatelj koji raspolažu brojem za praćenje, i to samo ako je za pošiljku ugovorena usluga praćenja.Iz Hrvatske pošte također podsjećaju da se sva plaćanja ili druge transakcije povezane s dostavom pošiljaka obavljajuprilikom dostave, u poštanskom uredu ili na paketomatu, a nikada putem poveznica iz SMS poruka.