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opće gimnazije

ekonomije, turizma, zdravstva te tehničkih i obrtničkih zanimanja

Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih

15. srpnja

9.400 slobodnih mjesta

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

U ljetnom upisnom roku u srednje škole upisalo se. Najveći interes i ove je godine bio za, koje je odabralo(70,1 posto), dok jeupisalo(28,1 posto), a(1,8 posto).Među gimnazijama najviše interesa privukle suKod strukovnih programa najveću potražnju imali su smjerovi iz. Najviše učenika prijavilo se za program referent za poslovnu ekonomiju, a slijede turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, automehatroničar i monter strojarskih instalacija. Velik interes zabilježen je i za zanimanja poput frizera, kozmetičara, komercijalista, tehničara za računarstvo i upravno-poslovnog referenta.Iznajavili su da će okviran broj mjesta za jesenski upisni rok biti poznat, nakon potvrde upisa u ljetnom roku. Prema trenutačnim podacima, u srednjim školama ostalo je oko