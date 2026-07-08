Završen ljetni upisni rok: Strukovni programi i dalje prvi izbor učenika
08.07.2026. 9:44
U ljetnom upisnom roku u srednje škole upisalo se 38.005 učenika. Najveći interes i ove je godine bio za strukovne programe, koje je odabralo 26.660 učenika (70,1 posto), dok je gimnazije upisalo 10.646 učenika (28,1 posto), a umjetničke programe 699 učenika (1,8 posto).
Među gimnazijama najviše interesa privukle su opće gimnazije.
Kod strukovnih programa najveću potražnju imali su smjerovi iz ekonomije, turizma, zdravstva te tehničkih i obrtničkih zanimanja. Najviše učenika prijavilo se za program referent za poslovnu ekonomiju, a slijede turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, automehatroničar i monter strojarskih instalacija. Velik interes zabilježen je i za zanimanja poput frizera, kozmetičara, komercijalista, tehničara za računarstvo i upravno-poslovnog referenta.
Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih najavili su da će okviran broj mjesta za jesenski upisni rok biti poznat 15. srpnja, nakon potvrde upisa u ljetnom roku. Prema trenutačnim podacima, u srednjim školama ostalo je oko 9.400 slobodnih mjesta.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Među gimnazijama najviše interesa privukle su opće gimnazije.
Kod strukovnih programa najveću potražnju imali su smjerovi iz ekonomije, turizma, zdravstva te tehničkih i obrtničkih zanimanja. Najviše učenika prijavilo se za program referent za poslovnu ekonomiju, a slijede turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, automehatroničar i monter strojarskih instalacija. Velik interes zabilježen je i za zanimanja poput frizera, kozmetičara, komercijalista, tehničara za računarstvo i upravno-poslovnog referenta.
Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih najavili su da će okviran broj mjesta za jesenski upisni rok biti poznat 15. srpnja, nakon potvrde upisa u ljetnom roku. Prema trenutačnim podacima, u srednjim školama ostalo je oko 9.400 slobodnih mjesta.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)