sve veći broj

ostaje bez posla

Zakona o radu

tri uzastopna ugovora

bez prethodne suglasnosti

prekidaju suradnju

izbjegli

masovna pojava

bez iskusnih zaposlenika

lošijim uvjetima i s manjom satnicom

tumačenje

ne mogu

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U posljednje vrijemepomoćnika u nastaviunatoč godinama rada u istim školama. Razlog je primjena, prema kojem nakonna određeno vrijeme radnik treba biti zaposlen na neodređeno. Međutim, škole tvrde da pomoćnicima u nastavi ne mogu ponuditi stalni ugovorMinistarstva znanosti, obrazovanja i mladih.Kako upozoravaju iz Školskog sindikata Preporod, ravnatelji zbog togas dugogodišnjim pomoćnicima i zapošljavaju nove osobe na određeno vrijeme kako bizakonsku obvezu. Problem, koji je prošle godine bio zabilježen tek u nekoliko slučajeva, ove je godine postaoi pogađa stotine pomoćnika diljem Hrvatske.Sindikat ističe da škole tako ostajukoji su godinama radili s učenicima, dok su pomoćnici prisiljeni tražiti posao u drugim školama, često pod. Osim što stvara nesigurnost zaposlenicima, ovakva praksa narušava i kontinuitet podrške učenicima s teškoćama u razvoju.Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih navode kako su od Ministarstva rada zatražilisporne zakonske odredbe. Ističu da prema važećim propisima škole ne mogu unaprijed sistematizirati radna mjesta pomoćnika u nastavi na neodređeno vrijeme, zbog čega ravnatelji ne mogu sklapati takve ugovore.U Ministarstvu također smatraju da pomoćnici u nastaviimati isti status kao ostali zaposlenici škole jer je njihova potpora vezana uz potrebe pojedinog učenika te nije trajna, nego privremena, s ciljem poticanja njegove samostalnosti. Sindikat, s druge strane, traži jasno tumačenje zakona i upozorava da država ne bi smjela vlastitim propisima dovoditi u pitanje radna mjesta pomoćnika koji godinama obavljaju isti posao.