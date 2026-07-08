Škole prekidaju suradnju s pomoćnicima u nastavi nakon tri ugovora
08.07.2026. 8:20
U posljednje vrijeme sve veći broj pomoćnika u nastavi ostaje bez posla unatoč godinama rada u istim školama. Razlog je primjena Zakona o radu, prema kojem nakon tri uzastopna ugovora na određeno vrijeme radnik treba biti zaposlen na neodređeno. Međutim, škole tvrde da pomoćnicima u nastavi ne mogu ponuditi stalni ugovor bez prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.
Kako upozoravaju iz Školskog sindikata Preporod, ravnatelji zbog toga prekidaju suradnju s dugogodišnjim pomoćnicima i zapošljavaju nove osobe na određeno vrijeme kako bi izbjegli zakonsku obvezu. Problem, koji je prošle godine bio zabilježen tek u nekoliko slučajeva, ove je godine postao masovna pojava i pogađa stotine pomoćnika diljem Hrvatske.
Sindikat ističe da škole tako ostaju bez iskusnih zaposlenika koji su godinama radili s učenicima, dok su pomoćnici prisiljeni tražiti posao u drugim školama, često pod lošijim uvjetima i s manjom satnicom. Osim što stvara nesigurnost zaposlenicima, ovakva praksa narušava i kontinuitet podrške učenicima s teškoćama u razvoju.
Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih navode kako su od Ministarstva rada zatražili tumačenje sporne zakonske odredbe. Ističu da prema važećim propisima škole ne mogu unaprijed sistematizirati radna mjesta pomoćnika u nastavi na neodređeno vrijeme, zbog čega ravnatelji ne mogu sklapati takve ugovore.
U Ministarstvu također smatraju da pomoćnici u nastavi ne mogu imati isti status kao ostali zaposlenici škole jer je njihova potpora vezana uz potrebe pojedinog učenika te nije trajna, nego privremena, s ciljem poticanja njegove samostalnosti. Sindikat, s druge strane, traži jasno tumačenje zakona i upozorava da država ne bi smjela vlastitim propisima dovoditi u pitanje radna mjesta pomoćnika koji godinama obavljaju isti posao.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Kako upozoravaju iz Školskog sindikata Preporod, ravnatelji zbog toga prekidaju suradnju s dugogodišnjim pomoćnicima i zapošljavaju nove osobe na određeno vrijeme kako bi izbjegli zakonsku obvezu. Problem, koji je prošle godine bio zabilježen tek u nekoliko slučajeva, ove je godine postao masovna pojava i pogađa stotine pomoćnika diljem Hrvatske.
Sindikat ističe da škole tako ostaju bez iskusnih zaposlenika koji su godinama radili s učenicima, dok su pomoćnici prisiljeni tražiti posao u drugim školama, često pod lošijim uvjetima i s manjom satnicom. Osim što stvara nesigurnost zaposlenicima, ovakva praksa narušava i kontinuitet podrške učenicima s teškoćama u razvoju.
Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih navode kako su od Ministarstva rada zatražili tumačenje sporne zakonske odredbe. Ističu da prema važećim propisima škole ne mogu unaprijed sistematizirati radna mjesta pomoćnika u nastavi na neodređeno vrijeme, zbog čega ravnatelji ne mogu sklapati takve ugovore.
U Ministarstvu također smatraju da pomoćnici u nastavi ne mogu imati isti status kao ostali zaposlenici škole jer je njihova potpora vezana uz potrebe pojedinog učenika te nije trajna, nego privremena, s ciljem poticanja njegove samostalnosti. Sindikat, s druge strane, traži jasno tumačenje zakona i upozorava da država ne bi smjela vlastitim propisima dovoditi u pitanje radna mjesta pomoćnika koji godinama obavljaju isti posao.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)