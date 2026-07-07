Policija istražuje smrt dvoje mladih osoba pronađenih u stanu u Reissnerovoj ulici
07.07.2026. 21:52
Potvrđene su informacije o tragičnom događaju koje su se tijekom dana proširile društvenim mrežama. U utorak prijepodne u stanu u Reissnerovoj ulici pronađena su tijela dvoje mlađih ljudi, mladića i djevojke, doznaje Glas Slavonije.
Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici Policijske uprave osječko-baranjske, kao i ekipe hitne medicinske pomoći. Prema dostupnim informacijama, riječ je o stanu koji se nalazi u kući u blizini Zrinjevca.
Na lokaciji je proveden očevid kojim je rukovodilo Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku. Okolnosti smrti zasad nisu poznate, a nadležni su naložili obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok. Obdukcija će biti obavljena na Odjelu patologije Kliničkog bolničkog centra Osijek.
Policija nastavlja kriminalističko istraživanje, a više informacija očekuje se nakon završetka svih potrebnih radnji.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici Policijske uprave osječko-baranjske, kao i ekipe hitne medicinske pomoći. Prema dostupnim informacijama, riječ je o stanu koji se nalazi u kući u blizini Zrinjevca.
Na lokaciji je proveden očevid kojim je rukovodilo Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku. Okolnosti smrti zasad nisu poznate, a nadležni su naložili obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok. Obdukcija će biti obavljena na Odjelu patologije Kliničkog bolničkog centra Osijek.
Policija nastavlja kriminalističko istraživanje, a više informacija očekuje se nakon završetka svih potrebnih radnji.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)