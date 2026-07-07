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Vijesti::Communis
Potvrđene su informacije o tragičnom događaju koje su se tijekom dana proširile društvenim mrežama. U utorak prijepodne u stanu u Reissnerovoj ulici pronađena su tijela dvoje mlađih ljudi, mladića i djevojke, doznaje Glas Slavonije.

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici Policijske uprave osječko-baranjske, kao i ekipe hitne medicinske pomoći. Prema dostupnim informacijama, riječ je o stanu koji se nalazi u kući u blizini Zrinjevca.

Na lokaciji je proveden očevid kojim je rukovodilo Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku. Okolnosti smrti zasad nisu poznate, a nadležni su naložili obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok. Obdukcija će biti obavljena na Odjelu patologije Kliničkog bolničkog centra Osijek.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje, a više informacija očekuje se nakon završetka svih potrebnih radnji.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)