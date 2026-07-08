Servisne informacije [8. srpnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
08.07.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prijepodne lokalno može pasti malo kiše, a poslijepodne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura 19°C, a dnevna do 27°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Čepinski Martinci
od 7:30 do 11:30 sati - Osječka 1-5 nep, 11, 17-27 nep, 31-45 nep, 49, 53-57 nep, 57/A, 59-73 nep, 77, 81, 81/A, 83, 87, 87/A, 89, 93
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [02.-11.07.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [02.-08.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [02-08.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prijepodne lokalno može pasti malo kiše, a poslijepodne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura 19°C, a dnevna do 27°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Čepinski Martinci
od 7:30 do 11:30 sati - Osječka 1-5 nep, 11, 17-27 nep, 31-45 nep, 49, 53-57 nep, 57/A, 59-73 nep, 77, 81, 81/A, 83, 87, 87/A, 89, 93
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [02.-11.07.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [02.-08.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [02-08.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)