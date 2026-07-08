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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: U unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prijepodne lokalno može pasti malo kiše, a poslijepodne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura 19°C, a dnevna do 27°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Čepinski Martinci
od 7:30 do 11:30 sati - Osječka 1-5 nep, 11, 17-27 nep, 31-45 nep, 49, 53-57 nep, 57/A, 59-73 nep, 77, 81, 81/A, 83, 87, 87/A, 89, 93

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [02.-11.07.2026.] [program]

Kino:
- Kino Urania [02.-08.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [02-08.07.2026.] [program]

Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad



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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)