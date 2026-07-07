8. sjednica Gradskog vijeća Grada Osijeka

rekordan broj djece

cjelovitu obnovu

neće odustati

Ministarstva financija

Ivan Radić

četiri velika hrvatska grada

ukidanja prireza

Nećemo odustati niti od jednog svog velikog projekta. Svi projekti idu planiranom dinamikom. Financijski smo odgovorno upravljali ovim financijama kroz proteklih pet godina i naša zaduženost nije velika. Grad Osijek nije dobio pisano upozorenje da mora rezati svoje troškove

nove gradske tržnice i nove Gradske knjižnice

cjelovitu obnovu Trga Ante Starčevića

Planiramo kompletno novi Trg Ante Starčevića, a projekt će uključivati i pretvaranje dijela Županijske ulice u pješačku zonu. Idemo u cjelovito rješenje, a ne u parcijalne zahvate

3.761 dijete

126 više

913 više

Izgradili smo pet vrtića u ovom mandatu, dva su u izgradnji, a pripremamo i novi vrtić na Pampasu. Danas imamo 192 odgojno-obrazovne skupine, u odnosu na 130 koliko ih je bilo 2021. godine

52 milijuna eura

14 osnovnih škola

rekonstrukcije Strossmayerove ulice

Strossmayerova će postati nova zelena avenija. Obnovit će se cesta, tramvajska infrastruktura, pješačke i biciklističke staze te drvored

parkiranja

sportsku infrastrukturu

13 milijuna eura

šest milijuna eura

Nakon obnove Kopike i gradskih bazena, prvi put u povijesti Osijeka izgradit ćemo i zatvoreni olimpijski bazen

suzbijanje komaraca

800 tisuća eura,

200 tisuća eura,

21 točki

Hrvoje Sušac

Milana Opačka

Foto: Osijek.hr

Održana. Gradonačelnik Radić istaknuo da je u osječke vrtiće upisan, te najavioglavnog osječkog Trga Ante StarčevićGrad Osijekni od jednog planiranog kapitalnog projekta unatoč novim fiskalnim okolnostima, a zahvaljujući odgovornom upravljanju financijama nije među gradovima koji su oddobili upozorenje o potrebi ograničavanja rashoda, poručio je gradonačelniku utorak tijekom 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Osijeka.Odgovarajući na pitanja vijećnika o mogućem utjecaju Vladinih mjera na gradske financije, gradonačelnik Radić je podsjetio kako je Osijek jedini odkoji nakonnije povećao stopu poreza na dohodak, čime su građanima i gospodarstvu ostavljena veća primanja.“, rekao je gradonačelnik, dodavši kako će Grad nastaviti koristiti europske fondove i druge dostupne izvore financiranja te uskoro predstaviti projekteNajavio je i, uz raspisivanje urbanističko-arhitektonskog natječaja koji će obuhvatiti i proširenje pješačke zone.“, istaknuo je.Govoreći o predškolskom odgoju, gradonačelnik je izvijestio da je u osječke vrtiće upisano rekordnihnego prošle godine i čaknego 2021. godine.“, rekao je gradonačelnik Radić.Istaknuo je kako Grad provodi najveći investicijski ciklus u povijesti osnovnog školstva vrijedan, koji obuhvaća, dogradnje i rekonstrukcije školskih zgrada, izgradnju školskih sportskih dvorana te novu osnovnu školu.Govoreći o komunalnim i prometnim projektima, najavio je skori početakvrijedne oko 50 milijuna eura.“, rekao je, dodavši kako će nakon završetka radova ponovno biti uspostavljen tramvajski promet prema Retfali i Višnjevcu.Najavio je i početak naplate parkiranja u nultoj zoni početkom rujna, istaknuvši kako će prihodi odubuduće ostajati Gradu Osijeku, odnosno gradskom prijevozniku GPP-u, umjesto privatnom koncesionaru.Govoreći o ulaganjima u, podsjetio je kako je ukupna obnova Copacabane vrijedna, dok je u tijeku i obnova gradskih bazena vrijedna“, najavio je gradonačelnik Radić.Gradonačelnik je izvijestio i kako Grad nastavlja ulagati u, za što je ove godine osiguranodok je Osječko-baranjska županija osigurala dodatnihte najavio osnivanje Zelenog savjeta Grada Osijeka.Nakon aktualnog sata Gradsko vijeće nastavilo je raspravu odnevnog reda, među kojima su prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2026. godinu, izmjene ustrojstva upravnih tijela, odluka o komunalnoj usluzi parkiranja te više izvješća o radu gradskih ustanova, sigurnosti, komunalnom sustavu i drugim područjima.Na početku sjednice svečanu prisegu položio je novi vijećnik, koji je u Gradskom vijeću zamijenio