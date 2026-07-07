Radić najavio cjelovitu obnovu Trga Ante Starčevića i proširenje pješačke zone
07.07.2026. 18:39
Održana 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Osijeka. Gradonačelnik Radić istaknuo da je u osječke vrtiće upisan rekordan broj djece, te najavio cjelovitu obnovu glavnog osječkog Trga Ante Starčević
Grad Osijek neće odustati ni od jednog planiranog kapitalnog projekta unatoč novim fiskalnim okolnostima, a zahvaljujući odgovornom upravljanju financijama nije među gradovima koji su od Ministarstva financija dobili upozorenje o potrebi ograničavanja rashoda, poručio je gradonačelnik Ivan Radić u utorak tijekom 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Osijeka.
Odgovarajući na pitanja vijećnika o mogućem utjecaju Vladinih mjera na gradske financije, gradonačelnik Radić je podsjetio kako je Osijek jedini od četiri velika hrvatska grada koji nakon ukidanja prireza nije povećao stopu poreza na dohodak, čime su građanima i gospodarstvu ostavljena veća primanja.
„Nećemo odustati niti od jednog svog velikog projekta. Svi projekti idu planiranom dinamikom. Financijski smo odgovorno upravljali ovim financijama kroz proteklih pet godina i naša zaduženost nije velika. Grad Osijek nije dobio pisano upozorenje da mora rezati svoje troškove“, rekao je gradonačelnik, dodavši kako će Grad nastaviti koristiti europske fondove i druge dostupne izvore financiranja te uskoro predstaviti projekte nove gradske tržnice i nove Gradske knjižnice.
Najavio je i cjelovitu obnovu Trga Ante Starčevića, uz raspisivanje urbanističko-arhitektonskog natječaja koji će obuhvatiti i proširenje pješačke zone.
„Planiramo kompletno novi Trg Ante Starčevića, a projekt će uključivati i pretvaranje dijela Županijske ulice u pješačku zonu. Idemo u cjelovito rješenje, a ne u parcijalne zahvate“, istaknuo je.
Govoreći o predškolskom odgoju, gradonačelnik je izvijestio da je u osječke vrtiće upisano rekordnih 3.761 dijete, 126 više nego prošle godine i čak 913 više nego 2021. godine.
„Izgradili smo pet vrtića u ovom mandatu, dva su u izgradnji, a pripremamo i novi vrtić na Pampasu. Danas imamo 192 odgojno-obrazovne skupine, u odnosu na 130 koliko ih je bilo 2021. godine“, rekao je gradonačelnik Radić.
Istaknuo je kako Grad provodi najveći investicijski ciklus u povijesti osnovnog školstva vrijedan 52 milijuna eura, koji obuhvaća 14 osnovnih škola, dogradnje i rekonstrukcije školskih zgrada, izgradnju školskih sportskih dvorana te novu osnovnu školu.
Govoreći o komunalnim i prometnim projektima, najavio je skori početak rekonstrukcije Strossmayerove ulice vrijedne oko 50 milijuna eura.
„Strossmayerova će postati nova zelena avenija. Obnovit će se cesta, tramvajska infrastruktura, pješačke i biciklističke staze te drvored“, rekao je, dodavši kako će nakon završetka radova ponovno biti uspostavljen tramvajski promet prema Retfali i Višnjevcu.
Najavio je i početak naplate parkiranja u nultoj zoni početkom rujna, istaknuvši kako će prihodi od parkiranja ubuduće ostajati Gradu Osijeku, odnosno gradskom prijevozniku GPP-u, umjesto privatnom koncesionaru.
Govoreći o ulaganjima u sportsku infrastrukturu, podsjetio je kako je ukupna obnova Copacabane vrijedna 13 milijuna eura, dok je u tijeku i obnova gradskih bazena vrijedna šest milijuna eura.
„Nakon obnove Kopike i gradskih bazena, prvi put u povijesti Osijeka izgradit ćemo i zatvoreni olimpijski bazen“, najavio je gradonačelnik Radić.
Gradonačelnik je izvijestio i kako Grad nastavlja ulagati u suzbijanje komaraca, za što je ove godine osigurano 800 tisuća eura, dok je Osječko-baranjska županija osigurala dodatnih 200 tisuća eura, te najavio osnivanje Zelenog savjeta Grada Osijeka.
Nakon aktualnog sata Gradsko vijeće nastavilo je raspravu o 21 točki dnevnog reda, među kojima su prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2026. godinu, izmjene ustrojstva upravnih tijela, odluka o komunalnoj usluzi parkiranja te više izvješća o radu gradskih ustanova, sigurnosti, komunalnom sustavu i drugim područjima.
Na početku sjednice svečanu prisegu položio je novi vijećnik Hrvoje Sušac, koji je u Gradskom vijeću zamijenio Milana Opačka.
Foto: Osijek.hr
Grad Osijek neće odustati ni od jednog planiranog kapitalnog projekta unatoč novim fiskalnim okolnostima, a zahvaljujući odgovornom upravljanju financijama nije među gradovima koji su od Ministarstva financija dobili upozorenje o potrebi ograničavanja rashoda, poručio je gradonačelnik Ivan Radić u utorak tijekom 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Osijeka.
Odgovarajući na pitanja vijećnika o mogućem utjecaju Vladinih mjera na gradske financije, gradonačelnik Radić je podsjetio kako je Osijek jedini od četiri velika hrvatska grada koji nakon ukidanja prireza nije povećao stopu poreza na dohodak, čime su građanima i gospodarstvu ostavljena veća primanja.
„Nećemo odustati niti od jednog svog velikog projekta. Svi projekti idu planiranom dinamikom. Financijski smo odgovorno upravljali ovim financijama kroz proteklih pet godina i naša zaduženost nije velika. Grad Osijek nije dobio pisano upozorenje da mora rezati svoje troškove“, rekao je gradonačelnik, dodavši kako će Grad nastaviti koristiti europske fondove i druge dostupne izvore financiranja te uskoro predstaviti projekte nove gradske tržnice i nove Gradske knjižnice.
Najavio je i cjelovitu obnovu Trga Ante Starčevića, uz raspisivanje urbanističko-arhitektonskog natječaja koji će obuhvatiti i proširenje pješačke zone.
„Planiramo kompletno novi Trg Ante Starčevića, a projekt će uključivati i pretvaranje dijela Županijske ulice u pješačku zonu. Idemo u cjelovito rješenje, a ne u parcijalne zahvate“, istaknuo je.
Govoreći o predškolskom odgoju, gradonačelnik je izvijestio da je u osječke vrtiće upisano rekordnih 3.761 dijete, 126 više nego prošle godine i čak 913 više nego 2021. godine.
„Izgradili smo pet vrtića u ovom mandatu, dva su u izgradnji, a pripremamo i novi vrtić na Pampasu. Danas imamo 192 odgojno-obrazovne skupine, u odnosu na 130 koliko ih je bilo 2021. godine“, rekao je gradonačelnik Radić.
Istaknuo je kako Grad provodi najveći investicijski ciklus u povijesti osnovnog školstva vrijedan 52 milijuna eura, koji obuhvaća 14 osnovnih škola, dogradnje i rekonstrukcije školskih zgrada, izgradnju školskih sportskih dvorana te novu osnovnu školu.
Govoreći o komunalnim i prometnim projektima, najavio je skori početak rekonstrukcije Strossmayerove ulice vrijedne oko 50 milijuna eura.
„Strossmayerova će postati nova zelena avenija. Obnovit će se cesta, tramvajska infrastruktura, pješačke i biciklističke staze te drvored“, rekao je, dodavši kako će nakon završetka radova ponovno biti uspostavljen tramvajski promet prema Retfali i Višnjevcu.
Najavio je i početak naplate parkiranja u nultoj zoni početkom rujna, istaknuvši kako će prihodi od parkiranja ubuduće ostajati Gradu Osijeku, odnosno gradskom prijevozniku GPP-u, umjesto privatnom koncesionaru.
Govoreći o ulaganjima u sportsku infrastrukturu, podsjetio je kako je ukupna obnova Copacabane vrijedna 13 milijuna eura, dok je u tijeku i obnova gradskih bazena vrijedna šest milijuna eura.
„Nakon obnove Kopike i gradskih bazena, prvi put u povijesti Osijeka izgradit ćemo i zatvoreni olimpijski bazen“, najavio je gradonačelnik Radić.
Gradonačelnik je izvijestio i kako Grad nastavlja ulagati u suzbijanje komaraca, za što je ove godine osigurano 800 tisuća eura, dok je Osječko-baranjska županija osigurala dodatnih 200 tisuća eura, te najavio osnivanje Zelenog savjeta Grada Osijeka.
Nakon aktualnog sata Gradsko vijeće nastavilo je raspravu o 21 točki dnevnog reda, među kojima su prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2026. godinu, izmjene ustrojstva upravnih tijela, odluka o komunalnoj usluzi parkiranja te više izvješća o radu gradskih ustanova, sigurnosti, komunalnom sustavu i drugim područjima.
Na početku sjednice svečanu prisegu položio je novi vijećnik Hrvoje Sušac, koji je u Gradskom vijeću zamijenio Milana Opačka.
Foto: Osijek.hr
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)