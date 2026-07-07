GPP Osijek

Gajev trg

zatvoreno

od 25. srpnja do 24. kolovoza 2026.

ljetnog radnog vremena

Pothodnik i Remiza

Foto: Osijek031.com/Arhiv

izvijestio je da će prodajno mjestobitiza kupnju prijevoznih karata u razdobljugodine zbogOd 25. kolovoza 2026. godine prodajno mjesto nastavlja s radom prema redovnom radnom vremenu:radnim danom: od 6:30 do 13:15 satisubotom: od 8:00 do 12:45 satiU razdoblju od 25. srpnja do 24. kolovoza 2026. godine prijevozne karte moguće je kupiti na prodajnim mjestima, koja rade prema redovnom radnom vremenu.