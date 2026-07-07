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GPP Osijek izvijestio je da će prodajno mjesto Gajev trg biti zatvoreno za kupnju prijevoznih karata u razdoblju od 25. srpnja do 24. kolovoza 2026. godine zbog ljetnog radnog vremena.

Od 25. kolovoza 2026. godine prodajno mjesto nastavlja s radom prema redovnom radnom vremenu:
radnim danom: od 6:30 do 13:15 sati
subotom: od 8:00 do 12:45 sati

U razdoblju od 25. srpnja do 24. kolovoza 2026. godine prijevozne karte moguće je kupiti na prodajnim mjestima Pothodnik i Remiza, koja rade prema redovnom radnom vremenu.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)