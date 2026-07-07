stop-trik animacije „See&Feel“

24. Ljeta u Domu tehnike 2026.

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Aleksandar Muharemović

Zajednice tehničke kulture i Grada Osijeka

Video klub „Mursa“

Foto: Videoklub Mursa

U Osijeku je u petak, 03. srpnja, privedena kraju radionica, koja je održana u sklopu „“.Polaznici su se tijekom pet dana imali priliku detaljnije upoznati s, posebno. Nakon upoznavanja s osnovnim pojmovima vezanim uz samu animaciju, predstavljeni su različiti pristupi i mediji korišteni za stop-trik animacije te su, budući animatori, uz komentare imali priliku pogledatinastale na prethodnim radionicama ovog tipa.Nastavili su upoznavanjem s opremom koja se koristi za izvedbu radionice, te su podijeljeni u skupine osmislili svojekoje su tijekom narednih dana snimili. Također su se upoznali i s animacijom, uz korištenje jednostavnog programa za animaciju. Okušali su se u snimanju „“, „“, piksilaciji, animaciji predmeta koji su bili dostupni oko njih...Radionica je završila projekcijom i analizom radioničkog uratka kao i dodatnih zadataka. Radionicu su vodili dugogodišnja članica i voditeljica sekcije animiranog filma Nataša Dorić, te višestruko nagrađivani dugogodišnji klupski autor i voditelj brojnih radionicaRadionica je održana u prostorima Doma tehnike u Osijeku.Zajednički animacijski uradak može se pronaći i pogledati na Youtube kanalu Video kluba Mursa.Radionica je sufinancirana sredstvimaneprekidno djeluje od 1973. godine, dok Sekcija animiranog filma pri Video klubu „Mursa“ aktivno djeluje bez prestanka od 2007. godine. Djelatnost sekcije je pretežno usmjerena na edukaciju djece i mladih na polju animacije, te im na taj način omogućuje da se izraze kroz formu animiranog filma.