Mladi animatori u Osijeku uspješno završili radionicu stop-trik animacije
07.07.2026. 17:58
U Osijeku je u petak, 03. srpnja, privedena kraju radionica stop-trik animacije „See&Feel“, koja je održana u sklopu „24. Ljeta u Domu tehnike 2026.“.
Polaznici su se tijekom pet dana imali priliku detaljnije upoznati s animiranim filmom, posebno stop-trik animacijom. Nakon upoznavanja s osnovnim pojmovima vezanim uz samu animaciju, predstavljeni su različiti pristupi i mediji korišteni za stop-trik animacije te su, budući animatori, uz komentare imali priliku pogledati animirane filmove nastale na prethodnim radionicama ovog tipa.
Nastavili su upoznavanjem s opremom koja se koristi za izvedbu radionice, te su podijeljeni u skupine osmislili svoje animirane filmske priče koje su tijekom narednih dana snimili. Također su se upoznali i s animacijom pomoću mobitela, uz korištenje jednostavnog programa za animaciju. Okušali su se u snimanju „ispred kamere“, „ispod kamere“, piksilaciji, animaciji predmeta koji su bili dostupni oko njih...
Radionica je završila projekcijom i analizom radioničkog uratka kao i dodatnih zadataka. Radionicu su vodili dugogodišnja članica i voditeljica sekcije animiranog filma Nataša Dorić, te višestruko nagrađivani dugogodišnji klupski autor i voditelj brojnih radionica Aleksandar Muharemović.
Radionica je održana u prostorima Doma tehnike u Osijeku.
Zajednički animacijski uradak može se pronaći i pogledati na Youtube kanalu Video kluba Mursa.
Radionica je sufinancirana sredstvima Zajednice tehničke kulture i Grada Osijeka.
Video klub „Mursa“ neprekidno djeluje od 1973. godine, dok Sekcija animiranog filma pri Video klubu „Mursa“ aktivno djeluje bez prestanka od 2007. godine. Djelatnost sekcije je pretežno usmjerena na edukaciju djece i mladih na polju animacije, te im na taj način omogućuje da se izraze kroz formu animiranog filma.
Foto: Videoklub Mursa
Polaznici su se tijekom pet dana imali priliku detaljnije upoznati s animiranim filmom, posebno stop-trik animacijom. Nakon upoznavanja s osnovnim pojmovima vezanim uz samu animaciju, predstavljeni su različiti pristupi i mediji korišteni za stop-trik animacije te su, budući animatori, uz komentare imali priliku pogledati animirane filmove nastale na prethodnim radionicama ovog tipa.
Nastavili su upoznavanjem s opremom koja se koristi za izvedbu radionice, te su podijeljeni u skupine osmislili svoje animirane filmske priče koje su tijekom narednih dana snimili. Također su se upoznali i s animacijom pomoću mobitela, uz korištenje jednostavnog programa za animaciju. Okušali su se u snimanju „ispred kamere“, „ispod kamere“, piksilaciji, animaciji predmeta koji su bili dostupni oko njih...
Radionica je završila projekcijom i analizom radioničkog uratka kao i dodatnih zadataka. Radionicu su vodili dugogodišnja članica i voditeljica sekcije animiranog filma Nataša Dorić, te višestruko nagrađivani dugogodišnji klupski autor i voditelj brojnih radionica Aleksandar Muharemović.
Radionica je održana u prostorima Doma tehnike u Osijeku.
Zajednički animacijski uradak može se pronaći i pogledati na Youtube kanalu Video kluba Mursa.
Radionica je sufinancirana sredstvima Zajednice tehničke kulture i Grada Osijeka.
Video klub „Mursa“ neprekidno djeluje od 1973. godine, dok Sekcija animiranog filma pri Video klubu „Mursa“ aktivno djeluje bez prestanka od 2007. godine. Djelatnost sekcije je pretežno usmjerena na edukaciju djece i mladih na polju animacije, te im na taj način omogućuje da se izraze kroz formu animiranog filma.
Foto: Videoklub Mursa
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)