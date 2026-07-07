Kreativni dječji centar IDEM

stvarati, učiti i rasti

Vlade Republike Hrvatske

Andrejem Plenkovićem

Prostor koji mijenja zajednicu

multimedijalnom dvoranom

1.200 četvornih metara

modernu oprema

razvijati vještine

Marijana Junušić

Veličina ovog centra se ne očituje u kvadratima – njegova najveća vrijednost su djeca koja će uz ovaj centar odrastati u poticajnom okruženju, razvijajući svoje talente, inovativnost i kreativnost. Jer umjetnost ne oblikuje samo djela, ona oblikuje i ljude

Ulaganje u djecu najbolje je moguće ulaganje u budućnost svih nas. Njima predajemo današnji svijet, a na nama je da im ga ostavimo boljim nego što smo ga zatekli. Od srca zahvaljujem svima koji su vjerovali u nas, podržavali nas i sudjelovali u ostvarenju ovog projekta

Baština i inovacija u jednom prostoru

nije samo

stvarnu potrebu

dugoročnom vizijom

bogatu tradiciju

dosljedno nastavlja

Interaktivni kulturni centar

Hrvatskog nacionalnog vijeća

Marijana Junušić

Godinama smo planirali, projektirali i promišljali svaki detalj ovog projekta, vrijednog gotovo pet naših godišnjih proračuna. Stoga danas ne otvaramo samo građevinu ili zgradu, već otvaramo vrata budućnosti naše djece. Možda smo mala općina po broju stanovnika i teritorijalno, ali snovi nam nikada nisu bili mali. Danas dokazujemo da se najveći snovi često ostvaruju upravo u najmanjim sredinama

kvalitetan kulturni i kreativni život

Foto: Mihael Vrbanc

Nakon gotovo dvije godine izgradnje,u Ernestinovu svečano je otvorio svoja vrata. Riječ je o prostoru gdje djeca i mladi mogubez potrebe odlaska u veće gradove. Kreativni dječji centar IDEM jedinstven je projekt u ovom dijelu Europe, a svečano je otvoren u petak 3. srpnja 2026. godine, u prisustvu visokih dužnosnikana čelu s predsjednikom Vlade RHNovootvoreni centar raspolažeza scenske nastupe, događanja i konferencije te četiri suvremeno opremljen prostorije za kreativne radionice i STEM rad.Također, unutar centra predviđen je izložbeni prostor te radni prostorima za udruge. Sveukupno više odnamijenjenih djeci, mladima i lokalnoj zajednici.Posebno valja naglasitinove generacije uključujući i VR tehnologiju, koja će djeci omogućiti da tradiciju i naivnu umjetnost doživljavaju na potpuno nov, interaktivan način. Time se novi centar svrstava među najsuvremenije kulturno-edukativne objekte u regiji.Djeca i mladi ovdje će moćikroz STEM aktivnosti, digitalne programe te likovne i kiparske radionice. Uz to, lokalne udruge, samostalni umjetnici i kulturne institucije dobivaju novu platformu za rad i suradnju.Načelnica Općine Ernestinovoizjavila je: „.”Posebno je naglasila važnu ulogu novoizgrađenog centra za razvoj djece i mladih: “.”Centarinfrastrukturni projekt, on je odgovor na. Djeca i mladi iz Ernestinova i okolice do sada su za ovakve sadržaje bili primorani putovati u veće gradove, a od sada to više nije slučaj. Upravo stoga, ulaganje je osmišljeno s: pružiti djeci prostor u kojemu mogu razvijati talente i učiti — ali i osnažiti lokalnu zajednicu, podržati udruge, samostalne umjetnike te kulturne institucije koje djeluju u ovom kraju.Ernestinovo već desetljećima njegujekiparske kolonije i naivne umjetnosti, a Kreativni dječji centartu priču. Upravo ovdje nastavit će se odvijati dosadašnje kulturne aktivnosti, a novi prostor postat će platforma za međugeneracijsku razmjenu znanja, očuvanje kulturne baštine i razvoj suvremenih umjetničkih izraza. Kroz njega će se čuvati kulturni identitet zajednice, ali i otvarati prostor za nove umjetničke izraze i suvremene tehnologije.Dugoročni cilj projekta nadilazi samu zgradu. INNATUS projektom želi se naivna umjetnost učiniti na temelju uspješne revitalizacije čitave prekogranične regije. Paralelno s Ernestinovom, u Subotici se u sklopu istog projekta renoviraunutar zgrade, koji će biti posvećen tradiciji slamarstva. Oba projekta zajedno grade prekogranični kulturno-turistički koridor koji naivnu umjetnost postavlja kao osnovu suvremene revitalizacije regije.Načelnica Općine Ernestinovoponosno je zaključila riječima: „.”Otvorenjem Kreativnog dječjeg centra IDEM, Ernestinovo šalje jasnu poruku:moguć je i u maloj sredini. Očekuje se da će centar privući posjetitelje, kreativce i partnere izvan granica općine, a time ojačati i lokalnu ekonomiju.Projekt INNATUS sufinanciran je iz programa INTERREG VI-A IPA Hrvatska–Srbija, u okviru Specifičnog cilja RSO4.6: jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i društvenim inovacijama.