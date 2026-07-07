Nasjela na oglas za kredit pa ostala bez novca: Policija razotkrila lažnog bankara
07.07.2026. 8:56
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Sektora kriminalističke policije PU osječko-baranjske i II. policijske postaje Osijek otkriven je 30-godišnji lažni bankar koji je prevario 43-godišnjakinju za novčani iznos od 520 eura, izviejstili su iz policije.
Naime, 43-godišnjakinja je krajem svibnja 2025. godine pronašla primamljiv oglas na društvenoj mreži za podizanje kredita. U daljnjoj komunikaciji s nepoznatom osobom dovedena je u zabludu te je na nepoznati inozemni račun uplatila 520 eura s ciljem isplate kredita, nakon čega je shvatila da je prevarena.
Protiv 30-godišnjeg državljanina Francuske policijski službenici podnose prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Naime, 43-godišnjakinja je krajem svibnja 2025. godine pronašla primamljiv oglas na društvenoj mreži za podizanje kredita. U daljnjoj komunikaciji s nepoznatom osobom dovedena je u zabludu te je na nepoznati inozemni račun uplatila 520 eura s ciljem isplate kredita, nakon čega je shvatila da je prevarena.
Protiv 30-godišnjeg državljanina Francuske policijski službenici podnose prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)