Kriminalističkim istraživanjem

30-godišnji

520 eura

primamljiv oglas

zabludu

520 eura

prijavu

policijskih službenika Sektora kriminalističke policije PU osječko-baranjske i II. policijske postaje Osijek otkriven jelažni bankar koji je prevario 43-godišnjakinju za novčani iznos od, izviejstili su iz policije.Naime, 43-godišnjakinja je krajem svibnja 2025. godine pronašlana društvenoj mreži za podizanje kredita. U daljnjoj komunikaciji s nepoznatom osobom dovedena je ute je na nepoznati inozemni račun uplatilas ciljem isplate kredita, nakon čega je shvatila da je prevarena.Protiv 30-godišnjeg državljanina Francuske policijski službenici podnoseOpćinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.