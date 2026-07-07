Tržište stambenih nekretnina

od 2024. do 2026.

značajne razlike

Eurostata

snažan rast

osjetan pad

Hrvatskoj

42,2 posto

Bugarska

18,5 posto

Finska,

11,8 posto

Cipar (13,6 posto) i Danska (8,4 posto)

rast broja

Hrvatska

4,1 posto

Bugarska i Poljska

2,5

1,1 posto

Sloveniji (29,9 posto), Litvi (22,8 posto) i Austriji (21,4 posto)

smanjen

Luksemburgu (31,3 posto)

Hrvatskoj (13,7 posto)

Portugalu (3,6 posto)

Mađarska

23,5 posto

Austrija

20,2 posto

5,3 posto

16,5 posto

Sloveniji (17,7 posto), Hrvatskoj (13,9 posto) i Francuskoj (9,4 posto)

Luksemburg (47,1 posto), Mađarska (34,8 posto) i Nizozemska (17 posto)

rasta cijena

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u državama članicama Europske unije tijekom razdobljagodine obilježile suu kretanju broja kupoprodaja. Podacipokazuju kako su pojedine zemlje ostvarileprometa nekretninama, dok su druge zabilježileU prvom tromjesečju 2026. godine broj prodanih stambenih jedinica smanjio se u devet država članica. Najizraženiji pad zabilježen je u, gdje je broj transakcija bio manji zau odnosu na prethodno razdoblje. Slijedes padom odteu kojoj je prodaja smanjena za. Istodobno je sedam država ostvarilo povećanje broja prodanih nekretnina, pri čemu su najveći rast zabilježiliPodaci za cijelu 2025. godinu pokazuju da je većina promatranih zemalja ostvarilaprodanih stambenih nekretnina u usporedbi s 2024. godinom. Od ukupno 18 država za koje su dostupni podaci, samo su tri zabilježile pad.je ponovno bila među njima, s najvećim smanjenjem od, dok suostvarile pad ododnosno. Najveći rast prodaje ostvaren je uAko se promatra samo posljednje tromjesečje 2025. godine, broj kupoprodajaje u četiri zemlje. Najveći pad evidentiran je u, zatim ute. S druge strane, rast broja transakcija ostvaren je u 13 država, a predvodile su ihs povećanjem ods rastom odIstodobno su cijene stambenih nekretnina nastavile rasti. Tijekom 2025. godine cijene kuća u europodručju porasle su za, dok je ukupna vrijednost prodanih stambenih nekretnina povećana zaEurostatovi podaci za 2024. godinu također ukazuju na različite trendove među državama članicama. Na godišnjoj razini broj prodanih stambenih jedinica smanjio se u šest zemalja, dok je u njih dvanaest zabilježen rast. Najveći pad ostvaren je u. Nasuprot tome, najveće povećanje broja transakcija ostvarili su. Tijekom iste godine cijene kuća u europodručju porasle su za 2,2 posto, dok je ukupna vrijednost prodanih stanova povećana za 4,2 posto.Sveukupno gledajući, tržište stambenih nekretnina u Europskoj uniji karakterizira nastavakuz istodobno neujednačeno kretanje broja kupoprodaja. Dok pojedina tržišta pokazuju znakove oporavka i povećane aktivnosti, druge države, među kojima se posebno ističe Hrvatska, bilježe znatan pad broja transakcija. Takva kretanja upućuju na utjecaj promjena u potražnji, uvjetima financiranja, dostupnosti stanovanja te širim gospodarskim i geopolitičkim okolnostima koje posljednjih godina oblikuju europsko tržište nekretnina.