Hrvatska prednjači po padu prodaje stambenih nekretnina u Europskoj uniji
07.07.2026. 10:08
Tržište stambenih nekretnina u državama članicama Europske unije tijekom razdoblja od 2024. do 2026. godine obilježile su značajne razlike u kretanju broja kupoprodaja. Podaci Eurostata pokazuju kako su pojedine zemlje ostvarile snažan rast prometa nekretninama, dok su druge zabilježile osjetan pad.
U prvom tromjesečju 2026. godine broj prodanih stambenih jedinica smanjio se u devet država članica. Najizraženiji pad zabilježen je u Hrvatskoj, gdje je broj transakcija bio manji za 42,2 posto u odnosu na prethodno razdoblje. Slijede Bugarska s padom od 18,5 posto te Finska, u kojoj je prodaja smanjena za 11,8 posto. Istodobno je sedam država ostvarilo povećanje broja prodanih nekretnina, pri čemu su najveći rast zabilježili Cipar (13,6 posto) i Danska (8,4 posto).
Podaci za cijelu 2025. godinu pokazuju da je većina promatranih zemalja ostvarila rast broja prodanih stambenih nekretnina u usporedbi s 2024. godinom. Od ukupno 18 država za koje su dostupni podaci, samo su tri zabilježile pad. Hrvatska je ponovno bila među njima, s najvećim smanjenjem od 4,1 posto, dok su Bugarska i Poljska ostvarile pad od 2,5 odnosno 1,1 posto. Najveći rast prodaje ostvaren je u Sloveniji (29,9 posto), Litvi (22,8 posto) i Austriji (21,4 posto).
Ako se promatra samo posljednje tromjesečje 2025. godine, broj kupoprodaja smanjen je u četiri zemlje. Najveći pad evidentiran je u Luksemburgu (31,3 posto), zatim u Hrvatskoj (13,7 posto) te Portugalu (3,6 posto). S druge strane, rast broja transakcija ostvaren je u 13 država, a predvodile su ih Mađarska s povećanjem od 23,5 posto i Austrija s rastom od 20,2 posto.
Istodobno su cijene stambenih nekretnina nastavile rasti. Tijekom 2025. godine cijene kuća u europodručju porasle su za 5,3 posto, dok je ukupna vrijednost prodanih stambenih nekretnina povećana za 16,5 posto.
Eurostatovi podaci za 2024. godinu također ukazuju na različite trendove među državama članicama. Na godišnjoj razini broj prodanih stambenih jedinica smanjio se u šest zemalja, dok je u njih dvanaest zabilježen rast. Najveći pad ostvaren je u Sloveniji (17,7 posto), Hrvatskoj (13,9 posto) i Francuskoj (9,4 posto). Nasuprot tome, najveće povećanje broja transakcija ostvarili su Luksemburg (47,1 posto), Mađarska (34,8 posto) i Nizozemska (17 posto). Tijekom iste godine cijene kuća u europodručju porasle su za 2,2 posto, dok je ukupna vrijednost prodanih stanova povećana za 4,2 posto.
Sveukupno gledajući, tržište stambenih nekretnina u Europskoj uniji karakterizira nastavak rasta cijena uz istodobno neujednačeno kretanje broja kupoprodaja. Dok pojedina tržišta pokazuju znakove oporavka i povećane aktivnosti, druge države, među kojima se posebno ističe Hrvatska, bilježe znatan pad broja transakcija. Takva kretanja upućuju na utjecaj promjena u potražnji, uvjetima financiranja, dostupnosti stanovanja te širim gospodarskim i geopolitičkim okolnostima koje posljednjih godina oblikuju europsko tržište nekretnina.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
U prvom tromjesečju 2026. godine broj prodanih stambenih jedinica smanjio se u devet država članica. Najizraženiji pad zabilježen je u Hrvatskoj, gdje je broj transakcija bio manji za 42,2 posto u odnosu na prethodno razdoblje. Slijede Bugarska s padom od 18,5 posto te Finska, u kojoj je prodaja smanjena za 11,8 posto. Istodobno je sedam država ostvarilo povećanje broja prodanih nekretnina, pri čemu su najveći rast zabilježili Cipar (13,6 posto) i Danska (8,4 posto).
Podaci za cijelu 2025. godinu pokazuju da je većina promatranih zemalja ostvarila rast broja prodanih stambenih nekretnina u usporedbi s 2024. godinom. Od ukupno 18 država za koje su dostupni podaci, samo su tri zabilježile pad. Hrvatska je ponovno bila među njima, s najvećim smanjenjem od 4,1 posto, dok su Bugarska i Poljska ostvarile pad od 2,5 odnosno 1,1 posto. Najveći rast prodaje ostvaren je u Sloveniji (29,9 posto), Litvi (22,8 posto) i Austriji (21,4 posto).
Ako se promatra samo posljednje tromjesečje 2025. godine, broj kupoprodaja smanjen je u četiri zemlje. Najveći pad evidentiran je u Luksemburgu (31,3 posto), zatim u Hrvatskoj (13,7 posto) te Portugalu (3,6 posto). S druge strane, rast broja transakcija ostvaren je u 13 država, a predvodile su ih Mađarska s povećanjem od 23,5 posto i Austrija s rastom od 20,2 posto.
Istodobno su cijene stambenih nekretnina nastavile rasti. Tijekom 2025. godine cijene kuća u europodručju porasle su za 5,3 posto, dok je ukupna vrijednost prodanih stambenih nekretnina povećana za 16,5 posto.
Eurostatovi podaci za 2024. godinu također ukazuju na različite trendove među državama članicama. Na godišnjoj razini broj prodanih stambenih jedinica smanjio se u šest zemalja, dok je u njih dvanaest zabilježen rast. Najveći pad ostvaren je u Sloveniji (17,7 posto), Hrvatskoj (13,9 posto) i Francuskoj (9,4 posto). Nasuprot tome, najveće povećanje broja transakcija ostvarili su Luksemburg (47,1 posto), Mađarska (34,8 posto) i Nizozemska (17 posto). Tijekom iste godine cijene kuća u europodručju porasle su za 2,2 posto, dok je ukupna vrijednost prodanih stanova povećana za 4,2 posto.
Sveukupno gledajući, tržište stambenih nekretnina u Europskoj uniji karakterizira nastavak rasta cijena uz istodobno neujednačeno kretanje broja kupoprodaja. Dok pojedina tržišta pokazuju znakove oporavka i povećane aktivnosti, druge države, među kojima se posebno ističe Hrvatska, bilježe znatan pad broja transakcija. Takva kretanja upućuju na utjecaj promjena u potražnji, uvjetima financiranja, dostupnosti stanovanja te širim gospodarskim i geopolitičkim okolnostima koje posljednjih godina oblikuju europsko tržište nekretnina.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
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