Sektor za mobilne jedinice Ministarstva financija, Carinske uprave

operativnu akciju nadzora

nezakonitog unosa

veći broj

spriječila

970 elektroničkih cigareta

sedam

4.350 eura

5.915 eura

zabrinutost

maloljetnici i mlađe punoljetne osobe

rast neformalne prodaje

nastavak

Foto: Carinska uprava

proveo je ciljanupoštanskih pošiljaka koje iz država članica Europske unije stižu primateljima u Republici Hrvatskoj. Cilj akcije bio je otkrivanjetrošarinskih proizvoda, s posebnim naglaskom na jednokratne elektroničke cigarete, odnosno vape uređaje.Tijekom nadzora otkriven jepošiljaka s vape proizvodima dalekoistočnog podrijetla. Ti su proizvodi prethodno bili uvezeni u jednu od država članica Europske unije, a zatim otpremani kupcima u Hrvatskoj suprotno propisima koji uređuju unos i promet trošarinskih proizvoda. U skladu sa svojim zakonskim ovlastima, Carinska uprava poduzela je potrebne mjere kako binjihov nezakoniti unos i daljnju distribuciju na hrvatskom tržištu.U sklopu akcije oduzeto je ukupno. Zbog prekršaja iz članka 133. stavka 1. točke 3. Zakona o trošarinama izdano jeprekršajnih naloga, pri čemu su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od. Nadležnim općinskim sudovima, odjelima za mladež, podnesena su i četiri optužna prijedloga, dok je obračunata trošarina u ukupnom iznosu odPosebnuizaziva podatak da su velik dio spornih pošiljaka naručivali. Pritom se nije radilo samo o nabavi za osobne potrebe, već i o daljnjoj preprodaji drugim maloljetnicima.Takav način distribucije ukazuje navape proizvoda među djecom i mladima, izvan zakonom propisanih prodajnih kanala i bez odgovarajućeg nadzora. Time se povećava dostupnost nikotinskih proizvoda maloljetnicima te stvara paralelna mreža distribucije koja izmiče redovitim tržišnim kontrolama. Osim fiskalne štete, ovakva praksa predstavlja i ozbiljan zdravstveni rizik jer se često radi o proizvodima nepoznatog podrijetla i sastava, čija zdravstvena ispravnost i usklađenost s važećim propisima ne mogu biti potvrđene.Carinska uprava najavila jeprovođenja ciljanih operativnih aktivnosti usmjerenih na sprječavanje nezakonitog unosa trošarinskih proizvoda. Ujedno poziva roditelje, odgojno-obrazovne ustanove i širu javnost na pojačan oprez zbog sve veće dostupnosti takvih proizvoda među djecom i mladima.