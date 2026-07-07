Carina otkrila zabrinjavajuću mrežu: Vape uređaji završavaju u rukama djece
07.07.2026. 9:01
Sektor za mobilne jedinice Ministarstva financija, Carinske uprave proveo je ciljanu operativnu akciju nadzora poštanskih pošiljaka koje iz država članica Europske unije stižu primateljima u Republici Hrvatskoj. Cilj akcije bio je otkrivanje nezakonitog unosa trošarinskih proizvoda, s posebnim naglaskom na jednokratne elektroničke cigarete, odnosno vape uređaje.
Tijekom nadzora otkriven je veći broj pošiljaka s vape proizvodima dalekoistočnog podrijetla. Ti su proizvodi prethodno bili uvezeni u jednu od država članica Europske unije, a zatim otpremani kupcima u Hrvatskoj suprotno propisima koji uređuju unos i promet trošarinskih proizvoda. U skladu sa svojim zakonskim ovlastima, Carinska uprava poduzela je potrebne mjere kako bi spriječila njihov nezakoniti unos i daljnju distribuciju na hrvatskom tržištu.
U sklopu akcije oduzeto je ukupno 970 elektroničkih cigareta. Zbog prekršaja iz članka 133. stavka 1. točke 3. Zakona o trošarinama izdano je sedam prekršajnih naloga, pri čemu su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 4.350 eura. Nadležnim općinskim sudovima, odjelima za mladež, podnesena su i četiri optužna prijedloga, dok je obračunata trošarina u ukupnom iznosu od 5.915 eura.
Posebnu zabrinutost izaziva podatak da su velik dio spornih pošiljaka naručivali maloljetnici i mlađe punoljetne osobe. Pritom se nije radilo samo o nabavi za osobne potrebe, već i o daljnjoj preprodaji drugim maloljetnicima.
Takav način distribucije ukazuje na rast neformalne prodaje vape proizvoda među djecom i mladima, izvan zakonom propisanih prodajnih kanala i bez odgovarajućeg nadzora. Time se povećava dostupnost nikotinskih proizvoda maloljetnicima te stvara paralelna mreža distribucije koja izmiče redovitim tržišnim kontrolama. Osim fiskalne štete, ovakva praksa predstavlja i ozbiljan zdravstveni rizik jer se često radi o proizvodima nepoznatog podrijetla i sastava, čija zdravstvena ispravnost i usklađenost s važećim propisima ne mogu biti potvrđene.
Carinska uprava najavila je nastavak provođenja ciljanih operativnih aktivnosti usmjerenih na sprječavanje nezakonitog unosa trošarinskih proizvoda. Ujedno poziva roditelje, odgojno-obrazovne ustanove i širu javnost na pojačan oprez zbog sve veće dostupnosti takvih proizvoda među djecom i mladima.
Foto: Carinska uprava
Tijekom nadzora otkriven je veći broj pošiljaka s vape proizvodima dalekoistočnog podrijetla. Ti su proizvodi prethodno bili uvezeni u jednu od država članica Europske unije, a zatim otpremani kupcima u Hrvatskoj suprotno propisima koji uređuju unos i promet trošarinskih proizvoda. U skladu sa svojim zakonskim ovlastima, Carinska uprava poduzela je potrebne mjere kako bi spriječila njihov nezakoniti unos i daljnju distribuciju na hrvatskom tržištu.
U sklopu akcije oduzeto je ukupno 970 elektroničkih cigareta. Zbog prekršaja iz članka 133. stavka 1. točke 3. Zakona o trošarinama izdano je sedam prekršajnih naloga, pri čemu su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 4.350 eura. Nadležnim općinskim sudovima, odjelima za mladež, podnesena su i četiri optužna prijedloga, dok je obračunata trošarina u ukupnom iznosu od 5.915 eura.
Posebnu zabrinutost izaziva podatak da su velik dio spornih pošiljaka naručivali maloljetnici i mlađe punoljetne osobe. Pritom se nije radilo samo o nabavi za osobne potrebe, već i o daljnjoj preprodaji drugim maloljetnicima.
Takav način distribucije ukazuje na rast neformalne prodaje vape proizvoda među djecom i mladima, izvan zakonom propisanih prodajnih kanala i bez odgovarajućeg nadzora. Time se povećava dostupnost nikotinskih proizvoda maloljetnicima te stvara paralelna mreža distribucije koja izmiče redovitim tržišnim kontrolama. Osim fiskalne štete, ovakva praksa predstavlja i ozbiljan zdravstveni rizik jer se često radi o proizvodima nepoznatog podrijetla i sastava, čija zdravstvena ispravnost i usklađenost s važećim propisima ne mogu biti potvrđene.
Carinska uprava najavila je nastavak provođenja ciljanih operativnih aktivnosti usmjerenih na sprječavanje nezakonitog unosa trošarinskih proizvoda. Ujedno poziva roditelje, odgojno-obrazovne ustanove i širu javnost na pojačan oprez zbog sve veće dostupnosti takvih proizvoda među djecom i mladima.
Foto: Carinska uprava
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)