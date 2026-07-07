produžio ugovor

Marko Malenica

Bijelo-plavih

Nogometnim klubom Osijek

obostranom zadovoljstvu

Onaj moj prvi osjećaj i neka najizraženija emocija je da je ovo moj dom. Ovdje sam kao kod svoje kuće. Došao sam iz Nove Gradiške sada već prilično daleke 2008. godine i jedno ne baš kratko vrijeme živio na stadionu kao klinac koji se probijao kroz mlađe kategorije, prolazeći kao srednjoškolac svoje tinejdžerske dane. Provodio sam jako puno vremena s ljudima koji rade u Klubu, stekao kroz to razdoblje i jako puno prijatelja tako da zaista mogu reći kako mi je jako lijepo u Osijeku,

Klubu će uvijek ostati zahvalan

zahvalan Klubu

Meni je NK Osijek stvarno dao puno u životu, pružio mi priliku da se dokažem i nametnem na nogometnoj sceni u Hrvatskoj. Dao mi je i dom kada je trebalo, tako da mi zaista ovaj klub jako puno znači i nadam se da sam mu uspio barem jednim dijelom vratiti ono, što je on meni omogućio kroz sve ove godine.



najčvršći oslonac

Eto ostajemo i dalje zajedno, drago mi je zbog toga i samo neka me zdravlje posluži, za sve ostalo ću se sam već nekako izboriti. Uvijek sam se trudio svakoga dana davati sve od sebe, svjestan da sam puno toga dobio. Imam i veliku privilegiju biti kapetan momčadi, ali isto tako i veliku odgovornost. Svjestan sam kakvi su sve igrači nosili kapetansku vrpcu u NK Osijek i to mi je obveza više u vremenu koje ćemo i u idućim godinama provesti zajedno.

Marko ima neprocjenjivu ulogu u obnovi naše momčadi

Kenneth Zandvliet

Svi smo u Klubu iznimno sretni i zadovoljni što je Marko produžio svoj ugovor. On je u posljednje vrijeme bio jedan od naših ključnih igrača, a trenutno ima neprocjenjivu ulogu u obnovi naše momčadi. Malenica ima veliko povjerenje u smjer kojim smo krenuli kao kolektiv i organizacija, što iznimno cijenimo. Njegovo mišljenje, iskustvo i savjeti od velike su nam važnosti. Osim toga, ponikao je ovdje i to nam je posebno drago. Marku želimo puno uspjeha u našem divnom Klubu!

Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Arhiv

Kapetan ne samo da ostaje i nadalje s nama, nego jesve do ljeta 2030. godine!, najpouzdaniji prvotimac, dogovorio je nastavak suradnje si to je svakako razlog. Inače, nakon onog početnog stipendijskog ugovora u mlađim kategorijama, ovo je već peti profesionalni kontrakt našeg sjajnog vratara u najpopularnijem slavonskom sportskom kolektivu.izjavio je Malenica.Uvijek je Marko naglašavao kako jena svemu i da će uvijek imati taj osjećaj. Puno je lijepih trenutaka proživio s Bijelo-plavima, postao je i ljubimac navijača koji u njemu prepoznaju ne samo odličnog nogometaša, nego i pravog profesionalca i čovjeka koji mnogim mladićima u svijetu sporta može biti uzor.Posebno nam je drago što jemomčadi svojim primjerom pokazao i mladim igračima kako razmišlja jedan senator u svlačionici koji dobro zna i osjeća veličinu ovog Kluba u našem podneblju.je zadovoljan napustio svoj ured ovoga ponedjeljka, u kasnim popodnevnim satima. Završiti ovu priču na najbolji način i njemu je bilo posebno važno…