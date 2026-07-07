Servisne informacije [7. srpnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
07.07.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro uz rijeke i po kotlinama moguća kratkotrajna magla. Jutarnja temperatura 16°C, a dnevna do 30°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 10:00 sati - Martina Divalta 320
od 8:00 do 14:00 sati - Ulica Ivana Gorana Kovačića 2, 1, 1/A, 3
Dalj
od 7:00 do 9:00 sati - Hrvatskih gardista 26/a-38 par, 19-39/b nep, Ivana Mažuranića 12/b-24 par, 19-31 nep, Josipa Astaloša 17-55 nep
od 9:00 do 13:00 sati - Daria Dujmovića 26/a, 32, Josipa Astaloša 64-104 par
Čepin
od 7:30 do 9:30 sati - Bjelolasička ulica 2-30 par, Plješevička 1-29 nep, Psunjska 66-80 par
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [02.-11.07.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [02.-08.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [02-08.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro uz rijeke i po kotlinama moguća kratkotrajna magla. Jutarnja temperatura 16°C, a dnevna do 30°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 10:00 sati - Martina Divalta 320
od 8:00 do 14:00 sati - Ulica Ivana Gorana Kovačića 2, 1, 1/A, 3
Dalj
od 7:00 do 9:00 sati - Hrvatskih gardista 26/a-38 par, 19-39/b nep, Ivana Mažuranića 12/b-24 par, 19-31 nep, Josipa Astaloša 17-55 nep
od 9:00 do 13:00 sati - Daria Dujmovića 26/a, 32, Josipa Astaloša 64-104 par
Čepin
od 7:30 do 9:30 sati - Bjelolasička ulica 2-30 par, Plješevička 1-29 nep, Psunjska 66-80 par
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [02.-11.07.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [02.-08.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [02-08.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)