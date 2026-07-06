Vokalni ansambl Brevis

30 godina

Zlatnoj dvorani bečkog Musikvereina

najuglednijih

70 sadašnjih i bivših članica ansambla

Ivan Radić

Osijek je večeras imao svoje mjesto na jednoj od najuglednijih svjetskih koncertnih pozornica i uistinu smo ponosni što smo zajedno s našim Vokalnim ansamblom Brevis mogli podijeliti trenutak koji će definitivno ostati upisan u kulturnu povijest našega grada. Nastup u Zlatnoj dvorani Musikvereina jedno je od najvećih priznanja koje jedan hrvatski zbor može ostvariti

dodatnu vrijednost

Brevisice ove godine slave 30 godina. Trideset godina pronose ime Osijeka s ponosom diljem svijeta i na tome im hvala. Od srca čestitam svim Brevisicama, njihovoj umjetničkoj ravnateljici i dirigentici Antoaneti Radočaj-Jerković, pijanistu Davoru Dediću te svima koji su u ovih 30 godina bili dio ove iznimne glazbene priče

Antoaneta Radočaj-Jerković

Presretni smo što smo imali priliku večeras dovesti Osijek u Beč, i to ne bilo gdje u Beč, nego u najzlatniju od svih glazbenih dvorana Europe, u Musikvereinu. Ovdje smo održali koncert povodom 30. obljetnice našeg djelovanja i doista smo radosni rezultatima koje smo postigli u našoj 30-godišnjoj povijesti, a veselimo se i svemu što nam donosi budućnost

hrvatske zborske glazbe

Dalibora Bukvića, Ivana Božičevića i Davora Bobića,

Davor Dedić

Anja Papa Peranović

Veronika Lemishenko

Summa Cum Laude

Foto: Osijek.hr

iz Osijeka obilježio jeumjetničkog djelovanja svečanim koncertom u, jednoj odkoncertnih dvorana svijeta. Na koncertu je nastupilo više od, a izvedene su i tri svjetske praizvedbe hrvatskih skladatelja napisane upravo za ovu obljetnicu.Gradonačelnik Osijeka, koji je nazočio koncertu, istaknuo je kako je riječ o trenutku od iznimne važnosti za kulturni život grada.“, rekao je gradonačelnik Radić.Dodao je kako ovogodišnji jubilej Brevisa dobivačinjenicom da su na pozornici zajedno nastupile sadašnje i bivše članice ansambla te da su u sklopu koncerta izvedene tri svjetske praizvedbe hrvatskih skladatelja.“, poručio je gradonačelnik.Umjetnička ravnateljica i dirigentica Vokalnog ansambla Brevisistaknula je kako je nastup u Musikvereinu predstavljao vrhunac obilježavanja tri desetljeća djelovanja ansambla.“, rekla je Radočaj-Jerković.Program koncerta predstavio je antologiju20. i 21. stoljeća, a uz djela istaknutih hrvatskih skladatelja publika je imala priliku čuti i tri svjetske praizvedbe skladbinapisanih i posvećenih Vokalnom ansamblu Brevis. Za klavirom je nastupio, a u pojedinim skladbama sudjelovale su i sopranisticate harfisticaKoncert u Zlatnoj dvorani Musikvereina održan je u sklopu međunarodnog festivala, uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.