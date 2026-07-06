Osijek zapljeskao svojim Brevisicama: 30 godina okrunjeno koncertom u slavnom bečkom Musikvereinu
06.07.2026. 11:52
Vokalni ansambl Brevis iz Osijeka obilježio je 30 godina umjetničkog djelovanja svečanim koncertom u Zlatnoj dvorani bečkog Musikvereina, jednoj od najuglednijih koncertnih dvorana svijeta. Na koncertu je nastupilo više od 70 sadašnjih i bivših članica ansambla, a izvedene su i tri svjetske praizvedbe hrvatskih skladatelja napisane upravo za ovu obljetnicu.
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, koji je nazočio koncertu, istaknuo je kako je riječ o trenutku od iznimne važnosti za kulturni život grada.
„Osijek je večeras imao svoje mjesto na jednoj od najuglednijih svjetskih koncertnih pozornica i uistinu smo ponosni što smo zajedno s našim Vokalnim ansamblom Brevis mogli podijeliti trenutak koji će definitivno ostati upisan u kulturnu povijest našega grada. Nastup u Zlatnoj dvorani Musikvereina jedno je od najvećih priznanja koje jedan hrvatski zbor može ostvariti“, rekao je gradonačelnik Radić.
Dodao je kako ovogodišnji jubilej Brevisa dobiva dodatnu vrijednost činjenicom da su na pozornici zajedno nastupile sadašnje i bivše članice ansambla te da su u sklopu koncerta izvedene tri svjetske praizvedbe hrvatskih skladatelja.
„Brevisice ove godine slave 30 godina. Trideset godina pronose ime Osijeka s ponosom diljem svijeta i na tome im hvala. Od srca čestitam svim Brevisicama, njihovoj umjetničkoj ravnateljici i dirigentici Antoaneti Radočaj-Jerković, pijanistu Davoru Dediću te svima koji su u ovih 30 godina bili dio ove iznimne glazbene priče“, poručio je gradonačelnik.
Umjetnička ravnateljica i dirigentica Vokalnog ansambla Brevis Antoaneta Radočaj-Jerković istaknula je kako je nastup u Musikvereinu predstavljao vrhunac obilježavanja tri desetljeća djelovanja ansambla.
„Presretni smo što smo imali priliku večeras dovesti Osijek u Beč, i to ne bilo gdje u Beč, nego u najzlatniju od svih glazbenih dvorana Europe, u Musikvereinu. Ovdje smo održali koncert povodom 30. obljetnice našeg djelovanja i doista smo radosni rezultatima koje smo postigli u našoj 30-godišnjoj povijesti, a veselimo se i svemu što nam donosi budućnost“, rekla je Radočaj-Jerković.
Program koncerta predstavio je antologiju hrvatske zborske glazbe 20. i 21. stoljeća, a uz djela istaknutih hrvatskih skladatelja publika je imala priliku čuti i tri svjetske praizvedbe skladbi Dalibora Bukvića, Ivana Božičevića i Davora Bobića, napisanih i posvećenih Vokalnom ansamblu Brevis. Za klavirom je nastupio Davor Dedić, a u pojedinim skladbama sudjelovale su i sopranistica Anja Papa Peranović te harfistica Veronika Lemishenko.
Koncert u Zlatnoj dvorani Musikvereina održan je u sklopu međunarodnog festivala Summa Cum Laude, uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.
Foto: Osijek.hr
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, koji je nazočio koncertu, istaknuo je kako je riječ o trenutku od iznimne važnosti za kulturni život grada.
„Osijek je večeras imao svoje mjesto na jednoj od najuglednijih svjetskih koncertnih pozornica i uistinu smo ponosni što smo zajedno s našim Vokalnim ansamblom Brevis mogli podijeliti trenutak koji će definitivno ostati upisan u kulturnu povijest našega grada. Nastup u Zlatnoj dvorani Musikvereina jedno je od najvećih priznanja koje jedan hrvatski zbor može ostvariti“, rekao je gradonačelnik Radić.
Dodao je kako ovogodišnji jubilej Brevisa dobiva dodatnu vrijednost činjenicom da su na pozornici zajedno nastupile sadašnje i bivše članice ansambla te da su u sklopu koncerta izvedene tri svjetske praizvedbe hrvatskih skladatelja.
„Brevisice ove godine slave 30 godina. Trideset godina pronose ime Osijeka s ponosom diljem svijeta i na tome im hvala. Od srca čestitam svim Brevisicama, njihovoj umjetničkoj ravnateljici i dirigentici Antoaneti Radočaj-Jerković, pijanistu Davoru Dediću te svima koji su u ovih 30 godina bili dio ove iznimne glazbene priče“, poručio je gradonačelnik.
Umjetnička ravnateljica i dirigentica Vokalnog ansambla Brevis Antoaneta Radočaj-Jerković istaknula je kako je nastup u Musikvereinu predstavljao vrhunac obilježavanja tri desetljeća djelovanja ansambla.
„Presretni smo što smo imali priliku večeras dovesti Osijek u Beč, i to ne bilo gdje u Beč, nego u najzlatniju od svih glazbenih dvorana Europe, u Musikvereinu. Ovdje smo održali koncert povodom 30. obljetnice našeg djelovanja i doista smo radosni rezultatima koje smo postigli u našoj 30-godišnjoj povijesti, a veselimo se i svemu što nam donosi budućnost“, rekla je Radočaj-Jerković.
Program koncerta predstavio je antologiju hrvatske zborske glazbe 20. i 21. stoljeća, a uz djela istaknutih hrvatskih skladatelja publika je imala priliku čuti i tri svjetske praizvedbe skladbi Dalibora Bukvića, Ivana Božičevića i Davora Bobića, napisanih i posvećenih Vokalnom ansamblu Brevis. Za klavirom je nastupio Davor Dedić, a u pojedinim skladbama sudjelovale su i sopranistica Anja Papa Peranović te harfistica Veronika Lemishenko.
Koncert u Zlatnoj dvorani Musikvereina održan je u sklopu međunarodnog festivala Summa Cum Laude, uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.
Foto: Osijek.hr
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)