PU osječko-baranjske

tri vozila

27 tehničkih nedostataka

7 opasnih nedostataka i 20 većih nedostataka

Kao opasni nedostaci utvrđeni su:

preinake

prekomjernu buku

oduzimanjem

prekršajni nalozi

260 eura

ne obavljanja

1.770 eura

Foto: PU osječko-baranjska

Na područjutijekom vikenda policijski službenici su na izvanredni tehnički pregled uputili: 1 osobno vozilo, 1 motocikl i 1 teretno vozilo (tegljač).Na vozilima je tom prilikom utvrđeno ukupnoi to- neispravnosti na kočnicama,- curenje pogonske tekućine koje mogu izazvati zapaljenje vozila,- dotrajali i potrošeni gazni sloj pneumatika,- velika zračnost na polugama i zglobovima upravljača.Pregledom motocikla utvrđeno je da je vozač obaviona ispušnom sustavu kako bi vozilo stvaralote da kočnica na zadnjem kotaču ne koči.Sva tri vozila isključena su iz prometaregistarskih pločica dok su vozačima izdanisa izrečenom novčanom kaznom u iznosu odZbog tehničke neispravnosti teretnog vozila i zbogpreventivnog tehničkog pregleda protiv pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi bit će pokrenut prekršajni postupak u kojem će se izreći novčana kazna u ukupnom iznosu od