Ostali su bez tablica: Policija otkrila vozila koja su bila tempirane bombe na cesti
06.07.2026. 10:51
Na području PU osječko-baranjske tijekom vikenda policijski službenici su na izvanredni tehnički pregled uputili tri vozila: 1 osobno vozilo, 1 motocikl i 1 teretno vozilo (tegljač).
Na vozilima je tom prilikom utvrđeno ukupno 27 tehničkih nedostataka i to 7 opasnih nedostataka i 20 većih nedostataka.
Kao opasni nedostaci utvrđeni su:
- neispravnosti na kočnicama,
- curenje pogonske tekućine koje mogu izazvati zapaljenje vozila,
- dotrajali i potrošeni gazni sloj pneumatika,
- velika zračnost na polugama i zglobovima upravljača.
Pregledom motocikla utvrđeno je da je vozač obavio preinake na ispušnom sustavu kako bi vozilo stvaralo prekomjernu buku te da kočnica na zadnjem kotaču ne koči.
Sva tri vozila isključena su iz prometa oduzimanjem registarskih pločica dok su vozačima izdani prekršajni nalozi sa izrečenom novčanom kaznom u iznosu od 260 eura.
Zbog tehničke neispravnosti teretnog vozila i zbog ne obavljanja preventivnog tehničkog pregleda protiv pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi bit će pokrenut prekršajni postupak u kojem će se izreći novčana kazna u ukupnom iznosu od 1.770 eura.
Foto: PU osječko-baranjska
Na vozilima je tom prilikom utvrđeno ukupno 27 tehničkih nedostataka i to 7 opasnih nedostataka i 20 većih nedostataka.
Kao opasni nedostaci utvrđeni su:
- neispravnosti na kočnicama,
- curenje pogonske tekućine koje mogu izazvati zapaljenje vozila,
- dotrajali i potrošeni gazni sloj pneumatika,
- velika zračnost na polugama i zglobovima upravljača.
Pregledom motocikla utvrđeno je da je vozač obavio preinake na ispušnom sustavu kako bi vozilo stvaralo prekomjernu buku te da kočnica na zadnjem kotaču ne koči.
Sva tri vozila isključena su iz prometa oduzimanjem registarskih pločica dok su vozačima izdani prekršajni nalozi sa izrečenom novčanom kaznom u iznosu od 260 eura.
Zbog tehničke neispravnosti teretnog vozila i zbog ne obavljanja preventivnog tehničkog pregleda protiv pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi bit će pokrenut prekršajni postupak u kojem će se izreći novčana kazna u ukupnom iznosu od 1.770 eura.
Foto: PU osječko-baranjska
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)