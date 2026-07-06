Policijske uprave osječko-baranjske

23 vozača

utjecajem alkohola

odbila

Vikend rekorder upravljao biciklom pa napuhao 3,41 promila alkohola u organizmu

Breznici Našičkoj

3,41 promila alkohola

Foto: Antonela Martinčević/Arhiv

Na područjutijekom vikenda policijski službenici su evidentirali(15 osobnog automobila, pet bicikla te po jednog romobila, teretnog vozila i motocikla) koji su sudjelovali u prometu, iako su bili podTakođer, četiri vozača su sepodvrgnuti liječničkom pregledu radi pozitivnog testa na droge.Najveća prisutnost alkohola utvrđena je jučer u 20.25 sati u, kada je u nadzoru prometa zaustavljen 44-godišnjak koji je upravljao biciklom, a alkotestom mu je utvrđeno da je sudjelovao u prometu su organizmu, izvijestili su iz policije.