Policija zaustavila biciklistu, a alkotest pokazao šokantan rezultat – 3,41 promila
06.07.2026. 10:45
Na području Policijske uprave osječko-baranjske tijekom vikenda policijski službenici su evidentirali 23 vozača (15 osobnog automobila, pet bicikla te po jednog romobila, teretnog vozila i motocikla) koji su sudjelovali u prometu, iako su bili pod utjecajem alkohola.
Također, četiri vozača su se odbila podvrgnuti liječničkom pregledu radi pozitivnog testa na droge.
Vikend rekorder upravljao biciklom pa napuhao 3,41 promila alkohola u organizmu
Najveća prisutnost alkohola utvrđena je jučer u 20.25 sati u Breznici Našičkoj, kada je u nadzoru prometa zaustavljen 44-godišnjak koji je upravljao biciklom, a alkotestom mu je utvrđeno da je sudjelovao u prometu s 3,41 promila alkohola u organizmu, izvijestili su iz policije.
Foto: Antonela Martinčević/Arhiv
Također, četiri vozača su se odbila podvrgnuti liječničkom pregledu radi pozitivnog testa na droge.
Vikend rekorder upravljao biciklom pa napuhao 3,41 promila alkohola u organizmu
Najveća prisutnost alkohola utvrđena je jučer u 20.25 sati u Breznici Našičkoj, kada je u nadzoru prometa zaustavljen 44-godišnjak koji je upravljao biciklom, a alkotestom mu je utvrđeno da je sudjelovao u prometu s 3,41 promila alkohola u organizmu, izvijestili su iz policije.
Foto: Antonela Martinčević/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)