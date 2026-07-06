Stiže kraj tajnosti plaća u Hrvatskoj
06.07.2026. 13:05
Plaće zaposlenika uskoro bi trebale postati znatno transparentnije. Nova europska pravila propisuju jednaku plaću za jednak rad, a zaposlenici će imati pravo doznati prema kojim je kriterijima određena njihova plaća te u koji platni razred pripada njihovo radno mjesto. Poslodavci će pritom morati izvještavati o razlikama u primanjima muškaraca i žena.
Iako je rok za prenošenje europske direktive u hrvatsko zakonodavstvo istekao početkom lipnja, Hrvatska još nije donijela potrebne zakonske izmjene. Iz Ministarstva rada poručuju da bi prijedlog uskoro trebao krenuti u javno savjetovanje i Vladinu proceduru.
Sindikati očekuju da će nova pravila stati na kraj praksi skrivanja plaća i pridonijeti smanjenju nejednakosti u primanjima. S druge strane, poslodavci podržavaju veću transparentnost, ali upozoravaju da provedba ne smije dodatno opteretiti, posebno manje poduzetnike. Tvrtke s više od 100 zaposlenih morat će redovito podnositi izvještaje o plaćama putem digitalnog sustava.
Stručnjaci ističu kako će, uz nova pravila, presudan biti učinkovit nadzor njihove provedbe. Očekuje se da bi zakon mogao stupiti na snagu tijekom jeseni.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Iako je rok za prenošenje europske direktive u hrvatsko zakonodavstvo istekao početkom lipnja, Hrvatska još nije donijela potrebne zakonske izmjene. Iz Ministarstva rada poručuju da bi prijedlog uskoro trebao krenuti u javno savjetovanje i Vladinu proceduru.
Sindikati očekuju da će nova pravila stati na kraj praksi skrivanja plaća i pridonijeti smanjenju nejednakosti u primanjima. S druge strane, poslodavci podržavaju veću transparentnost, ali upozoravaju da provedba ne smije dodatno opteretiti, posebno manje poduzetnike. Tvrtke s više od 100 zaposlenih morat će redovito podnositi izvještaje o plaćama putem digitalnog sustava.
Stručnjaci ističu kako će, uz nova pravila, presudan biti učinkovit nadzor njihove provedbe. Očekuje se da bi zakon mogao stupiti na snagu tijekom jeseni.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)