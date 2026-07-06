znatno transparentnije

jednaku plaću

pravo doznati

radno mjesto

izvještavati

istekao

nije donijela

nova pravila

smanjenju nejednakosti

veću transparentnost

ne smije

jeseni

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Plaće zaposlenika uskoro bi trebale postati. Nova europska pravila propisujuza jednak rad, a zaposlenici će imatiprema kojim je kriterijima određena njihova plaća te u koji platni razred pripada njihovo. Poslodavci će pritom moratio razlikama u primanjima muškaraca i žena.Iako je rok za prenošenje europske direktive u hrvatsko zakonodavstvopočetkom lipnja, Hrvatska jošpotrebne zakonske izmjene. Iz Ministarstva rada poručuju da bi prijedlog uskoro trebao krenuti u javno savjetovanje i Vladinu proceduru.Sindikati očekuju da ćestati na kraj praksi skrivanja plaća i pridonijetiu primanjima. S druge strane, poslodavci podržavaju, ali upozoravaju da provedbadodatno opteretiti, posebno manje poduzetnike. Tvrtke s više od 100 zaposlenih morat će redovito podnositi izvještaje o plaćama putem digitalnog sustava.Stručnjaci ističu kako će, uz nova pravila, presudan biti učinkovit nadzor njihove provedbe. Očekuje se da bi zakon mogao stupiti na snagu tijekom