bez ozbiljnije

razdjelnika topline

središte pozornosti

Zakonu o tržištu toplinske energije

sustav toplana

1. siječnja 2027.

0,50 eura

energetsku obnovu zgrade

veći troškovi grijanja

pravednija

ne mjere

raspodjelu

znatno skuplja

Ivica Džeba

Željka Antunović

Ustavnog suda

ne mjere

financijski pritisak

manja potrošnja energije

nije utvrđeno

transparentniji i pravedniji

Foto: Osijek031.com/arhiv

Nakon godinaprovedbe propisa, pitanjeponovno dolazi u. Prema novom, vlasnici stanova priključenih nakoji done ugrade razdjelnike suočit će se s dodatnim troškovima.Već od 1. rujna ove godine plaćat će naknadu odpo četvornom metru stana, a novac će se usmjeravati u. Uz to, stanovima bez razdjelnika obračunavat će se iprimjenom korekcijskog faktora, osim ako cijela zgrada ostane na obračunu prema površini.Iz Ministarstva gospodarstva poručuju kako je ciljraspodjela troškova grijanja. Ističu da razdjelnicistvarnu potrošnju toplinske energije, već služe zaukupnih troškova među stanovima, dok bi ugradnja kalorimetara, koji precizno mjere potrošnju, u starijim zgradama bilaS druge strane, profesor emeritusi bivša ministricazatražili su odocjenu ustavnosti zakonskih odredbi. Tvrde da razdjelnicistvarnu potrošnju topline te da novi sustav predstavljana građane, a ne poticanje energetske učinkovitosti.Dosadašnje analize pokazale su da je nakon ugradnje razdjelnika zabilježena, noproizlazi li ušteda iz učinkovitosti sustava ili činjenice da su građani jednostavno manje grijali svoje stanove. Ekonomski institut ranije je zaključio da razdjelnici mogu smanjiti potrošnju, ali nisu uvijek ekonomski isplativi.Ministarstvo najavljuje da će novi pravilnici donijetinačin obračuna, uz veće uvažavanje položaja pojedinog stana u zgradi.