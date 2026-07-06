Razdjelnici ponovno u fokusu: Od rujna naknade, od siječnja obvezna ugradnja
06.07.2026. 10:21
Nakon godina bez ozbiljnije provedbe propisa, pitanje razdjelnika topline ponovno dolazi u središte pozornosti. Prema novom Zakonu o tržištu toplinske energije, vlasnici stanova priključenih na sustav toplana koji do 1. siječnja 2027. ne ugrade razdjelnike suočit će se s dodatnim troškovima.
Već od 1. rujna ove godine plaćat će naknadu od 0,50 eura po četvornom metru stana, a novac će se usmjeravati u energetsku obnovu zgrade. Uz to, stanovima bez razdjelnika obračunavat će se i veći troškovi grijanja primjenom korekcijskog faktora, osim ako cijela zgrada ostane na obračunu prema površini.
Iz Ministarstva gospodarstva poručuju kako je cilj pravednija raspodjela troškova grijanja. Ističu da razdjelnici ne mjere stvarnu potrošnju toplinske energije, već služe za raspodjelu ukupnih troškova među stanovima, dok bi ugradnja kalorimetara, koji precizno mjere potrošnju, u starijim zgradama bila znatno skuplja.
S druge strane, profesor emeritus Ivica Džeba i bivša ministrica Željka Antunović zatražili su od Ustavnog suda ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi. Tvrde da razdjelnici ne mjere stvarnu potrošnju topline te da novi sustav predstavlja financijski pritisak na građane, a ne poticanje energetske učinkovitosti.
Dosadašnje analize pokazale su da je nakon ugradnje razdjelnika zabilježena manja potrošnja energije, no nije utvrđeno proizlazi li ušteda iz učinkovitosti sustava ili činjenice da su građani jednostavno manje grijali svoje stanove. Ekonomski institut ranije je zaključio da razdjelnici mogu smanjiti potrošnju, ali nisu uvijek ekonomski isplativi.
Ministarstvo najavljuje da će novi pravilnici donijeti transparentniji i pravedniji način obračuna, uz veće uvažavanje položaja pojedinog stana u zgradi.
Foto: Osijek031.com/arhiv
Već od 1. rujna ove godine plaćat će naknadu od 0,50 eura po četvornom metru stana, a novac će se usmjeravati u energetsku obnovu zgrade. Uz to, stanovima bez razdjelnika obračunavat će se i veći troškovi grijanja primjenom korekcijskog faktora, osim ako cijela zgrada ostane na obračunu prema površini.
Iz Ministarstva gospodarstva poručuju kako je cilj pravednija raspodjela troškova grijanja. Ističu da razdjelnici ne mjere stvarnu potrošnju toplinske energije, već služe za raspodjelu ukupnih troškova među stanovima, dok bi ugradnja kalorimetara, koji precizno mjere potrošnju, u starijim zgradama bila znatno skuplja.
S druge strane, profesor emeritus Ivica Džeba i bivša ministrica Željka Antunović zatražili su od Ustavnog suda ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi. Tvrde da razdjelnici ne mjere stvarnu potrošnju topline te da novi sustav predstavlja financijski pritisak na građane, a ne poticanje energetske učinkovitosti.
Dosadašnje analize pokazale su da je nakon ugradnje razdjelnika zabilježena manja potrošnja energije, no nije utvrđeno proizlazi li ušteda iz učinkovitosti sustava ili činjenice da su građani jednostavno manje grijali svoje stanove. Ekonomski institut ranije je zaključio da razdjelnici mogu smanjiti potrošnju, ali nisu uvijek ekonomski isplativi.
Ministarstvo najavljuje da će novi pravilnici donijeti transparentniji i pravedniji način obračuna, uz veće uvažavanje položaja pojedinog stana u zgradi.
Foto: Osijek031.com/arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)