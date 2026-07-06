Alarm na hrvatskim poljima: Pad proizvodnje krumpira i rast troškova prijete domaćoj poljoprivredi
06.07.2026. 9:40
Hrvatska je u posljednje četiri godine zabilježila pad domaće proizvodnje krumpira za gotovo 40 tisuća tona, dok se poljoprivrednici suočavaju sa sve većim izazovima u proizvodnji.
Tijekom ovogodišnje žetve slavonski ratari upozoravaju kako im rad otežavaju sve češći vremenski ekstremi, niske otkupne cijene i stalni rast troškova proizvodnje. Dodatni problem predstavljaju suša i nedostatak sustava za navodnjavanje, što negativno utječe i na poljoprivrednike u drugim dijelovima Hrvatske te dovodi do smanjenja prinosa.
Poljoprivrednik iz Piškorevaca Matija Brlošić ističe kako je proizvodnja, kada se zbroje svi troškovi, postala neisplativa.
“Kada bi ih stavili na papir, sve izračunali, naša proizvodnja je potpuno neisplativa. Ove sada visoke temperature koje su dosezale i po 45 stupnjeva za pšenicu su dobre, ali su kukuruzu i ostalim kulturama katastrofa”, kaže Brlošić za Dnevnik.hr.
Slični problemi prisutni su i u Varaždinskoj županiji, gdje visoke temperature otežavaju uzgoj varaždinskog zelja. Marija Cafuk iz Županijskog saveza poljoprivrednih udruga Varaždinske županije upozorava da se voda zbog velikih vrućina zagrijava, što potiče razvoj truleži i propadanje biljaka. Zbog takvih uvjeta mnogi proizvođači prolaze kroz neizvjesnost i velike gubitke.
U Hrvatskoj poljoprivrednoj komori smatraju da je za jačanje konkurentnosti domaće poljoprivrede nužno više ulagati u sustave navodnjavanja. U Međimurju pojedini proizvođači za navodnjavanje dnevno potroše i do 1200 litara nafte, što znatno povećava njihove troškove. Zbog toga s optimizmom gledaju na planiranu izgradnju javnog sustava navodnjavanja u Belici.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Tijekom ovogodišnje žetve slavonski ratari upozoravaju kako im rad otežavaju sve češći vremenski ekstremi, niske otkupne cijene i stalni rast troškova proizvodnje. Dodatni problem predstavljaju suša i nedostatak sustava za navodnjavanje, što negativno utječe i na poljoprivrednike u drugim dijelovima Hrvatske te dovodi do smanjenja prinosa.
Poljoprivrednik iz Piškorevaca Matija Brlošić ističe kako je proizvodnja, kada se zbroje svi troškovi, postala neisplativa.
“Kada bi ih stavili na papir, sve izračunali, naša proizvodnja je potpuno neisplativa. Ove sada visoke temperature koje su dosezale i po 45 stupnjeva za pšenicu su dobre, ali su kukuruzu i ostalim kulturama katastrofa”, kaže Brlošić za Dnevnik.hr.
Slični problemi prisutni su i u Varaždinskoj županiji, gdje visoke temperature otežavaju uzgoj varaždinskog zelja. Marija Cafuk iz Županijskog saveza poljoprivrednih udruga Varaždinske županije upozorava da se voda zbog velikih vrućina zagrijava, što potiče razvoj truleži i propadanje biljaka. Zbog takvih uvjeta mnogi proizvođači prolaze kroz neizvjesnost i velike gubitke.
U Hrvatskoj poljoprivrednoj komori smatraju da je za jačanje konkurentnosti domaće poljoprivrede nužno više ulagati u sustave navodnjavanja. U Međimurju pojedini proizvođači za navodnjavanje dnevno potroše i do 1200 litara nafte, što znatno povećava njihove troškove. Zbog toga s optimizmom gledaju na planiranu izgradnju javnog sustava navodnjavanja u Belici.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)