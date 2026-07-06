Hrvatska

pad

krumpira

sve većim izazovima

slavonski ratari upozoravaju

vremenski ekstremi, niske otkupne cijene i stalni rast troškova

suša i nedostatak

Matija Brlošić

Kada bi ih stavili na papir, sve izračunali, naša proizvodnja je potpuno neisplativa. Ove sada visoke temperature koje su dosezale i po 45 stupnjeva za pšenicu su dobre, ali su kukuruzu i ostalim kulturama katastrofa

Varaždinskoj županiji

visoke temperature

Marija Cafuk

zagrijava

truleži i propadanje

velike gubitke

više ulagati

1200 litara nafte

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