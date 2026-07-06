Promjenjiv početak tjedna
06.07.2026. 8:53
Tjedan započinje uz promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice je moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje. Dnevna temperatura do 28°C.
U utorak će biti djelomice sunčano. Uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je poneki poslijepodnevni pljusak, uglavnom u gorju te na krajnjem jugu. Jutarnja temperatura do 16°C, a dnevna do 30°C.
Srijedu će obilježiti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Tijekom dana je moguća i grmljavina, ali bez kiše. Jutarnja temperatura do 21°C, a dnevna do 29°C.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
U utorak će biti djelomice sunčano. Uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je poneki poslijepodnevni pljusak, uglavnom u gorju te na krajnjem jugu. Jutarnja temperatura do 16°C, a dnevna do 30°C.
Srijedu će obilježiti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Tijekom dana je moguća i grmljavina, ali bez kiše. Jutarnja temperatura do 21°C, a dnevna do 29°C.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)