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Tjedan započinje uz promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice je moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje. Dnevna temperatura do 28°C.

U utorak će biti djelomice sunčano. Uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je poneki poslijepodnevni pljusak, uglavnom u gorju te na krajnjem jugu. Jutarnja temperatura do 16°C, a dnevna do 30°C.

Srijedu će obilježiti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Tijekom dana je moguća i grmljavina, ali bez kiše. Jutarnja temperatura do 21°C, a dnevna do 29°C.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)