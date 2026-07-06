promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja

kiša i pljuskovi s grmljavinom

28°C

djelomice sunčano

poslijepodnevni pljusak

16°C

30°C

promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja

grmljavina

21°C

29°C

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Tjedan započinje uz. Mjestimice je moguća, osobito na zapadu zemlje. Dnevna temperatura doU utorak će biti. Uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je poneki, uglavnom u gorju te na krajnjem jugu. Jutarnja temperatura do, a dnevna doSrijedu će obilježiti. Tijekom dana je moguća i, ali bez kiše. Jutarnja temperatura do, a dnevna do