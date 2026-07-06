Servisne informacije [6. srpnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
06.07.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji, osobito na zapadu zemlje. Jutarnja temperatura 15°C, a dnevna do 28°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 10:00 sati - Matije Antuna Reljkovića 2-18/a par, 1-17/a nep, Trg Augusta Šenoe 1,Trg Franje baruna Trenka 2-4 par, 3, Ulica kardinala Alojzija Stepinca 43-47, Zagrebačka 12-26 par, Adama Reisnera 24
od 7:30 do 11:00 sati - Pleternička 40-46/a par,15, 15/a, Vatrogasna ulica 46-72 par
Briješće
od 10:00 do 13:00 sati - Duga ulica 33-55 nep, 55/a, 57, 57/a, 59, Tiha ulica 22
Tenja
od 7:00 do 10:00 sati - Branka Radičevića 2-38 par, Ulica Julija Klovića 1-17 nep, 19, 23, Ulica Matije Vlačića 2-4/c par, 1/a-13/c nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [02.-11.07.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [02.-08.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [02-08.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- SD Gradski vrt: Kvalifikacije za FIBA Svjetsko prvenstvo 2027. - Hrvatska - Izrael
DHMZ prognoza: Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji, osobito na zapadu zemlje. Jutarnja temperatura 15°C, a dnevna do 28°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 10:00 sati - Matije Antuna Reljkovića 2-18/a par, 1-17/a nep, Trg Augusta Šenoe 1,Trg Franje baruna Trenka 2-4 par, 3, Ulica kardinala Alojzija Stepinca 43-47, Zagrebačka 12-26 par, Adama Reisnera 24
od 7:30 do 11:00 sati - Pleternička 40-46/a par,15, 15/a, Vatrogasna ulica 46-72 par
Briješće
od 10:00 do 13:00 sati - Duga ulica 33-55 nep, 55/a, 57, 57/a, 59, Tiha ulica 22
Tenja
od 7:00 do 10:00 sati - Branka Radičevića 2-38 par, Ulica Julija Klovića 1-17 nep, 19, 23, Ulica Matije Vlačića 2-4/c par, 1/a-13/c nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [02.-11.07.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [02.-08.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [02-08.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- SD Gradski vrt: Kvalifikacije za FIBA Svjetsko prvenstvo 2027. - Hrvatska - Izrael
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)