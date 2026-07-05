Dragan Vulin

komaraca

Osijeka

znatno povoljnija

zadovoljavajućeg stanja

3,9 milijuna eura

1,82 milijuna eura

1,48 milijuna eura

600 tisuća eura

75 i 100 posto

prve preporuke

22 postaje

29.512 odraslih komaraca

Nemetinu

40.000 komaraca

ne predstavlja

Vjerujemo da ćemo uz redovne tretmane manjeg intenziteta uspjeti održati ovako zadovoljavajuće stanje brojnosti komaraca na području cijeloga grada Osijeka

rezultat povoljnih klimatskih prilika i vodostaja

Ne želim reći da komaraca više nikada neće biti, ali vjerujem da više nećemo biti izloženi velikim najezdama kakve smo imali ranijih godina jer ih danas zajedničkim radom i iskustvom možemo značajno ublažiti

34 tretmana

52.000 eura,

ne zadržavaju

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Zamjenik osječkog gradonačelnikaizvijestio je u subotu o aktualnom stanju i provedbi mjera suzbijanjana području, istaknuvši kako je ovogodišnja sezona, unatoč ranom početku, zasadnego prethodnih godina te da trenutačne prognoze upućuju na nastavakdo kraja ljeta.Predstavio je pregled ovogodišnjih aktivnosti te podsjetio kako je od 2021. do 2025. godine za mjere suzbijanja komaraca ukupno osigurano, od čega je Grad Osijek izdvojio, Republika Hrvatska, a Osječko-baranjska županijaMonitoring komaraca ove je godine započeo već 2. ožujka, a prve preporuke za larvicidne tretmane izdane su 10. travnja. Tijekom travnja, svibnja i lipnja provedena su 343 uzorkovanja ličinki na 21 lokaciji, nakon čega je izdano sedam preporuka za larvicidne tretmane sa zemlje, čija je učinkovitost iznosila izmeđuGovoreći o adulticidnim tretmanima, Vulin je rekao kako suizdane već 17. travnja, a tijekom dosadašnjeg dijela sezone nauzorkovano je ukupno. Najveći broj zabilježen je u, gdje su evidentirane 3.201 jedinka, što je manje od 10 posto vrijednosti koje su se bilježile tijekom godina najvećih najezdi, kada je na pojedinim lokacijama bilo i više odu jednoj klopci.Istaknuo je kako trenutačni vodostaj Draveopasnost od plavljenja područja pogodnih za razvoj komaraca te da zasad nema najava značajnijeg porasta vodostaja Drave i Dunava.”, rekao je Vulin.Dodao je kako je manji broj komaraca, ali i pravodobno provedenih mjera te iskustva stečenog posljednjih godina.”, poručio je.Izvijestio je kako je Grad Osijek ove godine za dosad provedena– sedam larvicidnih i 27 adulticidnih – izdvojio okopri čemu nije bilo potrebe za angažiranjem zračnih snaga jer su svi tretmani provedeni sa zemlje.Vulin je uputio i apel građanima davodu u otvorenim posudama, bačvama i drugim spremnicima jer upravo takva mjesta predstavljaju legla urbanih komaraca, koji se pojavljuju tijekom razdoblja bez visokih vodostaja.