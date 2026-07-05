Osijek uspješno drži komarce pod kontrolom, prognoze dobre do kraja ljeta
05.07.2026. 16:03
Zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin izvijestio je u subotu o aktualnom stanju i provedbi mjera suzbijanja komaraca na području Osijeka, istaknuvši kako je ovogodišnja sezona, unatoč ranom početku, zasad znatno povoljnija nego prethodnih godina te da trenutačne prognoze upućuju na nastavak zadovoljavajućeg stanja do kraja ljeta.
Predstavio je pregled ovogodišnjih aktivnosti te podsjetio kako je od 2021. do 2025. godine za mjere suzbijanja komaraca ukupno osigurano 3,9 milijuna eura, od čega je Grad Osijek izdvojio 1,82 milijuna eura, Republika Hrvatska 1,48 milijuna eura, a Osječko-baranjska županija 600 tisuća eura.
Monitoring komaraca ove je godine započeo već 2. ožujka, a prve preporuke za larvicidne tretmane izdane su 10. travnja. Tijekom travnja, svibnja i lipnja provedena su 343 uzorkovanja ličinki na 21 lokaciji, nakon čega je izdano sedam preporuka za larvicidne tretmane sa zemlje, čija je učinkovitost iznosila između 75 i 100 posto.
Govoreći o adulticidnim tretmanima, Vulin je rekao kako su prve preporuke izdane već 17. travnja, a tijekom dosadašnjeg dijela sezone na 22 postaje uzorkovano je ukupno 29.512 odraslih komaraca. Najveći broj zabilježen je u Nemetinu, gdje su evidentirane 3.201 jedinka, što je manje od 10 posto vrijednosti koje su se bilježile tijekom godina najvećih najezdi, kada je na pojedinim lokacijama bilo i više od 40.000 komaraca u jednoj klopci.
Istaknuo je kako trenutačni vodostaj Drave ne predstavlja opasnost od plavljenja područja pogodnih za razvoj komaraca te da zasad nema najava značajnijeg porasta vodostaja Drave i Dunava.
“Vjerujemo da ćemo uz redovne tretmane manjeg intenziteta uspjeti održati ovako zadovoljavajuće stanje brojnosti komaraca na području cijeloga grada Osijeka”, rekao je Vulin.
Dodao je kako je manji broj komaraca rezultat povoljnih klimatskih prilika i vodostaja, ali i pravodobno provedenih mjera te iskustva stečenog posljednjih godina.
“Ne želim reći da komaraca više nikada neće biti, ali vjerujem da više nećemo biti izloženi velikim najezdama kakve smo imali ranijih godina jer ih danas zajedničkim radom i iskustvom možemo značajno ublažiti”, poručio je.
Izvijestio je kako je Grad Osijek ove godine za dosad provedena 34 tretmana – sedam larvicidnih i 27 adulticidnih – izdvojio oko 52.000 eura, pri čemu nije bilo potrebe za angažiranjem zračnih snaga jer su svi tretmani provedeni sa zemlje.
Vulin je uputio i apel građanima da ne zadržavaju vodu u otvorenim posudama, bačvama i drugim spremnicima jer upravo takva mjesta predstavljaju legla urbanih komaraca, koji se pojavljuju tijekom razdoblja bez visokih vodostaja.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Predstavio je pregled ovogodišnjih aktivnosti te podsjetio kako je od 2021. do 2025. godine za mjere suzbijanja komaraca ukupno osigurano 3,9 milijuna eura, od čega je Grad Osijek izdvojio 1,82 milijuna eura, Republika Hrvatska 1,48 milijuna eura, a Osječko-baranjska županija 600 tisuća eura.
Monitoring komaraca ove je godine započeo već 2. ožujka, a prve preporuke za larvicidne tretmane izdane su 10. travnja. Tijekom travnja, svibnja i lipnja provedena su 343 uzorkovanja ličinki na 21 lokaciji, nakon čega je izdano sedam preporuka za larvicidne tretmane sa zemlje, čija je učinkovitost iznosila između 75 i 100 posto.
Govoreći o adulticidnim tretmanima, Vulin je rekao kako su prve preporuke izdane već 17. travnja, a tijekom dosadašnjeg dijela sezone na 22 postaje uzorkovano je ukupno 29.512 odraslih komaraca. Najveći broj zabilježen je u Nemetinu, gdje su evidentirane 3.201 jedinka, što je manje od 10 posto vrijednosti koje su se bilježile tijekom godina najvećih najezdi, kada je na pojedinim lokacijama bilo i više od 40.000 komaraca u jednoj klopci.
Istaknuo je kako trenutačni vodostaj Drave ne predstavlja opasnost od plavljenja područja pogodnih za razvoj komaraca te da zasad nema najava značajnijeg porasta vodostaja Drave i Dunava.
“Vjerujemo da ćemo uz redovne tretmane manjeg intenziteta uspjeti održati ovako zadovoljavajuće stanje brojnosti komaraca na području cijeloga grada Osijeka”, rekao je Vulin.
Dodao je kako je manji broj komaraca rezultat povoljnih klimatskih prilika i vodostaja, ali i pravodobno provedenih mjera te iskustva stečenog posljednjih godina.
“Ne želim reći da komaraca više nikada neće biti, ali vjerujem da više nećemo biti izloženi velikim najezdama kakve smo imali ranijih godina jer ih danas zajedničkim radom i iskustvom možemo značajno ublažiti”, poručio je.
Izvijestio je kako je Grad Osijek ove godine za dosad provedena 34 tretmana – sedam larvicidnih i 27 adulticidnih – izdvojio oko 52.000 eura, pri čemu nije bilo potrebe za angažiranjem zračnih snaga jer su svi tretmani provedeni sa zemlje.
Vulin je uputio i apel građanima da ne zadržavaju vodu u otvorenim posudama, bačvama i drugim spremnicima jer upravo takva mjesta predstavljaju legla urbanih komaraca, koji se pojavljuju tijekom razdoblja bez visokih vodostaja.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)