prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj, savjetodavnog tijela Vlade RH

Natašu Tramišak

Andrej Plenković

strateškom pristupu

73 ugovora

409 milijuna eura

263 milijuna eura

zadovoljstvo

1,9 milijardi eura

To su velika i vrijedna ulaganja u obrazovanje, znanost, prometnu infrastrutkru, gospodarstvo i poljoprivredu, ali i u sve segmente društvenog života. Zahvaljujem i na uručenju velikih i važnih ugovora. Posebno ističem ugovore kojima je Osječko-baranjska županija realizirala ulaganja u dogradnju i rekonstrukciju osnovnih škola kako bismo stvorili uvjete za uvođenje jednosmjenske nastave. Trenutačno provodimo 19 projekata u vrijednosti većoj od 74 milijuna eura i gotovo su sva gradilišta pokrenuta

Nataša Tramišak

važan

850 milijuna eura

U suradnji s Ministarstvom zdravstva pokrenut je proces javne nabave za odabir izvođača radova i po završenoj proceduri započet će izgradnja ovoga dugo iščekivanog projekta

Andrej Plenković

zadovoljstvo

Politika ravnomjernog regionalnog razvoja okosnica je našeg rada u posljednjih 10 godina. Napravili smo važne iskorake, a jedan od njih je i današnje uručivanje 73 ugovora vrijednih 409 milijuna eura iz područja obrazovanja, zelene infrastrukture, vodnoga gospodarstva i zaštite okoliša te kulture. Na ta se područja odnose i današnji zaključci na temelju kojih će se nastaviti suradnja

Mikuš Žigman

prioriteti

Đurom Hranićem

Foto: OBŽ

U Đakovu je održana. Uz županicu, sjednici su nazočili predsjednik Vlade, potpredsjednici Vlade i ministri u Vladi RH te predstavnici Hrvatske udruge gradova i Zajednice općina.Na sjednici se raspravljalo oregionalnom razvoju, priuštivom stanovanju, aktualnostima u sustavu gospodarenja otpadom te novom Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.Uoči sjednice uručena su, vrijednosti projekata, od čega bespovratna sredstva iznose. Dodijeljeni ugovori obuhvaćaju ulaganja u zelenu infrastrukturu u urbanim područjima, izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole, putujuću knjižnicu te vodnokomunalne projekte i zaštitu od štetnog djelovanja voda. Uručeni su i sporazumi o pružanju financijske i tehničke podrške regionalnim koordinatorima za 2026. godinu.U svom obraćanju županica Tramišak izrazila jei zahvalu što se prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj održala u Osječko-baranjskoj županiji, u Đakovu. Govoreći o razvoju i projektima u Osječko-baranjskoj županiji, istaknula je kako je realiziranoprojekata kojima se poboljšava kvaliteta života naših stanovnika.– dodala je županica, zahvalivši na podršci za daljnje stvaranje preduvjeta za ostanak, ali i povratak mladih obitelji na naše područje.Pokrenut je i strateški projektza cijeli istok Hrvatske – izgradnja Kliničkog bolničkog centra Osijek, vrijedna. –– istaknula je županica.Predsjednik Vlade RHizrazio ješto se prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj, otkako je novi Zakon o regionalnom razvoju stupio na snagu, održava u Osječko-baranjskoj županiji.- rekao je predsjednik Vlade.Ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Natašakazala je kako su predstavljeniregionalnog razvoja te budući višegodišnji financijski okvir EU-a nakon 2027. godine u kojem će biti ključno, kroz Nacionalni i regionalni partnerski plan, osigurati kontinuitet financiranja politika od strateške važnosti za razvoj hrvatskih županija.Predsjednik Vlade Andrej Plenković i osječko-baranjska županica Nataša Tramišak posjetili su i Đakovačko-osječku nadbiskupiju gdje su se sastali s nadbiskupom mons.. Posjetili su romsko naselje u Dardi, a u Ernestinovu sudjelovali na otvorenju Kreativnog dječjeg centra. Predsjednik Vlade sudjelovat će i na otvorenju 60. jubilarnih Đakovačkih vezova.