Prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj u Đakovu obilježena ugovorima vrijednim 409 milijuna eura
04.07.2026. 11:53
U Đakovu je održana prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj, savjetodavnog tijela Vlade RH. Uz županicu Natašu Tramišak, sjednici su nazočili predsjednik Vlade Andrej Plenković, potpredsjednici Vlade i ministri u Vladi RH te predstavnici Hrvatske udruge gradova i Zajednice općina.
Na sjednici se raspravljalo o strateškom pristupu regionalnom razvoju, priuštivom stanovanju, aktualnostima u sustavu gospodarenja otpadom te novom Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.
Uoči sjednice uručena su 73 ugovora, vrijednosti projekata 409 milijuna eura, od čega bespovratna sredstva iznose 263 milijuna eura. Dodijeljeni ugovori obuhvaćaju ulaganja u zelenu infrastrukturu u urbanim područjima, izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole, putujuću knjižnicu te vodnokomunalne projekte i zaštitu od štetnog djelovanja voda. Uručeni su i sporazumi o pružanju financijske i tehničke podrške regionalnim koordinatorima za 2026. godinu.
U svom obraćanju županica Tramišak izrazila je zadovoljstvo i zahvalu što se prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj održala u Osječko-baranjskoj županiji, u Đakovu. Govoreći o razvoju i projektima u Osječko-baranjskoj županiji, istaknula je kako je realizirano 1,9 milijardi eura projekata kojima se poboljšava kvaliteta života naših stanovnika.
- To su velika i vrijedna ulaganja u obrazovanje, znanost, prometnu infrastrutkru, gospodarstvo i poljoprivredu, ali i u sve segmente društvenog života. Zahvaljujem i na uručenju velikih i važnih ugovora. Posebno ističem ugovore kojima je Osječko-baranjska županija realizirala ulaganja u dogradnju i rekonstrukciju osnovnih škola kako bismo stvorili uvjete za uvođenje jednosmjenske nastave. Trenutačno provodimo 19 projekata u vrijednosti većoj od 74 milijuna eura i gotovo su sva gradilišta pokrenuta – dodala je županica Nataša Tramišak, zahvalivši na podršci za daljnje stvaranje preduvjeta za ostanak, ali i povratak mladih obitelji na naše područje.
Pokrenut je i strateški projekt važan za cijeli istok Hrvatske – izgradnja Kliničkog bolničkog centra Osijek, vrijedna 850 milijuna eura. – U suradnji s Ministarstvom zdravstva pokrenut je proces javne nabave za odabir izvođača radova i po završenoj proceduri započet će izgradnja ovoga dugo iščekivanog projekta – istaknula je županica.
Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković izrazio je zadovoljstvo što se prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj, otkako je novi Zakon o regionalnom razvoju stupio na snagu, održava u Osječko-baranjskoj županiji.
- Politika ravnomjernog regionalnog razvoja okosnica je našeg rada u posljednjih 10 godina. Napravili smo važne iskorake, a jedan od njih je i današnje uručivanje 73 ugovora vrijednih 409 milijuna eura iz područja obrazovanja, zelene infrastrukture, vodnoga gospodarstva i zaštite okoliša te kulture. Na ta se područja odnose i današnji zaključci na temelju kojih će se nastaviti suradnja - rekao je predsjednik Vlade.
Ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Nataša Mikuš Žigman kazala je kako su predstavljeni prioriteti regionalnog razvoja te budući višegodišnji financijski okvir EU-a nakon 2027. godine u kojem će biti ključno, kroz Nacionalni i regionalni partnerski plan, osigurati kontinuitet financiranja politika od strateške važnosti za razvoj hrvatskih županija.
Predsjednik Vlade Andrej Plenković i osječko-baranjska županica Nataša Tramišak posjetili su i Đakovačko-osječku nadbiskupiju gdje su se sastali s nadbiskupom mons. Đurom Hranićem. Posjetili su romsko naselje u Dardi, a u Ernestinovu sudjelovali na otvorenju Kreativnog dječjeg centra. Predsjednik Vlade sudjelovat će i na otvorenju 60. jubilarnih Đakovačkih vezova.
Foto: OBŽ
Na sjednici se raspravljalo o strateškom pristupu regionalnom razvoju, priuštivom stanovanju, aktualnostima u sustavu gospodarenja otpadom te novom Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.
Uoči sjednice uručena su 73 ugovora, vrijednosti projekata 409 milijuna eura, od čega bespovratna sredstva iznose 263 milijuna eura. Dodijeljeni ugovori obuhvaćaju ulaganja u zelenu infrastrukturu u urbanim područjima, izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole, putujuću knjižnicu te vodnokomunalne projekte i zaštitu od štetnog djelovanja voda. Uručeni su i sporazumi o pružanju financijske i tehničke podrške regionalnim koordinatorima za 2026. godinu.
U svom obraćanju županica Tramišak izrazila je zadovoljstvo i zahvalu što se prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj održala u Osječko-baranjskoj županiji, u Đakovu. Govoreći o razvoju i projektima u Osječko-baranjskoj županiji, istaknula je kako je realizirano 1,9 milijardi eura projekata kojima se poboljšava kvaliteta života naših stanovnika.
- To su velika i vrijedna ulaganja u obrazovanje, znanost, prometnu infrastrutkru, gospodarstvo i poljoprivredu, ali i u sve segmente društvenog života. Zahvaljujem i na uručenju velikih i važnih ugovora. Posebno ističem ugovore kojima je Osječko-baranjska županija realizirala ulaganja u dogradnju i rekonstrukciju osnovnih škola kako bismo stvorili uvjete za uvođenje jednosmjenske nastave. Trenutačno provodimo 19 projekata u vrijednosti većoj od 74 milijuna eura i gotovo su sva gradilišta pokrenuta – dodala je županica Nataša Tramišak, zahvalivši na podršci za daljnje stvaranje preduvjeta za ostanak, ali i povratak mladih obitelji na naše područje.
Pokrenut je i strateški projekt važan za cijeli istok Hrvatske – izgradnja Kliničkog bolničkog centra Osijek, vrijedna 850 milijuna eura. – U suradnji s Ministarstvom zdravstva pokrenut je proces javne nabave za odabir izvođača radova i po završenoj proceduri započet će izgradnja ovoga dugo iščekivanog projekta – istaknula je županica.
Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković izrazio je zadovoljstvo što se prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj, otkako je novi Zakon o regionalnom razvoju stupio na snagu, održava u Osječko-baranjskoj županiji.
- Politika ravnomjernog regionalnog razvoja okosnica je našeg rada u posljednjih 10 godina. Napravili smo važne iskorake, a jedan od njih je i današnje uručivanje 73 ugovora vrijednih 409 milijuna eura iz područja obrazovanja, zelene infrastrukture, vodnoga gospodarstva i zaštite okoliša te kulture. Na ta se područja odnose i današnji zaključci na temelju kojih će se nastaviti suradnja - rekao je predsjednik Vlade.
Ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Nataša Mikuš Žigman kazala je kako su predstavljeni prioriteti regionalnog razvoja te budući višegodišnji financijski okvir EU-a nakon 2027. godine u kojem će biti ključno, kroz Nacionalni i regionalni partnerski plan, osigurati kontinuitet financiranja politika od strateške važnosti za razvoj hrvatskih županija.
Predsjednik Vlade Andrej Plenković i osječko-baranjska županica Nataša Tramišak posjetili su i Đakovačko-osječku nadbiskupiju gdje su se sastali s nadbiskupom mons. Đurom Hranićem. Posjetili su romsko naselje u Dardi, a u Ernestinovu sudjelovali na otvorenju Kreativnog dječjeg centra. Predsjednik Vlade sudjelovat će i na otvorenju 60. jubilarnih Đakovačkih vezova.
Foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)