Dan Gradske četvrti Novi grad obilježen uz najavu novih ulaganja u škole i infrastrukturu
04.07.2026. 11:01
Dan Gradske četvrti Novi grad obilježen je polaganjem vijenaca za poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje na Novogradskom groblju, misnim slavljem u Župi sv. Ćirila i Metoda te svečanom sjednicom Vijeća Gradske četvrti Novi grad, kojoj je nazočio zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin.
Čestitajući Dan gradske četvrti svim njezinim stanovnicima, zamjenik gradonačelnika Vulin je istaknuo kako je Novi grad jedna od najživljih osječkih gradskih četvrti u kojoj Grad Osijek kontinuirano ulaže u sadržaje namijenjene djeci, obiteljima i komunalnu infrastrukturu.
„Kao što vidite, ovo je zaista živa gradska četvrt. Posebno me veseli što su velika ulaganja u proteklom razdoblju bila usmjerena upravo u infrastrukturu i potrebe naših najmlađih“, rekao je Vulin.
Podsjetio je kako je na Uskim njivama izgrađen novi dječji vrtić, a dograđen je i Dječji vrtić Sjenčica na Sjenjaku, čime su povećani vrtićki kapaciteti.
„Važno nam je povećati kapacitete kako bi sva djeca zaposlenih roditelja imala svoje mjesto u vrtiću“, poručio je.
Najavio je i skoru dogradnju Osnovne škole Frana Krste Frankopana, istaknuvši kako je cilj Grada da u približno iduće dvije godine sve osnovne škole na području Osijeka prijeđu na jednosmjensku nastavu.
„To će zasigurno olakšati organizaciju svim roditeljima, a djeci omogućiti kvalitetnije uvjete za obrazovanje i organizaciju izvannastavnih aktivnosti“, rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin.
Dodao je kako su u tijeku radovi na obnovi Vatrogasne ulice te istaknuo da Grad nastavlja ulagati u prometnu i komunalnu infrastrukturu ondje gdje je to potrebno.
Govoreći o radu Vijeća Gradske četvrti, Vulin je pohvalio njegov angažman u organizaciji brojnih sadržaja i manjih infrastrukturnih projekata koji pridonose kvaliteti života stanovnika.
Predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi grad Robert Seligman rekao je kako je obilježavanje započelo polaganjem vijenaca uz sudjelovanje braniteljskih udruga, nastavljeno misnim slavljem, a završni dio programa čini svečana sjednica uz nastupe djece, škola i udruga koje djeluju na području gradske četvrti.
„Najviše nas raduje što i nakon završetka školske godine u programu sudjeluju obje naše osnovne škole, vrtić Sjenčica i brojne udruge koje će svojim nastupima uveličati obilježavanje Dana gradske četvrti“, rekao je Seligman.
Za subotu je najavio nastavak programa uz turnire u košarci 3×3 i mini odbojci te manifestaciju „In da Sofa“ na Šetalištu Joze Petovića, pozvavši sve Osječanke i Osječane da se pridruže programu.
Seligman je zahvalio Gradu Osijeku i gradonačelniku Ivanu Radiću na potpori projektima koji su realizirani tijekom protekle četiri godine.
Foto: Osijek.hr
Čestitajući Dan gradske četvrti svim njezinim stanovnicima, zamjenik gradonačelnika Vulin je istaknuo kako je Novi grad jedna od najživljih osječkih gradskih četvrti u kojoj Grad Osijek kontinuirano ulaže u sadržaje namijenjene djeci, obiteljima i komunalnu infrastrukturu.
„Kao što vidite, ovo je zaista živa gradska četvrt. Posebno me veseli što su velika ulaganja u proteklom razdoblju bila usmjerena upravo u infrastrukturu i potrebe naših najmlađih“, rekao je Vulin.
Podsjetio je kako je na Uskim njivama izgrađen novi dječji vrtić, a dograđen je i Dječji vrtić Sjenčica na Sjenjaku, čime su povećani vrtićki kapaciteti.
„Važno nam je povećati kapacitete kako bi sva djeca zaposlenih roditelja imala svoje mjesto u vrtiću“, poručio je.
Najavio je i skoru dogradnju Osnovne škole Frana Krste Frankopana, istaknuvši kako je cilj Grada da u približno iduće dvije godine sve osnovne škole na području Osijeka prijeđu na jednosmjensku nastavu.
„To će zasigurno olakšati organizaciju svim roditeljima, a djeci omogućiti kvalitetnije uvjete za obrazovanje i organizaciju izvannastavnih aktivnosti“, rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin.
Dodao je kako su u tijeku radovi na obnovi Vatrogasne ulice te istaknuo da Grad nastavlja ulagati u prometnu i komunalnu infrastrukturu ondje gdje je to potrebno.
Govoreći o radu Vijeća Gradske četvrti, Vulin je pohvalio njegov angažman u organizaciji brojnih sadržaja i manjih infrastrukturnih projekata koji pridonose kvaliteti života stanovnika.
Predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi grad Robert Seligman rekao je kako je obilježavanje započelo polaganjem vijenaca uz sudjelovanje braniteljskih udruga, nastavljeno misnim slavljem, a završni dio programa čini svečana sjednica uz nastupe djece, škola i udruga koje djeluju na području gradske četvrti.
„Najviše nas raduje što i nakon završetka školske godine u programu sudjeluju obje naše osnovne škole, vrtić Sjenčica i brojne udruge koje će svojim nastupima uveličati obilježavanje Dana gradske četvrti“, rekao je Seligman.
Za subotu je najavio nastavak programa uz turnire u košarci 3×3 i mini odbojci te manifestaciju „In da Sofa“ na Šetalištu Joze Petovića, pozvavši sve Osječanke i Osječane da se pridruže programu.
Seligman je zahvalio Gradu Osijeku i gradonačelniku Ivanu Radiću na potpori projektima koji su realizirani tijekom protekle četiri godine.
Foto: Osijek.hr
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)