Dan Gradske četvrti Novi grad

poginule, nestale i umrle

Dragan Vulin

najživljih osječkih gradskih četvrti

Kao što vidite, ovo je zaista živa gradska četvrt. Posebno me veseli što su velika ulaganja u proteklom razdoblju bila usmjerena upravo u infrastrukturu i potrebe naših najmlađih

izgrađen

dograđen

povećani

Važno nam je povećati kapacitete kako bi sva djeca zaposlenih roditelja imala svoje mjesto u vrtiću

dogradnju

jednosmjensku nastavu

To će zasigurno olakšati organizaciju svim roditeljima, a djeci omogućiti kvalitetnije uvjete za obrazovanje i organizaciju izvannastavnih aktivnosti

radovi na obnovi

brojnih sadržaja i manjih infrastrukturnih projekata

Robert Seligman

Najviše nas raduje što i nakon završetka školske godine u programu sudjeluju obje naše osnovne škole, vrtić Sjenčica i brojne udruge koje će svojim nastupima uveličati obilježavanje Dana gradske četvrti

turnire u košarci 3×3 i mini odbojci

In da Sofa

Ivanu Radiću

Foto: Osijek.hr

obilježen je polaganjem vijenaca zahrvatske branitelje na Novogradskom groblju, misnim slavljem u Župi sv. Ćirila i Metoda te svečanom sjednicom Vijeća Gradske četvrti Novi grad, kojoj je nazočio zamjenik gradonačelnika OsijekaČestitajući Dan gradske četvrti svim njezinim stanovnicima, zamjenik gradonačelnika Vulin je istaknuo kako je Novi grad jedna odu kojoj Grad Osijek kontinuirano ulaže u sadržaje namijenjene djeci, obiteljima i komunalnu infrastrukturu.“, rekao je Vulin.Podsjetio je kako je na Uskim njivamanovi dječji vrtić, aje i Dječji vrtić Sjenčica na Sjenjaku, čime suvrtićki kapaciteti.“, poručio je.Najavio je i skoruOsnovne škole Frana Krste Frankopana, istaknuvši kako je cilj Grada da u približno iduće dvije godine sve osnovne škole na području Osijeka prijeđu na“, rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin.Dodao je kako su u tijekuVatrogasne ulice te istaknuo da Grad nastavlja ulagati u prometnu i komunalnu infrastrukturu ondje gdje je to potrebno.Govoreći o radu Vijeća Gradske četvrti, Vulin je pohvalio njegov angažman u organizacijikoji pridonose kvaliteti života stanovnika.Predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi gradrekao je kako je obilježavanje započelo polaganjem vijenaca uz sudjelovanje braniteljskih udruga, nastavljeno misnim slavljem, a završni dio programa čini svečana sjednica uz nastupe djece, škola i udruga koje djeluju na području gradske četvrti.“, rekao je Seligman.Za subotu je najavio nastavak programa uzte manifestaciju „“ na Šetalištu Joze Petovića, pozvavši sve Osječanke i Osječane da se pridruže programu.Seligman je zahvalio Gradu Osijeku i gradonačelnikuna potpori projektima koji su realizirani tijekom protekle četiri godine.