epoznata muška osoba

razbojništva

21. travnja 2026.

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Foto: PU osječko-baranjska

Policija je u posjedu fotografija na kojima je nkoja se dovodi u vezu s kaznenim djelom, koje je počinjenogodine oko 11.45 sati na području grada Osijeka.Policija moli građane ukoliko posjeduju korisna saznanja o osobi s fotografije, odmah o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu brojili dostave informacije na e-mail: