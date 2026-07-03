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Vijesti::Communis
Policija je u posjedu fotografija na kojima je nepoznata muška osoba koja se dovodi u vezu s kaznenim djelom razbojništva, koje je počinjeno 21. travnja 2026. godine oko 11.45 sati na području grada Osijeka.

Policija moli građane ukoliko posjeduju korisna saznanja o osobi s fotografije, odmah o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192 ili dostave informacije na e-mail: [email protected].

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Foto: PU osječko-baranjska


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)