Od 1. srpnja kraj redovite uporabe crnih plombi
03.07.2026. 12:47
Od 1. srpnja u stomatološkim ordinacijama službeno se prestaje s redovitom uporabom amalgamskih, odnosno "crnih" plombi, u skladu s pravilima Europske unije koja ograničavaju uporabu žive. Umjesto njih najčešće će se koristiti staklenoionomerni cement, materijal boje zuba koji pruža bolji estetski izgled, ali je nešto manje trajan od amalgama.
Stručnjaci ističu da amalgam nije štetan za zdravlje pacijenata, već predstavlja problem za okoliš zbog sadržaja žive. Ipak, u posebnim medicinskim situacijama, poput alergijskih reakcija ili kada novi materijali nisu prikladni, amalgam će se i dalje moći koristiti.
Novi ispuni bit će besplatni za pacijente koji su i dosad imali pravo na amalgamske plombe. Broj ugrađenih amalgamskih ispuna posljednjih godina kontinuirano pada, a njihova primjena danas je znatno rjeđa nego prije.
Struka naglašava da nema potrebe mijenjati postojeće, ispravne amalgamske plombe jer su sigurne i vrlo dugotrajne. O vrsti materijala odlučivat će isključivo medicinska indikacija.
Kompozitne, odnosno "bijele" plombe i dalje će biti na teret HZZO-a za prednje zube te za djecu, trudnice i rodilje. Stomatolozi pritom podsjećaju da je najbolja zaštita zuba i dalje redovita oralna higijena i prevencija.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Stručnjaci ističu da amalgam nije štetan za zdravlje pacijenata, već predstavlja problem za okoliš zbog sadržaja žive. Ipak, u posebnim medicinskim situacijama, poput alergijskih reakcija ili kada novi materijali nisu prikladni, amalgam će se i dalje moći koristiti.
Novi ispuni bit će besplatni za pacijente koji su i dosad imali pravo na amalgamske plombe. Broj ugrađenih amalgamskih ispuna posljednjih godina kontinuirano pada, a njihova primjena danas je znatno rjeđa nego prije.
Struka naglašava da nema potrebe mijenjati postojeće, ispravne amalgamske plombe jer su sigurne i vrlo dugotrajne. O vrsti materijala odlučivat će isključivo medicinska indikacija.
Kompozitne, odnosno "bijele" plombe i dalje će biti na teret HZZO-a za prednje zube te za djecu, trudnice i rodilje. Stomatolozi pritom podsjećaju da je najbolja zaštita zuba i dalje redovita oralna higijena i prevencija.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)