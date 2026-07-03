1. srpnja

stomatološkim ordinacijama

prestaje

crnih"

Europske unije

ograničavaju

staklenoionomerni cement

bolji estetski izgled,

nije štetan

problem za okoliš

besplatni

kontinuirano pada

nema potrebe

bijele"

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Odslužbeno ses redovitom uporabom amalgamskih, odnosno "plombi, u skladu s pravilimakojauporabu žive. Umjesto njih najčešće će se koristiti, materijal boje zuba koji pružaali je nešto manje trajan od amalgama.Stručnjaci ističu da amalgamza zdravlje pacijenata, već predstavljazbog sadržaja žive. Ipak, u posebnim medicinskim situacijama, poput alergijskih reakcija ili kada novi materijali nisu prikladni, amalgam će se i dalje moći koristiti.Novi ispuni bit ćeza pacijente koji su i dosad imali pravo na amalgamske plombe. Broj ugrađenih amalgamskih ispuna posljednjih godina, a njihova primjena danas je znatno rjeđa nego prije.Struka naglašava damijenjati postojeće, ispravne amalgamske plombe jer su sigurne i vrlo dugotrajne. O vrsti materijala odlučivat će isključivo medicinska indikacija.Kompozitne, odnosno "plombe i dalje će biti na teret HZZO-a za prednje zube te za djecu, trudnice i rodilje. Stomatolozi pritom podsjećaju da je najbolja zaštita zuba i dalje redovita oralna higijena i prevencija.