Međunarodnog dana bez plastičnih vrećica

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

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pad ukupne

smanjenje

smanjuje količina plastike

ne mogu

prvim zemljama

često prisutne,

smanjenjem

zaštitom

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Povodomobjavilo je kako se ukupna količina plastike stavljene na tržište smanjuje, iako je broj potrošenih plastičnih vrećica po stanovniku u 2024. porastao na, u odnosu nau 2023. godini.Istodobno je zabilježenkoličine plastičnih vrećica na tržištu, kao ivrlo laganih plastičnih vrećica, što pokazuje da se postupnokoja se koristi. Učinci obvezne naplate vrlo laganih plastičnih vrećica, uvedene početkom 2025. godine, još seprocijeniti jer se podaci obrađuju na godišnjoj razini.Hrvatska je međuu regiji uvela zabranu određenih laganih plastičnih vrećica te naplatu vrlo laganih vrećica kako bi smanjila njihovu potrošnju.Ekološke udruge upozoravaju da su plastične vrećice i daljeposebno na tržnicama i u pekarnicama. Ističu da simbolična cijena od jednog centa za vrlo lagane vrećice nije dovoljna za smanjenje njihove upotrebe te traže stroži nadzor i prijelaz na višekratne alternative.Iz Zelene akcije upozoravaju i na sve veću prisutnost mikroplastike u okolišu i ljudskom organizmu, naglašavajući potrebu zaplastičnog otpada izdravlja ljudi.Međunarodni dan bez plastičnih vrećica obilježava se 3. srpnja s ciljem podizanja svijesti o štetnom utjecaju plastike na okoliš i poticanja korištenja održivijih rješenja.