Međunarodni dan bez plastičnih vrećica: Manje plastike, ali više potrošenih vrećica
03.07.2026. 11:00
Povodom Međunarodnog dana bez plastičnih vrećica, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je kako se ukupna količina plastike stavljene na tržište smanjuje, iako je broj potrošenih plastičnih vrećica po stanovniku u 2024. porastao na 121, u odnosu na 104 u 2023. godini.
Istodobno je zabilježen pad ukupne količine plastičnih vrećica na tržištu, kao i smanjenje vrlo laganih plastičnih vrećica, što pokazuje da se postupno smanjuje količina plastike koja se koristi. Učinci obvezne naplate vrlo laganih plastičnih vrećica, uvedene početkom 2025. godine, još se ne mogu procijeniti jer se podaci obrađuju na godišnjoj razini.
Hrvatska je među prvim zemljama u regiji uvela zabranu određenih laganih plastičnih vrećica te naplatu vrlo laganih vrećica kako bi smanjila njihovu potrošnju.
Ekološke udruge upozoravaju da su plastične vrećice i dalje često prisutne, posebno na tržnicama i u pekarnicama. Ističu da simbolična cijena od jednog centa za vrlo lagane vrećice nije dovoljna za smanjenje njihove upotrebe te traže stroži nadzor i prijelaz na višekratne alternative.
Iz Zelene akcije upozoravaju i na sve veću prisutnost mikroplastike u okolišu i ljudskom organizmu, naglašavajući potrebu za smanjenjem plastičnog otpada i zaštitom zdravlja ljudi.
Međunarodni dan bez plastičnih vrećica obilježava se 3. srpnja s ciljem podizanja svijesti o štetnom utjecaju plastike na okoliš i poticanja korištenja održivijih rješenja.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Istodobno je zabilježen pad ukupne količine plastičnih vrećica na tržištu, kao i smanjenje vrlo laganih plastičnih vrećica, što pokazuje da se postupno smanjuje količina plastike koja se koristi. Učinci obvezne naplate vrlo laganih plastičnih vrećica, uvedene početkom 2025. godine, još se ne mogu procijeniti jer se podaci obrađuju na godišnjoj razini.
Hrvatska je među prvim zemljama u regiji uvela zabranu određenih laganih plastičnih vrećica te naplatu vrlo laganih vrećica kako bi smanjila njihovu potrošnju.
Ekološke udruge upozoravaju da su plastične vrećice i dalje često prisutne, posebno na tržnicama i u pekarnicama. Ističu da simbolična cijena od jednog centa za vrlo lagane vrećice nije dovoljna za smanjenje njihove upotrebe te traže stroži nadzor i prijelaz na višekratne alternative.
Iz Zelene akcije upozoravaju i na sve veću prisutnost mikroplastike u okolišu i ljudskom organizmu, naglašavajući potrebu za smanjenjem plastičnog otpada i zaštitom zdravlja ljudi.
Međunarodni dan bez plastičnih vrećica obilježava se 3. srpnja s ciljem podizanja svijesti o štetnom utjecaju plastike na okoliš i poticanja korištenja održivijih rješenja.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)