Osijek – Koška

25 milijuna eura

prema planu

Dragan Vulin

Žarko Tušek

Nataša Tramišak

Dragan Vulin

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture

ulaže u razvoj

Kada sagledamo sva ulaganja u prometnu infrastrukturu na području Osijeka i ovoga dijela Hrvatske, možemo reći da je riječ o povijesnom investicijskom ciklusu. Prometno povezivanje grada i regije stvara bolje gospodarske prilike i povećava gospodarsku aktivnost, što je u konačnici i najvažnije

Žarko Tušek

modernizacije

1,7 milijardi eura

700 milijuna eura

Nema jake prometne infrastrukture, nema jake ekonomije, nema zdrave, kvalitetne dinamike života naših građana bez ozbiljne i moderne željeznice

Nataša Tramišak

strateške važnosti

Željeznica kao jedna od važnih prometnih infrastruktura dodatno će osnažiti gospodarstvo te dolazak i povratak stanovnika na naše područje

Pero Semren

32 kilometra

13 kilometara

100 kilometara na sat

Foto: Osijek.hr

Radovi na obnovi željezničke pruge, vrijedni, odvijaju se, a njihov završetak predviđen je do 30. lipnja 2027. godine, istaknuto je u četvrtak tijekom obilaska gradilišta.Gradilište su obišli zamjenik gradonačelnika Osijeka, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, županica Osječko-baranjske županije, predstavnici HŽ Infrastrukture, izvođača radova i lokalne samouprave.Zamjenik gradonačelnikarekao je kako je obnova dionice Osijek – Koška dio regionalne željezničke veze koja povezuje Osijek sa Zagrebom te zahvaliona suradnji u realizaciji prometnih projekata na području grada.Istaknuo je kako se uz obnovu željezničke infrastrukture istodobnoZračne luke Osijek, osječke luke za rasute terete, cestovne infrastrukture te projekte Hrvatskih cesta na području grada, među kojima je i rekonstrukcija Strossmayerove ulice. Podsjetio je i na dovršetak posljednje dionice Koridora Vc prema mađarskoj granici, kojom je zabilježen porast prometa od gotovo 50 posto.“, rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin.Državni tajnikrekao je kako je obnova dionice Osijek – Koška dionajveće regionalne željezničke pruge u Hrvatskoj, koja povezuje Varaždin, Osijek i Dalj. Naveo je kako ukupna vrijednost ulaganja na toj pruzi, zajedno s radovima na dionici Koprivnica – Varaždin, doseže gotovo 230 milijuna eura.Dodao je kako se u Hrvatskoj trenutačno provode željeznički projekti ukupne vrijednosti okote najavio skorašnje potpisivanje ugovora za obnovu dionice Dugo Selo – Novska, vrijedne gotovo, kao prve faze modernizacije međunarodnog željezničkog koridora RH1.“, rekao je Tušek.Županica Osječko-baranjske županijeistaknula je kako su željeznički pravci odza kvalitetnije povezivanje županije s ostatkom Hrvatske, posebno sa Zagrebom. Podsjetila je kako je kroz Razvojni sporazum za Slavoniju, Baranju i Srijem predviđena cjelovita obnova željezničke infrastrukture te najavila nastavak pripreme projekata za obnovu dionice Novska – Vinkovci prema Osijeku i početak radova na dionici Strizivojna – Donji Andrijevci.“, rekla je županica Tramišak.Predsjednik Uprave Pružnih građevina d.o.o.rekao je kako se radovi izvode na dionici dugoj nešto više od, podijeljenoj na tri poddionice. Prva poddionica Osijek – Josipovac završena je, završetak druge poddionice Josipovac – Bizovac očekuje se krajem srpnja, odnosno tijekom kolovoza, nakon čega će započeti radovi na posljednjoj dionici Bizovac – Koška, dugoj okoProjekt obuhvaća cjelovitu obnovu postojeće pruge, uključujući zamjenu tračnica, pragova, tucaničkog zastora i željezničko-cestovnih prijelaza. Završetak radova predviđen je do 30. lipnja 2027. godine, a nakon obnove prugom će prometovati vlakovi brzinom do, što je standard za regionalne željezničke pruge.