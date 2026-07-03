Obnova pruge Osijek – Koška vrijedna 25 milijuna eura napreduje prema planu
03.07.2026. 10:24
Radovi na obnovi željezničke pruge Osijek – Koška, vrijedni 25 milijuna eura, odvijaju se prema planu, a njihov završetak predviđen je do 30. lipnja 2027. godine, istaknuto je u četvrtak tijekom obilaska gradilišta.
Gradilište su obišli zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak, predstavnici HŽ Infrastrukture, izvođača radova i lokalne samouprave.
Zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin rekao je kako je obnova dionice Osijek – Koška dio regionalne željezničke veze koja povezuje Osijek sa Zagrebom te zahvalio Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture na suradnji u realizaciji prometnih projekata na području grada.
Istaknuo je kako se uz obnovu željezničke infrastrukture istodobno ulaže u razvoj Zračne luke Osijek, osječke luke za rasute terete, cestovne infrastrukture te projekte Hrvatskih cesta na području grada, među kojima je i rekonstrukcija Strossmayerove ulice. Podsjetio je i na dovršetak posljednje dionice Koridora Vc prema mađarskoj granici, kojom je zabilježen porast prometa od gotovo 50 posto.
„Kada sagledamo sva ulaganja u prometnu infrastrukturu na području Osijeka i ovoga dijela Hrvatske, možemo reći da je riječ o povijesnom investicijskom ciklusu. Prometno povezivanje grada i regije stvara bolje gospodarske prilike i povećava gospodarsku aktivnost, što je u konačnici i najvažnije“, rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin.
Državni tajnik Žarko Tušek rekao je kako je obnova dionice Osijek – Koška dio modernizacije najveće regionalne željezničke pruge u Hrvatskoj, koja povezuje Varaždin, Osijek i Dalj. Naveo je kako ukupna vrijednost ulaganja na toj pruzi, zajedno s radovima na dionici Koprivnica – Varaždin, doseže gotovo 230 milijuna eura.
Dodao je kako se u Hrvatskoj trenutačno provode željeznički projekti ukupne vrijednosti oko 1,7 milijardi eura te najavio skorašnje potpisivanje ugovora za obnovu dionice Dugo Selo – Novska, vrijedne gotovo 700 milijuna eura, kao prve faze modernizacije međunarodnog željezničkog koridora RH1.
„Nema jake prometne infrastrukture, nema jake ekonomije, nema zdrave, kvalitetne dinamike života naših građana bez ozbiljne i moderne željeznice“, rekao je Tušek.
Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak istaknula je kako su željeznički pravci od strateške važnosti za kvalitetnije povezivanje županije s ostatkom Hrvatske, posebno sa Zagrebom. Podsjetila je kako je kroz Razvojni sporazum za Slavoniju, Baranju i Srijem predviđena cjelovita obnova željezničke infrastrukture te najavila nastavak pripreme projekata za obnovu dionice Novska – Vinkovci prema Osijeku i početak radova na dionici Strizivojna – Donji Andrijevci.
„Željeznica kao jedna od važnih prometnih infrastruktura dodatno će osnažiti gospodarstvo te dolazak i povratak stanovnika na naše područje“, rekla je županica Tramišak.
Predsjednik Uprave Pružnih građevina d.o.o. Pero Semren rekao je kako se radovi izvode na dionici dugoj nešto više od 32 kilometra, podijeljenoj na tri poddionice. Prva poddionica Osijek – Josipovac završena je, završetak druge poddionice Josipovac – Bizovac očekuje se krajem srpnja, odnosno tijekom kolovoza, nakon čega će započeti radovi na posljednjoj dionici Bizovac – Koška, dugoj oko 13 kilometara.
Projekt obuhvaća cjelovitu obnovu postojeće pruge, uključujući zamjenu tračnica, pragova, tucaničkog zastora i željezničko-cestovnih prijelaza. Završetak radova predviđen je do 30. lipnja 2027. godine, a nakon obnove prugom će prometovati vlakovi brzinom do 100 kilometara na sat, što je standard za regionalne željezničke pruge.
Foto: Osijek.hr
Gradilište su obišli zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak, predstavnici HŽ Infrastrukture, izvođača radova i lokalne samouprave.
Zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin rekao je kako je obnova dionice Osijek – Koška dio regionalne željezničke veze koja povezuje Osijek sa Zagrebom te zahvalio Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture na suradnji u realizaciji prometnih projekata na području grada.
Istaknuo je kako se uz obnovu željezničke infrastrukture istodobno ulaže u razvoj Zračne luke Osijek, osječke luke za rasute terete, cestovne infrastrukture te projekte Hrvatskih cesta na području grada, među kojima je i rekonstrukcija Strossmayerove ulice. Podsjetio je i na dovršetak posljednje dionice Koridora Vc prema mađarskoj granici, kojom je zabilježen porast prometa od gotovo 50 posto.
„Kada sagledamo sva ulaganja u prometnu infrastrukturu na području Osijeka i ovoga dijela Hrvatske, možemo reći da je riječ o povijesnom investicijskom ciklusu. Prometno povezivanje grada i regije stvara bolje gospodarske prilike i povećava gospodarsku aktivnost, što je u konačnici i najvažnije“, rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin.
Državni tajnik Žarko Tušek rekao je kako je obnova dionice Osijek – Koška dio modernizacije najveće regionalne željezničke pruge u Hrvatskoj, koja povezuje Varaždin, Osijek i Dalj. Naveo je kako ukupna vrijednost ulaganja na toj pruzi, zajedno s radovima na dionici Koprivnica – Varaždin, doseže gotovo 230 milijuna eura.
Dodao je kako se u Hrvatskoj trenutačno provode željeznički projekti ukupne vrijednosti oko 1,7 milijardi eura te najavio skorašnje potpisivanje ugovora za obnovu dionice Dugo Selo – Novska, vrijedne gotovo 700 milijuna eura, kao prve faze modernizacije međunarodnog željezničkog koridora RH1.
„Nema jake prometne infrastrukture, nema jake ekonomije, nema zdrave, kvalitetne dinamike života naših građana bez ozbiljne i moderne željeznice“, rekao je Tušek.
Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak istaknula je kako su željeznički pravci od strateške važnosti za kvalitetnije povezivanje županije s ostatkom Hrvatske, posebno sa Zagrebom. Podsjetila je kako je kroz Razvojni sporazum za Slavoniju, Baranju i Srijem predviđena cjelovita obnova željezničke infrastrukture te najavila nastavak pripreme projekata za obnovu dionice Novska – Vinkovci prema Osijeku i početak radova na dionici Strizivojna – Donji Andrijevci.
„Željeznica kao jedna od važnih prometnih infrastruktura dodatno će osnažiti gospodarstvo te dolazak i povratak stanovnika na naše područje“, rekla je županica Tramišak.
Predsjednik Uprave Pružnih građevina d.o.o. Pero Semren rekao je kako se radovi izvode na dionici dugoj nešto više od 32 kilometra, podijeljenoj na tri poddionice. Prva poddionica Osijek – Josipovac završena je, završetak druge poddionice Josipovac – Bizovac očekuje se krajem srpnja, odnosno tijekom kolovoza, nakon čega će započeti radovi na posljednjoj dionici Bizovac – Koška, dugoj oko 13 kilometara.
Projekt obuhvaća cjelovitu obnovu postojeće pruge, uključujući zamjenu tračnica, pragova, tucaničkog zastora i željezničko-cestovnih prijelaza. Završetak radova predviđen je do 30. lipnja 2027. godine, a nakon obnove prugom će prometovati vlakovi brzinom do 100 kilometara na sat, što je standard za regionalne željezničke pruge.
Foto: Osijek.hr
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)