Provjerite koje trgovine rade ove nedjelje, 5. srpnja
03.07.2026. 8:30
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Kaštelanska, Vladimira Nazora od 8:00 do 13:00 sati, Vijenac I. Meštrović od 8:00 do 14:00 sati, Strossmayerova od 8:00 do 18:00 sati
Lidl - Zeleno polje od 8:00 do 18:00 sati
Plodine - [ZATVORENO]
Studenac - Bednjanska ulica, Stjepana Radića, Vukovarska od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - [ZATVORENO]
Kaufland - Josipa Reihl-Kira, Svilajska ulica od 7:00 do 20:00 sati
Spar - Svilajska 31a od 9:00 do 21:00 sat
NTL - Krstova ul., Ul. Martina Divalta, Trg B.J.Jelačića, Srijemska ul., Vatrogasna ul., Ul. Ivana Gundulića, Ul. Svete Ane, Ružina ul., Ilirska ul., Učka ul., Dubrovačka ul. od 8:00 do 13:00 sati
P. Svačića, Vijenac Ivana Meštrovića, Ul. Ljudevita Posavskog od 8:00 do 17:00 sati
Svilajska ul. 36 os 10:00 do 15:00 sati
BOSO - 6:00 do 00:00 sati
Portanova - od 9:00 do 21:00 sat
Mall Osijek - [ZATVORENO]
Emmezeta - od 10:00 do 20:00 sati
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova - [ZATVORENO]
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Kaštelanska, Vladimira Nazora od 8:00 do 13:00 sati, Vijenac I. Meštrović od 8:00 do 14:00 sati, Strossmayerova od 8:00 do 18:00 sati
Lidl - Zeleno polje od 8:00 do 18:00 sati
Plodine - [ZATVORENO]
Studenac - Bednjanska ulica, Stjepana Radića, Vukovarska od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - [ZATVORENO]
Kaufland - Josipa Reihl-Kira, Svilajska ulica od 7:00 do 20:00 sati
Spar - Svilajska 31a od 9:00 do 21:00 sat
NTL - Krstova ul., Ul. Martina Divalta, Trg B.J.Jelačića, Srijemska ul., Vatrogasna ul., Ul. Ivana Gundulića, Ul. Svete Ane, Ružina ul., Ilirska ul., Učka ul., Dubrovačka ul. od 8:00 do 13:00 sati
P. Svačića, Vijenac Ivana Meštrovića, Ul. Ljudevita Posavskog od 8:00 do 17:00 sati
Svilajska ul. 36 os 10:00 do 15:00 sati
BOSO - 6:00 do 00:00 sati
Portanova - od 9:00 do 21:00 sat
Mall Osijek - [ZATVORENO]
Emmezeta - od 10:00 do 20:00 sati
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova - [ZATVORENO]
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)