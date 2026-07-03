Servisne informacije [3. srpnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
03.07.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano. Povremeno umjerena, prolazno povećana naoblaka, uglavnom poslijepodne u unutrašnjosti i na krajnjem jugu lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura 16°C, a dnevna do 29°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 10:00 sati - Srijemska ulica 69-107 nep, Viška 2-36 par, 1-45 nep
od 8:00 do 12:00 sati - Ulica sv. Ane 82/B
od 10:45 do 12:15 sati - Ulica Pavla Pejačevića 24-34 par, 13-27 nep
Tenja
od 7:00 do 10:00 sati - Ulica Tome Matića 32, 32/a, 34, 34/a, 34/b, 36-38 par, 40/a, Zagrebačka 1, 1/a, 3, 3/a, 5, 5/a, 5/b, 7-9 nep, 9/a, 11-15 nep, 15/a, 15/b, 17, 17/a, 19-21 nep, 21/a, 23
od 10:00 do 13:00 sati - Ulica Tome Matića 1-27 nep, Ulica Vjekoslava Hengla 40/a- 40/e
Livana
od 10:00 do 12:00 sati - Ulica kestenova 29, 91-109 nep
Višnjevac
od 7:30 do 11:00 sati - Kralja Tomislava 41-67 nep, Ulica Petra Svačića 2-40 par
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [02.-11.07.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [02.-08.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [02-08.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- 1. Drava Chemistry Conference – Drava ChemiCon 2026.
- Međunarodni festival slikovnice "Čuvari priča" [2026.]
- Dvorište Stare pekare, Tvrđa: Sirovina – Revija nedovršenog filma i filma u nastanku
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano. Povremeno umjerena, prolazno povećana naoblaka, uglavnom poslijepodne u unutrašnjosti i na krajnjem jugu lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura 16°C, a dnevna do 29°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 10:00 sati - Srijemska ulica 69-107 nep, Viška 2-36 par, 1-45 nep
od 8:00 do 12:00 sati - Ulica sv. Ane 82/B
od 10:45 do 12:15 sati - Ulica Pavla Pejačevića 24-34 par, 13-27 nep
Tenja
od 7:00 do 10:00 sati - Ulica Tome Matića 32, 32/a, 34, 34/a, 34/b, 36-38 par, 40/a, Zagrebačka 1, 1/a, 3, 3/a, 5, 5/a, 5/b, 7-9 nep, 9/a, 11-15 nep, 15/a, 15/b, 17, 17/a, 19-21 nep, 21/a, 23
od 10:00 do 13:00 sati - Ulica Tome Matića 1-27 nep, Ulica Vjekoslava Hengla 40/a- 40/e
Livana
od 10:00 do 12:00 sati - Ulica kestenova 29, 91-109 nep
Višnjevac
od 7:30 do 11:00 sati - Kralja Tomislava 41-67 nep, Ulica Petra Svačića 2-40 par
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [02.-11.07.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [02.-08.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [02-08.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- 1. Drava Chemistry Conference – Drava ChemiCon 2026.
- Međunarodni festival slikovnice "Čuvari priča" [2026.]
- Dvorište Stare pekare, Tvrđa: Sirovina – Revija nedovršenog filma i filma u nastanku
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)