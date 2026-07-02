Ministarstvo zdravstva

zgradnje i opremanja nove zgrade KBC-a Osijek

800 milijuna eura

suvremenije uvjete

unaprijediti

radnim sastankom

prva faza

Irena Hrstić

važnom koraku

kvalitetniju, dostupniju i sigurniju zdravstvenu skrb

podržala

više lokacija,

Foto: OBŽ/Arhiv

pokrenulo je provedbu projekta i, jednog od najvećih zdravstvenih infrastrukturnih ulaganja u Hrvatskoj, vrijednog više odNova bolnica trebala bi omogućitiza liječenje pacijenata,radne uvjete zdravstvenih djelatnika te dodatno učvrstiti Osijek kao regionalno zdravstveno središte.Početak projekta obilježen jepredstavnika Ministarstva zdravstva, Ministarstva financija, Osječko-baranjske županije i KBC-a Osijek. Već u petak započinje savjetovanje s gospodarskim subjektima, čime krećeprovedbe i priprema postupka javne nabave.Ministrica zdravstvaistaknula je da je riječ ou modernizaciji hrvatskog zdravstvenog sustava. Naglasila je kako će nova bolnička zgrada građanima osigurati, dok će zdravstveni djelatnici dobiti suvremene uvjete rada prilagođene potrebama moderne medicine.Projekt je dio Programa Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 2024. do 2028. godine, a Vlada je krajem svibnja donijela zaključak kojim jenjegovu realizaciju i stvorila preduvjete za početak provedbe.Nova zgrada KBC-a Osijek objedinit će dio bolničkih odjela koji su trenutačno raspoređeni našto bi trebalo omogućiti učinkovitiju organizaciju rada i višu razinu zdravstvene skrbi za stanovnike istočne Hrvatske.