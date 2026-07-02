Počinje realizacija projekta novog KBC-a Osijek vrijednog više od 800 milijuna eura
02.07.2026. 16:00
Ministarstvo zdravstva pokrenulo je provedbu projekta izgradnje i opremanja nove zgrade KBC-a Osijek, jednog od najvećih zdravstvenih infrastrukturnih ulaganja u Hrvatskoj, vrijednog više od 800 milijuna eura.
Nova bolnica trebala bi omogućiti suvremenije uvjete za liječenje pacijenata, unaprijediti radne uvjete zdravstvenih djelatnika te dodatno učvrstiti Osijek kao regionalno zdravstveno središte.
Početak projekta obilježen je radnim sastankom predstavnika Ministarstva zdravstva, Ministarstva financija, Osječko-baranjske županije i KBC-a Osijek. Već u petak započinje savjetovanje s gospodarskim subjektima, čime kreće prva faza provedbe i priprema postupka javne nabave.
Ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je da je riječ o važnom koraku u modernizaciji hrvatskog zdravstvenog sustava. Naglasila je kako će nova bolnička zgrada građanima osigurati kvalitetniju, dostupniju i sigurniju zdravstvenu skrb, dok će zdravstveni djelatnici dobiti suvremene uvjete rada prilagođene potrebama moderne medicine.
Projekt je dio Programa Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 2024. do 2028. godine, a Vlada je krajem svibnja donijela zaključak kojim je podržala njegovu realizaciju i stvorila preduvjete za početak provedbe.
Nova zgrada KBC-a Osijek objedinit će dio bolničkih odjela koji su trenutačno raspoređeni na više lokacija, što bi trebalo omogućiti učinkovitiju organizaciju rada i višu razinu zdravstvene skrbi za stanovnike istočne Hrvatske.
Foto: OBŽ/Arhiv
Nova bolnica trebala bi omogućiti suvremenije uvjete za liječenje pacijenata, unaprijediti radne uvjete zdravstvenih djelatnika te dodatno učvrstiti Osijek kao regionalno zdravstveno središte.
Početak projekta obilježen je radnim sastankom predstavnika Ministarstva zdravstva, Ministarstva financija, Osječko-baranjske županije i KBC-a Osijek. Već u petak započinje savjetovanje s gospodarskim subjektima, čime kreće prva faza provedbe i priprema postupka javne nabave.
Ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je da je riječ o važnom koraku u modernizaciji hrvatskog zdravstvenog sustava. Naglasila je kako će nova bolnička zgrada građanima osigurati kvalitetniju, dostupniju i sigurniju zdravstvenu skrb, dok će zdravstveni djelatnici dobiti suvremene uvjete rada prilagođene potrebama moderne medicine.
Projekt je dio Programa Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 2024. do 2028. godine, a Vlada je krajem svibnja donijela zaključak kojim je podržala njegovu realizaciju i stvorila preduvjete za početak provedbe.
Nova zgrada KBC-a Osijek objedinit će dio bolničkih odjela koji su trenutačno raspoređeni na više lokacija, što bi trebalo omogućiti učinkovitiju organizaciju rada i višu razinu zdravstvene skrbi za stanovnike istočne Hrvatske.
Foto: OBŽ/Arhiv
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