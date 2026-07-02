Nova baza HGSS-a korak bliže izgradnji uz potporu Osječko-baranjske županije
02.07.2026. 15:52
Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak potpisala je danas (2. srpnja 2026. godine) s pročelnikom HGSS-a Stanice Osijek Krešimirom Burazinom Ugovor o sufinanciranju troškova izgradnje objekta baze HGSS-a Stanice Osijek u iznosu od 50.000,00 eura.
Hrvatska gorska služba spašavanja jedna je od važnih i temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite u RH i u Osječko-baranjskoj županiji. Trenutačno imaju 26 aktivnih članova i još 15 u pričuvi.
50.000,00 eura.
- Odlučili smo podržati Hrvatsku gorsku službu spašavanja u izgradnji njihove baze koju planiraju izgraditi kako bi imali adekvatno mjesto za rad i okupljanje volontera. Zahvaljujem im što su uvijek spremni među prvima i žurno izlazaći na intervencije u kriznim situacijama, posebice kad govorimo o teškim i nepristupačnim terenima. Svjesni smo različitih vremenskih ekstrema koji se, nažalost, događaju sve češće: poplave, požari i druge elementarne nepogode, a onda dolazi i do ugroze našeg stanovništva i imovine. Zahvaljujući ovakvim volonterima sigurni smo će ćemo biti spremni odgovoriti na sve potrebe i rješavati situacije, prije svega zaštititi život i zdravlje naših građana. Drago mi je što smo uspjeli osigurati sredstva u proračunu u iznosu od 50.000 eura za izgradnju njihova objekta. Dodatnih 15.000 eura smo im ove godine već donirali za redovan rad i opremu. Nadam se da će uspjeti zatvoriti financijsku konstrukciju, uz pomoć Ministarstva unutarnjih poslova – kazala je županica Tramišak.
HGSS Stanica Osijek trenutačno radi iz unajmljenog prostora u dvorani „Gradski vrt“ koji nije adekvatan za njihove potrebe. Osnovani su 2009. godine i otada pokušavaju naći primjeren prostor. – Zgrada će biti u Podravlju i za nju već imamo sve dozvole, a osigurali smo i dio novca kako bismo mogli početi izgradnju. U novim ćemo prostorima moći održavati sastanke i redovite treninge, ali i skladištiti opremu za spašavanje. Ovaj trenutak i ovaj dan nam puno znače, stoga zahvaljujem županici i Osječko-baranjskoj županiji na financijskoj pomoći za izgradnju objekta, ali i na pomoći koju nam pružaju svake godine – zaključio je Burazin.
Foto: OBŽ
Hrvatska gorska služba spašavanja jedna je od važnih i temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite u RH i u Osječko-baranjskoj županiji. Trenutačno imaju 26 aktivnih članova i još 15 u pričuvi.
50.000,00 eura.
- Odlučili smo podržati Hrvatsku gorsku službu spašavanja u izgradnji njihove baze koju planiraju izgraditi kako bi imali adekvatno mjesto za rad i okupljanje volontera. Zahvaljujem im što su uvijek spremni među prvima i žurno izlazaći na intervencije u kriznim situacijama, posebice kad govorimo o teškim i nepristupačnim terenima. Svjesni smo različitih vremenskih ekstrema koji se, nažalost, događaju sve češće: poplave, požari i druge elementarne nepogode, a onda dolazi i do ugroze našeg stanovništva i imovine. Zahvaljujući ovakvim volonterima sigurni smo će ćemo biti spremni odgovoriti na sve potrebe i rješavati situacije, prije svega zaštititi život i zdravlje naših građana. Drago mi je što smo uspjeli osigurati sredstva u proračunu u iznosu od 50.000 eura za izgradnju njihova objekta. Dodatnih 15.000 eura smo im ove godine već donirali za redovan rad i opremu. Nadam se da će uspjeti zatvoriti financijsku konstrukciju, uz pomoć Ministarstva unutarnjih poslova – kazala je županica Tramišak.
HGSS Stanica Osijek trenutačno radi iz unajmljenog prostora u dvorani „Gradski vrt“ koji nije adekvatan za njihove potrebe. Osnovani su 2009. godine i otada pokušavaju naći primjeren prostor. – Zgrada će biti u Podravlju i za nju već imamo sve dozvole, a osigurali smo i dio novca kako bismo mogli početi izgradnju. U novim ćemo prostorima moći održavati sastanke i redovite treninge, ali i skladištiti opremu za spašavanje. Ovaj trenutak i ovaj dan nam puno znače, stoga zahvaljujem županici i Osječko-baranjskoj županiji na financijskoj pomoći za izgradnju objekta, ali i na pomoći koju nam pružaju svake godine – zaključio je Burazin.
Foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)