Nataša Tramišak

Krešimirom Burazinom

izgradnje objekta baze HGSS-a Stanice Osijek

50.000,00 eura

važnih i temeljnih

26 aktivnih članova i još 15 u pričuvi

50.000,00 eura

Odlučili smo podržati Hrvatsku gorsku službu spašavanja u izgradnji njihove baze koju planiraju izgraditi kako bi imali adekvatno mjesto za rad i okupljanje volontera. Zahvaljujem im što su uvijek spremni među prvima i žurno izlazaći na intervencije u kriznim situacijama, posebice kad govorimo o teškim i nepristupačnim terenima. Svjesni smo različitih vremenskih ekstrema koji se, nažalost, događaju sve češće: poplave, požari i druge elementarne nepogode, a onda dolazi i do ugroze našeg stanovništva i imovine. Zahvaljujući ovakvim volonterima sigurni smo će ćemo biti spremni odgovoriti na sve potrebe i rješavati situacije, prije svega zaštititi život i zdravlje naših građana. Drago mi je što smo uspjeli osigurati sredstva u proračunu u iznosu od 50.000 eura za izgradnju njihova objekta. Dodatnih 15.000 eura smo im ove godine već donirali za redovan rad i opremu. Nadam se da će uspjeti zatvoriti financijsku konstrukciju, uz pomoć Ministarstva unutarnjih poslova

unajmljenog prostora

nije adekvatan

Zgrada će biti u Podravlju i za nju već imamo sve dozvole, a osigurali smo i dio novca kako bismo mogli početi izgradnju. U novim ćemo prostorima moći održavati sastanke i redovite treninge, ali i skladištiti opremu za spašavanje. Ovaj trenutak i ovaj dan nam puno znače, stoga zahvaljujem županici i Osječko-baranjskoj županiji na financijskoj pomoći za izgradnju objekta, ali i na pomoći koju nam pružaju svake godine

Foto: OBŽ

Osječko-baranjska županicapotpisala je danas (2. srpnja 2026. godine) s pročelnikom HGSS-a Stanice OsijekUgovor o sufinanciranju troškovau iznosu odHrvatska gorska služba spašavanja jedna je odoperativnih snaga sustava civilne zaštite u RH i u Osječko-baranjskoj županiji. Trenutačno imaju– kazala je županica Tramišak.HGSS Stanica Osijek trenutačno radi izu dvorani „Gradski vrt“ kojiza njihove potrebe. Osnovani su 2009. godine i otada pokušavaju naći primjeren prostor. –– zaključio je Burazin.