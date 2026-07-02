Kriminalističkim istraživanjem

bez registracijskih oznaka

229 kilometara na sat

70 kilometara

30-godišnjem državljaninu Republike Srbije

bez propisane

tehničku neispravnost

2.250 eura

zabrane

tri negativna prekršajna boda

najopasnijim

Pozivamo sve vozače da poštuju prometne propise, prilagode brzinu uvjetima na cesti te odgovornim ponašanjem doprinesu sigurnosti u prometu

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

policijskih službenika Postaje prometne policije Osijek utvrđen je identitet osobe koja je 31. svibnja 2026. godine upravljala osobnim automobilom, ekstremnom brzinom od, na dionici, južnoj osječkoj obilaznici na kojoj je brzina ograničena nana sat, izvijestili su iz policije.Radi se oza kojega je utvrđen niz prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a sudjelovanje u prometuprednje registarske pločice predstavlja, odnosno veći nedostatak prema Pravilniku o tehničkim pregledima vozila na cesti.Vozaču zbog počinjenih prekršaja slijedi ukupna kazna od, zaštitna mjeraupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na području Republike Hrvatske u trajanju od 12 mjeseci, a po pravomoćnosti bit će mu određena i. Protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi i pravne osobe zbog sudjelovanja vozila u prometu bez propisane prednje registarske pločice slijedi također prekršajna prijava.Još jednom policija upozorava kako su gruba prekoračenja dopuštene brzine međuoblicima ponašanja u prometu, kojima se ozbiljno ugrožavaju životi i sigurnost svih sudionika u prometu., kažu iz policije.