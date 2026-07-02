Vozio 229 km/h na dionici s ograničenjem od 70
02.07.2026. 12:00
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Postaje prometne policije Osijek utvrđen je identitet osobe koja je 31. svibnja 2026. godine upravljala osobnim automobilom bez registracijskih oznaka, ekstremnom brzinom od 229 kilometara na sat, na dionici, južnoj osječkoj obilaznici na kojoj je brzina ograničena na 70 kilometara na sat, izvijestili su iz policije.
Radi se o 30-godišnjem državljaninu Republike Srbije za kojega je utvrđen niz prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a sudjelovanje u prometu bez propisane prednje registarske pločice predstavlja tehničku neispravnost, odnosno veći nedostatak prema Pravilniku o tehničkim pregledima vozila na cesti.
Vozaču zbog počinjenih prekršaja slijedi ukupna kazna od 2.250 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na području Republike Hrvatske u trajanju od 12 mjeseci, a po pravomoćnosti bit će mu određena i tri negativna prekršajna boda. Protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi i pravne osobe zbog sudjelovanja vozila u prometu bez propisane prednje registarske pločice slijedi također prekršajna prijava.
Još jednom policija upozorava kako su gruba prekoračenja dopuštene brzine među najopasnijim oblicima ponašanja u prometu, kojima se ozbiljno ugrožavaju životi i sigurnost svih sudionika u prometu.
Pozivamo sve vozače da poštuju prometne propise, prilagode brzinu uvjetima na cesti te odgovornim ponašanjem doprinesu sigurnosti u prometu, kažu iz policije.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Radi se o 30-godišnjem državljaninu Republike Srbije za kojega je utvrđen niz prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a sudjelovanje u prometu bez propisane prednje registarske pločice predstavlja tehničku neispravnost, odnosno veći nedostatak prema Pravilniku o tehničkim pregledima vozila na cesti.
Vozaču zbog počinjenih prekršaja slijedi ukupna kazna od 2.250 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na području Republike Hrvatske u trajanju od 12 mjeseci, a po pravomoćnosti bit će mu određena i tri negativna prekršajna boda. Protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi i pravne osobe zbog sudjelovanja vozila u prometu bez propisane prednje registarske pločice slijedi također prekršajna prijava.
Još jednom policija upozorava kako su gruba prekoračenja dopuštene brzine među najopasnijim oblicima ponašanja u prometu, kojima se ozbiljno ugrožavaju životi i sigurnost svih sudionika u prometu.
Pozivamo sve vozače da poštuju prometne propise, prilagode brzinu uvjetima na cesti te odgovornim ponašanjem doprinesu sigurnosti u prometu, kažu iz policije.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)