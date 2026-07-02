1 552 eura

0,2 %

1,8 %

2 180 eura

0,1 %

1,7 %

7,9 % nominalno

2,0 % realno

9,1 %

3,1 %

djelatnosti računalne infrastrukture, obrade podataka, usluga poslužitelja i ostalih informacijskih uslužnih djelatnosti

3 077 eura

4 762 eura

proizvodnji odjeće

986 eura

1 309 eura

1 319 eura

povećanje

1 810 eura

U travnju 2026. prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj iznosila je. U usporedbi s prethodnim mjesecom zabilježen je nominalni pad od, dok je realni pad iznosio. Istodobno, prosječna bruto plaća iznosila je, što predstavlja nominalno smanjenje odte realno smanjenje odu odnosu na ožujak 2026.U odnosu na travanj 2025. godine, prosječna neto plaća povećana je za, odnosno za. Prosječna bruto plaća također je zabilježila rast, i to zanominalno te zarealno u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.Najviše prosječne neto i bruto plaće ostvarene su u. Prosječna neto plaća u toj djelatnosti iznosila je, dok je bruto plaća dosegnula. S druge strane, najniže prosječne plaće zabilježene su u, gdje je prosječna neto plaća iznosila, a brutoMedijalna neto plaća u travnju 2026. iznosila je, što predstavljaod 0,2 % u odnosu na prethodni mjesec te 8,3 % u odnosu na travanj 2025. godine. Medijalna bruto plaća iznosila je, uz mjesečni rast od 0,3 % i godišnji rast od 9,3 %.Foto: Osijek031.com/Arhiv