Travanj donio blagi pad plaća u odnosu na ožujak, godišnji rast i dalje snažan
02.07.2026. 13:04
U travnju 2026. prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj iznosila je 1 552 eura. U usporedbi s prethodnim mjesecom zabilježen je nominalni pad od 0,2 %, dok je realni pad iznosio 1,8 %. Istodobno, prosječna bruto plaća iznosila je 2 180 eura, što predstavlja nominalno smanjenje od 0,1 % te realno smanjenje od 1,7 % u odnosu na ožujak 2026.
U odnosu na travanj 2025. godine, prosječna neto plaća povećana je za 7,9 % nominalno, odnosno za 2,0 % realno. Prosječna bruto plaća također je zabilježila rast, i to za 9,1 % nominalno te za 3,1 % realno u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.
Najviše prosječne neto i bruto plaće ostvarene su u djelatnosti računalne infrastrukture, obrade podataka, usluga poslužitelja i ostalih informacijskih uslužnih djelatnosti. Prosječna neto plaća u toj djelatnosti iznosila je 3 077 eura, dok je bruto plaća dosegnula 4 762 eura. S druge strane, najniže prosječne plaće zabilježene su u proizvodnji odjeće, gdje je prosječna neto plaća iznosila 986 eura, a bruto 1 309 eura.
Medijalna neto plaća u travnju 2026. iznosila je 1 319 eura, što predstavlja povećanje od 0,2 % u odnosu na prethodni mjesec te 8,3 % u odnosu na travanj 2025. godine. Medijalna bruto plaća iznosila je 1 810 eura, uz mjesečni rast od 0,3 % i godišnji rast od 9,3 %.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
U odnosu na travanj 2025. godine, prosječna neto plaća povećana je za 7,9 % nominalno, odnosno za 2,0 % realno. Prosječna bruto plaća također je zabilježila rast, i to za 9,1 % nominalno te za 3,1 % realno u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.
Najviše prosječne neto i bruto plaće ostvarene su u djelatnosti računalne infrastrukture, obrade podataka, usluga poslužitelja i ostalih informacijskih uslužnih djelatnosti. Prosječna neto plaća u toj djelatnosti iznosila je 3 077 eura, dok je bruto plaća dosegnula 4 762 eura. S druge strane, najniže prosječne plaće zabilježene su u proizvodnji odjeće, gdje je prosječna neto plaća iznosila 986 eura, a bruto 1 309 eura.
Medijalna neto plaća u travnju 2026. iznosila je 1 319 eura, što predstavlja povećanje od 0,2 % u odnosu na prethodni mjesec te 8,3 % u odnosu na travanj 2025. godine. Medijalna bruto plaća iznosila je 1 810 eura, uz mjesečni rast od 0,3 % i godišnji rast od 9,3 %.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)