Loše vijesti za 600 tisuća kućanstava: Grijanje od jeseni osjetno skuplje
02.07.2026. 11:24
Oko 600 tisuća hrvatskih kućanstava od jeseni će plaćati više za grijanje na plin. Završio je službeni obračunski period na temelju kojeg se određuju cijene za novu ogrjevnu sezonu, a građane očekuju računi viši za sedam do osam posto, ovisno o distributivnom području.
Glavni razlog poskupljenja je rast cijene prirodnog plina na tržištu. Kako pojašnjava Dalibor Pudić iz Hrvatske stručne udruge za plin, cijena energenta porasla je za oko četiri eura po megavatsatu, što će se odraziti na godišnje troškove kućanstava.
"Došlo je do povećanja otprilike 4 eura po megavat satu i još nekakav sitni PDV, a on nije visok trenutno u Hrvatskoj. Možemo razgovarati o nekakvih 4 eura, ako jedno prosječno kućanstvo troši 40 megawat sati onda na godišnjoj razini je to 40 eura", rekao je Pudić za Dnevnik.hr.
Kako bi ublažila udar na kućne proračune, Vlada bi za subvencioniranje poskupljenja trebala osigurati oko 15 milijuna eura. Istodobno, stručnjaci ističu da se dio povećanih troškova može nadoknaditi racionalnijom potrošnjom energije.
"Ako bi se spustila temperatura 1 do 2 Celzijusa onda možemo razgovarati o uštedi jedan do dva posto", poručio je Pudić.
Novo poskupljenje grijanja moglo bi imati utjecaj i na inflaciju, koja posljednjih mjeseci pokazuje znakove usporavanja. Prema podacima za lipanj, godišnja stopa inflacije iznosi 4,5 posto.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Glavni razlog poskupljenja je rast cijene prirodnog plina na tržištu. Kako pojašnjava Dalibor Pudić iz Hrvatske stručne udruge za plin, cijena energenta porasla je za oko četiri eura po megavatsatu, što će se odraziti na godišnje troškove kućanstava.
"Došlo je do povećanja otprilike 4 eura po megavat satu i još nekakav sitni PDV, a on nije visok trenutno u Hrvatskoj. Možemo razgovarati o nekakvih 4 eura, ako jedno prosječno kućanstvo troši 40 megawat sati onda na godišnjoj razini je to 40 eura", rekao je Pudić za Dnevnik.hr.
Kako bi ublažila udar na kućne proračune, Vlada bi za subvencioniranje poskupljenja trebala osigurati oko 15 milijuna eura. Istodobno, stručnjaci ističu da se dio povećanih troškova može nadoknaditi racionalnijom potrošnjom energije.
"Ako bi se spustila temperatura 1 do 2 Celzijusa onda možemo razgovarati o uštedi jedan do dva posto", poručio je Pudić.
Novo poskupljenje grijanja moglo bi imati utjecaj i na inflaciju, koja posljednjih mjeseci pokazuje znakove usporavanja. Prema podacima za lipanj, godišnja stopa inflacije iznosi 4,5 posto.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)