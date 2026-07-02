600 tisuća hrvatskih kućanstava

grijanje na plin

novu ogrjevnu sezonu

sedam do osam posto

cijene prirodnog plina

Dalibor Pudić

Došlo je do povećanja otprilike 4 eura po megavat satu i još nekakav sitni PDV, a on nije visok trenutno u Hrvatskoj. Možemo razgovarati o nekakvih 4 eura, ako jedno prosječno kućanstvo troši 40 megawat sati onda na godišnjoj razini je to 40 eura

15 milijuna eura

racionalnijom

Ako bi se spustila temperatura 1 do 2 Celzijusa onda možemo razgovarati o uštedi jedan do dva posto

inflaciju

usporavanja

Foto: Osijek031.com/Arhiv