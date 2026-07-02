Tržišna inspekcija Državnog inspektorata

5.128 inspekcijskih nadzora

1.270 nadzora

3.574 nadzora

1.274 nadzora

4.748 proizvoda

429 proizvoda

962 kategorije

359 povreda

290

22

47

29 proizvoda

2.346 proizvoda

429 proizvoda

71 kategorije

962 slučaja

2.402 kategorije

202 prodajna objekta

2.003 kontrolirana artikla

14 trgovaca

prekršajne mjere

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

od početka primjene Vladinih mjera kontrole cijena obavila jeu trgovinama diljem Hrvatske. U gotovo tri četvrtine slučajeva nepravilnosti nisu utvrđene, no u više odinspektori su zabilježili različite povrede propisa.Nadzori su provedeni u razdoblju od 7. veljače 2025. do 26. lipnja 2026. godine, a odnosili su se na provedbu odluka kojima se ograničavaju cijene pojedinih proizvoda i propisuju obveze trgovaca u informiranju potrošača.Prema podacima Državnog inspektorata, u, odnosno 73,7 posto, nisu utvrđene nepravilnosti, dok je u preostalihutvrđeno više vrsta prekršaja.Najčešće nepravilnosti odnosile su se na neisticanje propisanih vizualnih oznaka na proizvodima s ograničenim cijenama. Inspektori su utvrdili da oznake nisu bile postavljene na ukupno. Osim toga, kodcijena je bila viša od maksimalno dopuštene, dok uproizvoda trgovci nisu osigurali barem jedan artikl po cijeni propisanoj Vladinom odlukom.Utvrđeno je ivezanih uz informiranje potrošača. Od toga seodnosilo na nepostavljanje obveznih plakata,na neosiguravanje posebnih dijelova prodajnog prostora u većim trgovinama, ana činjenicu da na izdvojenim policama nije bio dostupan barem jedan proizvod po ograničenoj cijeni.Kada je riječ oza koje vrijedi ograničenje cijena za sve artikle, inspektori su zateklibez propisane vizualne oznake tekoji su se prodavali po višim cijenama od dopuštenih.Kodproizvoda, za koje trgovci moraju imati barem jedan artikl po ograničenoj cijeni, utvrđeno jeu kojima ta obveza nije ispunjena. Također, zaproizvoda nije bila istaknuta propisana vizualna oznaka.Inspekcija je nadzirala i provedbu odluke o objavi cjenika na internetskim stranicama trgovaca te isticanju dodatne cijene uz proizvode. Uutvrđeno je da dodatna cijena nije bila istaknuta za ukupnoNadalje, nadzorom objave cjenika na mrežnim stranicama supermarketa, hipermarketa, diskontnih trgovina i Cash&Carry objekata utvrđeno je danije ispunilo sve propisane obveze, dok su pojedini inspekcijski postupci još uvijek u tijeku.Iz Državnog inspektorata poručuju kako će protiv trgovaca kod kojih su utvrđeni prekršaji poduzeti zakonom propisane