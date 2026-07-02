Državni inspektorat: U više od 1.270 nadzora utvrđene nepravilnosti u trgovinama
02.07.2026. 10:38
Tržišna inspekcija Državnog inspektorata od početka primjene Vladinih mjera kontrole cijena obavila je 5.128 inspekcijskih nadzora u trgovinama diljem Hrvatske. U gotovo tri četvrtine slučajeva nepravilnosti nisu utvrđene, no u više od 1.270 nadzora inspektori su zabilježili različite povrede propisa.
Nadzori su provedeni u razdoblju od 7. veljače 2025. do 26. lipnja 2026. godine, a odnosili su se na provedbu odluka kojima se ograničavaju cijene pojedinih proizvoda i propisuju obveze trgovaca u informiranju potrošača.
Prema podacima Državnog inspektorata, u 3.574 nadzora, odnosno 73,7 posto, nisu utvrđene nepravilnosti, dok je u preostalih 1.274 nadzora utvrđeno više vrsta prekršaja.
Najčešće nepravilnosti odnosile su se na neisticanje propisanih vizualnih oznaka na proizvodima s ograničenim cijenama. Inspektori su utvrdili da oznake nisu bile postavljene na ukupno 4.748 proizvoda. Osim toga, kod 429 proizvoda cijena je bila viša od maksimalno dopuštene, dok u 962 kategorije proizvoda trgovci nisu osigurali barem jedan artikl po cijeni propisanoj Vladinom odlukom.
Utvrđeno je i 359 povreda vezanih uz informiranje potrošača. Od toga se 290 odnosilo na nepostavljanje obveznih plakata, 22 na neosiguravanje posebnih dijelova prodajnog prostora u većim trgovinama, a 47 na činjenicu da na izdvojenim policama nije bio dostupan barem jedan proizvod po ograničenoj cijeni.
Kada je riječ o 29 proizvoda za koje vrijedi ograničenje cijena za sve artikle, inspektori su zatekli 2.346 proizvoda bez propisane vizualne oznake te 429 proizvoda koji su se prodavali po višim cijenama od dopuštenih.
Kod 71 kategorije proizvoda, za koje trgovci moraju imati barem jedan artikl po ograničenoj cijeni, utvrđeno je 962 slučaja u kojima ta obveza nije ispunjena. Također, za 2.402 kategorije proizvoda nije bila istaknuta propisana vizualna oznaka.
Inspekcija je nadzirala i provedbu odluke o objavi cjenika na internetskim stranicama trgovaca te isticanju dodatne cijene uz proizvode. U 202 prodajna objekta utvrđeno je da dodatna cijena nije bila istaknuta za ukupno 2.003 kontrolirana artikla.
Nadalje, nadzorom objave cjenika na mrežnim stranicama supermarketa, hipermarketa, diskontnih trgovina i Cash&Carry objekata utvrđeno je da 14 trgovaca nije ispunilo sve propisane obveze, dok su pojedini inspekcijski postupci još uvijek u tijeku.
Iz Državnog inspektorata poručuju kako će protiv trgovaca kod kojih su utvrđeni prekršaji poduzeti zakonom propisane prekršajne mjere.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Nadzori su provedeni u razdoblju od 7. veljače 2025. do 26. lipnja 2026. godine, a odnosili su se na provedbu odluka kojima se ograničavaju cijene pojedinih proizvoda i propisuju obveze trgovaca u informiranju potrošača.
Prema podacima Državnog inspektorata, u 3.574 nadzora, odnosno 73,7 posto, nisu utvrđene nepravilnosti, dok je u preostalih 1.274 nadzora utvrđeno više vrsta prekršaja.
Najčešće nepravilnosti odnosile su se na neisticanje propisanih vizualnih oznaka na proizvodima s ograničenim cijenama. Inspektori su utvrdili da oznake nisu bile postavljene na ukupno 4.748 proizvoda. Osim toga, kod 429 proizvoda cijena je bila viša od maksimalno dopuštene, dok u 962 kategorije proizvoda trgovci nisu osigurali barem jedan artikl po cijeni propisanoj Vladinom odlukom.
Utvrđeno je i 359 povreda vezanih uz informiranje potrošača. Od toga se 290 odnosilo na nepostavljanje obveznih plakata, 22 na neosiguravanje posebnih dijelova prodajnog prostora u većim trgovinama, a 47 na činjenicu da na izdvojenim policama nije bio dostupan barem jedan proizvod po ograničenoj cijeni.
Kada je riječ o 29 proizvoda za koje vrijedi ograničenje cijena za sve artikle, inspektori su zatekli 2.346 proizvoda bez propisane vizualne oznake te 429 proizvoda koji su se prodavali po višim cijenama od dopuštenih.
Kod 71 kategorije proizvoda, za koje trgovci moraju imati barem jedan artikl po ograničenoj cijeni, utvrđeno je 962 slučaja u kojima ta obveza nije ispunjena. Također, za 2.402 kategorije proizvoda nije bila istaknuta propisana vizualna oznaka.
Inspekcija je nadzirala i provedbu odluke o objavi cjenika na internetskim stranicama trgovaca te isticanju dodatne cijene uz proizvode. U 202 prodajna objekta utvrđeno je da dodatna cijena nije bila istaknuta za ukupno 2.003 kontrolirana artikla.
Nadalje, nadzorom objave cjenika na mrežnim stranicama supermarketa, hipermarketa, diskontnih trgovina i Cash&Carry objekata utvrđeno je da 14 trgovaca nije ispunilo sve propisane obveze, dok su pojedini inspekcijski postupci još uvijek u tijeku.
Iz Državnog inspektorata poručuju kako će protiv trgovaca kod kojih su utvrđeni prekršaji poduzeti zakonom propisane prekršajne mjere.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)