Državni inspektorat Republike Hrvatske

BAPAO beef Tjendrawasih 120 g

mikrobiološkog statusa sirovine

nije u skladu

Podaci o proizvodu:

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izviejstio je o opozivu proizvoda(4212 Bapao govedina 120 g) svih rokova trajanja, zbog upitnogkorištene u proizvodnji.Proizvodsa Uredbom 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.Dobavljač: Heuschen & Schrouff OFT BV, Landgraaf, Nizozemska,Maloprodaja: PEKINŠKA PATKA d.o.o., Zagreb