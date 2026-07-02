Državni inspektorat opozvao BAPAO govedinu zbog sumnje u mikrobiološku ispravnost
02.07.2026. 10:15
Državni inspektorat Republike Hrvatske izviejstio je o opozivu proizvoda BAPAO beef Tjendrawasih 120 g (4212 Bapao govedina 120 g) svih rokova trajanja, zbog upitnog mikrobiološkog statusa sirovine korištene u proizvodnji.
Proizvod nije u skladu sa Uredbom 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Podaci o proizvodu:
Dobavljač: Heuschen & Schrouff OFT BV, Landgraaf, Nizozemska,
Maloprodaja: PEKINŠKA PATKA d.o.o., Zagreb
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Proizvod nije u skladu sa Uredbom 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Podaci o proizvodu:
Dobavljač: Heuschen & Schrouff OFT BV, Landgraaf, Nizozemska,
Maloprodaja: PEKINŠKA PATKA d.o.o., Zagreb
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
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