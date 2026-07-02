FRAN Fest

Draž

opuštenoj atmosferi i jakim glazbenim imenima

baranjskog boutique Woodstocka

1500 posjetitelja

dvije pozornice

ABOP i Mayales

E-Play

Goranu Ljuboji Trutu

KaliKamo, Kandžija i Atheist Rap

Fran Fest, uživali smo! Preporučujemo svima da sljedeće godine maknu guzice iz svojih gradova i posjete ovaj festival koji se održava u mjestu Draž, u Baranji, blizu tromeđe. Ambijent je nevjerojatan, domaćini ljubazni. Hvala porodici Kovačević i Menigi i njegovoj ekipi na gostoprimstvu, Cefu i Zeki na zvuku i slici i sjajnim bendovima koji su nam uljepšali ovo večer

Gorana Kovačića

Die Hausers

Franu Kovačeviću

pozitivnom energijom

reativnim radionicama

Revolution

Artbeat i Streetartanje

Plamingo Arts X Zorya Sisters

FReedom Art & Nature (FRAN)

Foto: Nora Kovačević, Valerija Bebek, Željkica Makanec, Željko Tot

Održan je prvi, nezavisni alternativni festival na otvorenome u baranjskom mjestuZahvaljujući, festival je opravdao naziv „“ te u tri dana okupio gotovoFRAN fest će ući u festivalsku povijest i zato jer je srušio sve rekorde s obzirom na kratko vrijeme od ideje do same realizacije.Tridesetak izvođača nastupilo je nau opuštenoj atmosferi od 25. do 27. lipnja, a pogled i zalasci sunca nikoga nisu ostavili ravnodušnim.Koncerti zagrebačkih sastavarasplesali su publiku prve večeri. Beogradskizatvorio je drugu uspješnu večer festivala. Bili su posebno slavljenički raspoloženi jer je bubnjarubio rođendan.vladali su glavnom pozornicom posljednje večeri festivala, a oduševljenje ambijentom nisu skrivali.Osječanina Kandžiju je očaralo mjesto, energija, organizacija, kao i mnoga poznata lica u publici.Atheist Rap su također podijelili dojmove: „.“Poseban trenutak na Festivalu bio je i nastup organizatoras bandomkoji su na Festivalu promovirali i novi album „Sibir“ (PDV Records).FRAN Festival je naime posvećen prerano preminulom Goranovu sinučiji je portret bio istaknut na pozadini pozornice.Dio Franovih prijatelja okupio se i na demo pozornici, što u publici, što nastupajući. Sve je to rezultiralo nevjerojatno, povezanošću i uživanjem u prirodi.Dnevni program bio je obogaćen i ksomatskog buđenja, svjesnog plesa i pokreta, oslikavanja majici ili pak plesa s rekvizitima.Udruga mladih za poticanje kreativnog izražavanja "" iz Valpova festivalski je prostor obogatilaizložbom s radovima grafiti i Street art umjetnika koji su objavljeni u fanzinu Streetartanje.Vizualno dojmljiv fire show pripremili sui oduševili publiku između bandova!Festival je održan u predivnoj prirodi na ekološkom gospodarstvukoji se prostire na čak 100.000 m2.Povijest novog, prvog FRAN festa, na pozornici su ispisali: ABOP, Mayales, Kandžija, Atheist Rap, E-Play, Kalikamo, Loš primjer, Die Hausers, Čuvarkuća, 5 minuta slave, Kranks, Kriva istina, Levati, Surogat, Tarej, Deny&Delay, Galanthus, Delirij, Grenwood, Uznik, Pozeri, Badass Bengston, Jesus/Reshiid & Ntkovi, Wrishlas, Milovan, Degenerali, Wlaga, De Limanos, Digital Warfare.