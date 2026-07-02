FRAN Fest ispisao festivalsku povijest: Tri dana glazbe, prirode i zajedništva u Dražu
02.07.2026. 8:52
Održan je prvi FRAN Fest, nezavisni alternativni festival na otvorenome u baranjskom mjestu Draž!
Zahvaljujući opuštenoj atmosferi i jakim glazbenim imenima, festival je opravdao naziv „baranjskog boutique Woodstocka“ te u tri dana okupio gotovo 1500 posjetitelja!
FRAN fest će ući u festivalsku povijest i zato jer je srušio sve rekorde s obzirom na kratko vrijeme od ideje do same realizacije.
Tridesetak izvođača nastupilo je na dvije pozornice u opuštenoj atmosferi od 25. do 27. lipnja, a pogled i zalasci sunca nikoga nisu ostavili ravnodušnim.
Koncerti zagrebačkih sastava ABOP i Mayales rasplesali su publiku prve večeri. Beogradski E-Play zatvorio je drugu uspješnu večer festivala. Bili su posebno slavljenički raspoloženi jer je bubnjaru Goranu Ljuboji Trutu bio rođendan.
KaliKamo, Kandžija i Atheist Rap vladali su glavnom pozornicom posljednje večeri festivala, a oduševljenje ambijentom nisu skrivali.
Osječanina Kandžiju je očaralo mjesto, energija, organizacija, kao i mnoga poznata lica u publici.
Atheist Rap su također podijelili dojmove: „Fran Fest, uživali smo! Preporučujemo svima da sljedeće godine maknu guzice iz svojih gradova i posjete ovaj festival koji se održava u mjestu Draž, u Baranji, blizu tromeđe. Ambijent je nevjerojatan, domaćini ljubazni. Hvala porodici Kovačević i Menigi i njegovoj ekipi na gostoprimstvu, Cefu i Zeki na zvuku i slici i sjajnim bendovima koji su nam uljepšali ovo večer.“
Poseban trenutak na Festivalu bio je i nastup organizatora Gorana Kovačića s bandom Die Hausers koji su na Festivalu promovirali i novi album „Sibir“ (PDV Records).
FRAN Festival je naime posvećen prerano preminulom Goranovu sinu Franu Kovačeviću čiji je portret bio istaknut na pozadini pozornice.
Dio Franovih prijatelja okupio se i na demo pozornici, što u publici, što nastupajući. Sve je to rezultiralo nevjerojatno pozitivnom energijom, povezanošću i uživanjem u prirodi.
Dnevni program bio je obogaćen i kreativnim radionicama somatskog buđenja, svjesnog plesa i pokreta, oslikavanja majici ili pak plesa s rekvizitima.
Udruga mladih za poticanje kreativnog izražavanja "Revolution" iz Valpova festivalski je prostor obogatila Artbeat i Streetartanje izložbom s radovima grafiti i Street art umjetnika koji su objavljeni u fanzinu Streetartanje.
Vizualno dojmljiv fire show pripremili su Plamingo Arts X Zorya Sisters i oduševili publiku između bandova!
Festival je održan u predivnoj prirodi na ekološkom gospodarstvu FReedom Art & Nature (FRAN) koji se prostire na čak 100.000 m2.
Povijest novog, prvog FRAN festa, na pozornici su ispisali: ABOP, Mayales, Kandžija, Atheist Rap, E-Play, Kalikamo, Loš primjer, Die Hausers, Čuvarkuća, 5 minuta slave, Kranks, Kriva istina, Levati, Surogat, Tarej, Deny&Delay, Galanthus, Delirij, Grenwood, Uznik, Pozeri, Badass Bengston, Jesus/Reshiid & Ntkovi, Wrishlas, Milovan, Degenerali, Wlaga, De Limanos, Digital Warfare.
Foto: Nora Kovačević, Valerija Bebek, Željkica Makanec, Željko Tot
Zahvaljujući opuštenoj atmosferi i jakim glazbenim imenima, festival je opravdao naziv „baranjskog boutique Woodstocka“ te u tri dana okupio gotovo 1500 posjetitelja!
FRAN fest će ući u festivalsku povijest i zato jer je srušio sve rekorde s obzirom na kratko vrijeme od ideje do same realizacije.
Tridesetak izvođača nastupilo je na dvije pozornice u opuštenoj atmosferi od 25. do 27. lipnja, a pogled i zalasci sunca nikoga nisu ostavili ravnodušnim.
Koncerti zagrebačkih sastava ABOP i Mayales rasplesali su publiku prve večeri. Beogradski E-Play zatvorio je drugu uspješnu večer festivala. Bili su posebno slavljenički raspoloženi jer je bubnjaru Goranu Ljuboji Trutu bio rođendan.
KaliKamo, Kandžija i Atheist Rap vladali su glavnom pozornicom posljednje večeri festivala, a oduševljenje ambijentom nisu skrivali.
Osječanina Kandžiju je očaralo mjesto, energija, organizacija, kao i mnoga poznata lica u publici.
Atheist Rap su također podijelili dojmove: „Fran Fest, uživali smo! Preporučujemo svima da sljedeće godine maknu guzice iz svojih gradova i posjete ovaj festival koji se održava u mjestu Draž, u Baranji, blizu tromeđe. Ambijent je nevjerojatan, domaćini ljubazni. Hvala porodici Kovačević i Menigi i njegovoj ekipi na gostoprimstvu, Cefu i Zeki na zvuku i slici i sjajnim bendovima koji su nam uljepšali ovo večer.“
Poseban trenutak na Festivalu bio je i nastup organizatora Gorana Kovačića s bandom Die Hausers koji su na Festivalu promovirali i novi album „Sibir“ (PDV Records).
FRAN Festival je naime posvećen prerano preminulom Goranovu sinu Franu Kovačeviću čiji je portret bio istaknut na pozadini pozornice.
Dio Franovih prijatelja okupio se i na demo pozornici, što u publici, što nastupajući. Sve je to rezultiralo nevjerojatno pozitivnom energijom, povezanošću i uživanjem u prirodi.
Dnevni program bio je obogaćen i kreativnim radionicama somatskog buđenja, svjesnog plesa i pokreta, oslikavanja majici ili pak plesa s rekvizitima.
Udruga mladih za poticanje kreativnog izražavanja "Revolution" iz Valpova festivalski je prostor obogatila Artbeat i Streetartanje izložbom s radovima grafiti i Street art umjetnika koji su objavljeni u fanzinu Streetartanje.
Vizualno dojmljiv fire show pripremili su Plamingo Arts X Zorya Sisters i oduševili publiku između bandova!
Festival je održan u predivnoj prirodi na ekološkom gospodarstvu FReedom Art & Nature (FRAN) koji se prostire na čak 100.000 m2.
Povijest novog, prvog FRAN festa, na pozornici su ispisali: ABOP, Mayales, Kandžija, Atheist Rap, E-Play, Kalikamo, Loš primjer, Die Hausers, Čuvarkuća, 5 minuta slave, Kranks, Kriva istina, Levati, Surogat, Tarej, Deny&Delay, Galanthus, Delirij, Grenwood, Uznik, Pozeri, Badass Bengston, Jesus/Reshiid & Ntkovi, Wrishlas, Milovan, Degenerali, Wlaga, De Limanos, Digital Warfare.
Foto: Nora Kovačević, Valerija Bebek, Željkica Makanec, Željko Tot
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)