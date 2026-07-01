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Nakon višemjesečnog prekida, od 20. srpnja 2026. ponovno se uspostavljaju domaće zračne linije koje iz Zračne luke Osijek obavlja Trade Air.

Putnicima iz Osijeka i cijele istočne Hrvatske ponovno će biti omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku.

Ponovnim pokretanjem ovih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje.

Prodaja karata počinje u četvrtak, 2. srpnja 2026. u 12 sati putem mrežne stranice Trade Aira.

Karte će biti moguće kupiti i u 45. paraleli, putničkoj agenciji Zračne luke Osijek, gdje putnici mogu dobiti sve potrebne informacije i pomoć pri rezervaciji.

Red letenja dostupan je na mrežnoj stranici Zračne luke Osijek.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)