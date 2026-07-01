Od 20. srpnja ponovno domaći letovi iz Osijeka, karte u prodaji od 2. srpnja
01.07.2026. 20:06
Nakon višemjesečnog prekida, od 20. srpnja 2026. ponovno se uspostavljaju domaće zračne linije koje iz Zračne luke Osijek obavlja Trade Air.
Putnicima iz Osijeka i cijele istočne Hrvatske ponovno će biti omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku.
Ponovnim pokretanjem ovih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje.
Prodaja karata počinje u četvrtak, 2. srpnja 2026. u 12 sati putem mrežne stranice Trade Aira.
Karte će biti moguće kupiti i u 45. paraleli, putničkoj agenciji Zračne luke Osijek, gdje putnici mogu dobiti sve potrebne informacije i pomoć pri rezervaciji.
Red letenja dostupan je na mrežnoj stranici Zračne luke Osijek.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Putnicima iz Osijeka i cijele istočne Hrvatske ponovno će biti omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku.
Ponovnim pokretanjem ovih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje.
Prodaja karata počinje u četvrtak, 2. srpnja 2026. u 12 sati putem mrežne stranice Trade Aira.
Karte će biti moguće kupiti i u 45. paraleli, putničkoj agenciji Zračne luke Osijek, gdje putnici mogu dobiti sve potrebne informacije i pomoć pri rezervaciji.
Red letenja dostupan je na mrežnoj stranici Zračne luke Osijek.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)