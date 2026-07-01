Nataša Tramišak

Sporazum o suradnji u programu kontrole komaraca

Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka i općina Erdut, Bilje, Darda i Petrijevci.

Potpisanim sporazumom omogućuje se ukupno 1,4 milijuna eura za tretiranje komaraca sa zemlje i iz zraka. Na taj se način problem najezde komaraca rješava još od 2023. godine, kada je bivši župan Ivan Anušić zatražio koordinirani pristup svih jedinica lokalne samouprave. Nastavni zavod za javno zdravstvo OBŽ-a dionik je u ovom procesu i daje nam preporuke za pravovremeno tretiranje. Znamo da ne možemo iskorijeniti komarce jer se nalazimo na poplavnom području, ali zajedničkom suradnjom možemo ih držati pod kontrolom. U tome nam od 2023. godine pomaže i Vlada RH sa 600.000 eura, a iz proračuna Osječko-baranjske županije svake godine izdvajamo 200.000 eura za ovu namjenu

Kopačkog rita

Svi potpisnici Sporazuma sudjelovat će s određenim iznosom, no pozivam i ostale općine da se uključe. Na ovaj način rješavamo važan javnozdravstveni problem, štitimo zdravlje ljudi, ali i naše gospodarstvo i turizam. S obzirom na porast broja turista koji imamo iz godine u godinu, možemo reći da se turizam može odvijati neometano, jer na ovaj način stavljamo komarce pod kontrolu

Od početka sezone komaraca Nastavni zavod za javno zdravstvo izdao je 62 preporuke za tretiranje. Podaci od jučer (30. lipnja 2026. godine) pokazuju povećani broj komaraca koji zahtijeva tretman u Kopačevu i Halaševu, dok je, recimo, na području Pampasa broj komaraca i do 8 puta manji. Monitoringe radimo i nekoliko puta tjedno, ako treba, kako bi se kontrolirao broj komaraca i odmah reagiralo

Dubravka Vuković

Centra za kontrolu komaraca

Naši se mještani pretežito bave poljoprivredom, povrtlarstvom i turizmom i prije smo imali velike probleme zbog komaraca. Zahvaljujući suradnji koju već tri godine imamo s Osječko-baranjskom županijom, Vladom RH i susjednim općinama, taj je problem puno manji i lakše ga rješavamo

Cickaj

Ivo Zelić

Zahvaljujem Županiji i kolegama načelnicima što smo zajedno i razumno pristupili ovom problemu. Nećemo ga nikad riješiti do kraja, no podnošljivije je

U posljednje tri godine imamo manje problema s najezdom komaraca. Znatno nam je lakše što svi zajednički djelujemo i time postižemo bolji učinak

Foto: OBŽ

Županica Osječko-baranjske županijepotpisala je danas (1. srpnja 2026. godine)između– kazala je županica Tramišak.Prema informacijama iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, trenutačna je situacija zadovoljavajuća. Najizloženije su općine koje su i potpisnice Sporazuma, a nalaze se u blizini. -– dodala je županica Nataša Tramišak.– istaknula je ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBŽ-ate dodala kako je u tijeku izgradnjakojim će se omogućiti sustavnija i bolja kontrola pojave komaraca na ovom području.Načelnik Općine Bilje rekao je kako su oni, zbog blizine Kopačkoga rita, najugroženiji. –– naglasio jeZadovoljstvo suradnjom izrazio je i načelnik Općine Petrijevci. –– dodao je Zelić.– kazao je načelnik Općine Darda.