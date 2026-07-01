Zajedničkim snagama protiv komaraca: Potpisan sporazum vrijedan 1,4 milijuna eura
01.07.2026. 19:30
Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak potpisala je danas (1. srpnja 2026. godine) Sporazum o suradnji u programu kontrole komaraca između Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka i općina Erdut, Bilje, Darda i Petrijevci.
- Potpisanim sporazumom omogućuje se ukupno 1,4 milijuna eura za tretiranje komaraca sa zemlje i iz zraka. Na taj se način problem najezde komaraca rješava još od 2023. godine, kada je bivši župan Ivan Anušić zatražio koordinirani pristup svih jedinica lokalne samouprave. Nastavni zavod za javno zdravstvo OBŽ-a dionik je u ovom procesu i daje nam preporuke za pravovremeno tretiranje. Znamo da ne možemo iskorijeniti komarce jer se nalazimo na poplavnom području, ali zajedničkom suradnjom možemo ih držati pod kontrolom. U tome nam od 2023. godine pomaže i Vlada RH sa 600.000 eura, a iz proračuna Osječko-baranjske županije svake godine izdvajamo 200.000 eura za ovu namjenu – kazala je županica Tramišak.
Prema informacijama iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, trenutačna je situacija zadovoljavajuća. Najizloženije su općine koje su i potpisnice Sporazuma, a nalaze se u blizini Kopačkog rita. - Svi potpisnici Sporazuma sudjelovat će s određenim iznosom, no pozivam i ostale općine da se uključe. Na ovaj način rješavamo važan javnozdravstveni problem, štitimo zdravlje ljudi, ali i naše gospodarstvo i turizam. S obzirom na porast broja turista koji imamo iz godine u godinu, možemo reći da se turizam može odvijati neometano, jer na ovaj način stavljamo komarce pod kontrolu – dodala je županica Nataša Tramišak.
- Od početka sezone komaraca Nastavni zavod za javno zdravstvo izdao je 62 preporuke za tretiranje. Podaci od jučer (30. lipnja 2026. godine) pokazuju povećani broj komaraca koji zahtijeva tretman u Kopačevu i Halaševu, dok je, recimo, na području Pampasa broj komaraca i do 8 puta manji. Monitoringe radimo i nekoliko puta tjedno, ako treba, kako bi se kontrolirao broj komaraca i odmah reagiralo – istaknula je ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBŽ-a Dubravka Vuković te dodala kako je u tijeku izgradnja Centra za kontrolu komaraca kojim će se omogućiti sustavnija i bolja kontrola pojave komaraca na ovom području.
Načelnik Općine Bilje rekao je kako su oni, zbog blizine Kopačkoga rita, najugroženiji. – Naši se mještani pretežito bave poljoprivredom, povrtlarstvom i turizmom i prije smo imali velike probleme zbog komaraca. Zahvaljujući suradnji koju već tri godine imamo s Osječko-baranjskom županijom, Vladom RH i susjednim općinama, taj je problem puno manji i lakše ga rješavamo – naglasio je Cickaj.
Zadovoljstvo suradnjom izrazio je i načelnik Općine Petrijevci Ivo Zelić. – Zahvaljujem Županiji i kolegama načelnicima što smo zajedno i razumno pristupili ovom problemu. Nećemo ga nikad riješiti do kraja, no podnošljivije je – dodao je Zelić.
– U posljednje tri godine imamo manje problema s najezdom komaraca. Znatno nam je lakše što svi zajednički djelujemo i time postižemo bolji učinak – kazao je načelnik Općine Darda.
Foto: OBŽ
- Potpisanim sporazumom omogućuje se ukupno 1,4 milijuna eura za tretiranje komaraca sa zemlje i iz zraka. Na taj se način problem najezde komaraca rješava još od 2023. godine, kada je bivši župan Ivan Anušić zatražio koordinirani pristup svih jedinica lokalne samouprave. Nastavni zavod za javno zdravstvo OBŽ-a dionik je u ovom procesu i daje nam preporuke za pravovremeno tretiranje. Znamo da ne možemo iskorijeniti komarce jer se nalazimo na poplavnom području, ali zajedničkom suradnjom možemo ih držati pod kontrolom. U tome nam od 2023. godine pomaže i Vlada RH sa 600.000 eura, a iz proračuna Osječko-baranjske županije svake godine izdvajamo 200.000 eura za ovu namjenu – kazala je županica Tramišak.
Prema informacijama iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, trenutačna je situacija zadovoljavajuća. Najizloženije su općine koje su i potpisnice Sporazuma, a nalaze se u blizini Kopačkog rita. - Svi potpisnici Sporazuma sudjelovat će s određenim iznosom, no pozivam i ostale općine da se uključe. Na ovaj način rješavamo važan javnozdravstveni problem, štitimo zdravlje ljudi, ali i naše gospodarstvo i turizam. S obzirom na porast broja turista koji imamo iz godine u godinu, možemo reći da se turizam može odvijati neometano, jer na ovaj način stavljamo komarce pod kontrolu – dodala je županica Nataša Tramišak.
- Od početka sezone komaraca Nastavni zavod za javno zdravstvo izdao je 62 preporuke za tretiranje. Podaci od jučer (30. lipnja 2026. godine) pokazuju povećani broj komaraca koji zahtijeva tretman u Kopačevu i Halaševu, dok je, recimo, na području Pampasa broj komaraca i do 8 puta manji. Monitoringe radimo i nekoliko puta tjedno, ako treba, kako bi se kontrolirao broj komaraca i odmah reagiralo – istaknula je ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBŽ-a Dubravka Vuković te dodala kako je u tijeku izgradnja Centra za kontrolu komaraca kojim će se omogućiti sustavnija i bolja kontrola pojave komaraca na ovom području.
Načelnik Općine Bilje rekao je kako su oni, zbog blizine Kopačkoga rita, najugroženiji. – Naši se mještani pretežito bave poljoprivredom, povrtlarstvom i turizmom i prije smo imali velike probleme zbog komaraca. Zahvaljujući suradnji koju već tri godine imamo s Osječko-baranjskom županijom, Vladom RH i susjednim općinama, taj je problem puno manji i lakše ga rješavamo – naglasio je Cickaj.
Zadovoljstvo suradnjom izrazio je i načelnik Općine Petrijevci Ivo Zelić. – Zahvaljujem Županiji i kolegama načelnicima što smo zajedno i razumno pristupili ovom problemu. Nećemo ga nikad riješiti do kraja, no podnošljivije je – dodao je Zelić.
– U posljednje tri godine imamo manje problema s najezdom komaraca. Znatno nam je lakše što svi zajednički djelujemo i time postižemo bolji učinak – kazao je načelnik Općine Darda.
Foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)