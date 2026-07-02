Servisne informacije [2. srpnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
02.07.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, lokalno i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, još u noći i ujutro i na istoku te na sjevernom Jadranu. Jutarnja temperatura 20°C, a dnevna do 25°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 11:00 do 13:30 sati - Belišćanska 2-4 par, 4/a, 6-10 par, 14-24 par, 24/a, 26-32 par, 32/a, 34-46 par, 1-5 nep, 7/a, 9-23 nep, 27-47 nep, Belomanastirska 10/a, 10/b, 12-14 par, 14/a, 14/b, 16-20 par, 20/a, 20/b, 20/c, 22/a, 1, 1/a, 3-13 nep, 17-27 nep, Vatrogasna ulica17,17/a, 19-27 nep
od 11:30 do 13:30 sati - Belomanastirska 24-28 par, 28/a, 28/b, 28/c, 30-42 par, 42/a, 42/b, 44, 44/a, 46, 46/a, 46/b, 48-58 par, 58/a, 60-64 par, Martina Divalta 12/a, Vatrogasna ulica 12-16 par, Woodrova Wilsona 1, 1/a, 3-11 nep
Antunovac
od 8:00 do 14:30 sati - Gospodarska zona Antunovac 13
Višnjevac
od 7:00 do 10:00 sati - Ulica Petra Svačića 37/a, 39-43 nep, Ulica Vatroslava Lisinskog 2-32 par
od 8:00 do 12:00 sati - Petra Zoranića 2/a, 4-14 par, 22, 28, 32, 36, 1-19 nep, 23-25 nep, 29-33 nep, 37-41 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Laslovo
od 9:00 do 11:00 sati - Ulica Vladimira Nazora od kbr. 39 do 96, Kolodvorska ulica od kbr. 1 do 15
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [02.-11.07.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [25.06.-01.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [25.06-01.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- Muzej Slavonije Osijek: "Nestat mogu vladari i države, ali ostat će uspomena"
- 1. Drava Chemistry Conference – Drava ChemiCon 2026.
- Međunarodni festival slikovnice "Čuvari priča" [2026.]
DHMZ prognoza: Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, lokalno i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, još u noći i ujutro i na istoku te na sjevernom Jadranu. Jutarnja temperatura 20°C, a dnevna do 25°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 11:00 do 13:30 sati - Belišćanska 2-4 par, 4/a, 6-10 par, 14-24 par, 24/a, 26-32 par, 32/a, 34-46 par, 1-5 nep, 7/a, 9-23 nep, 27-47 nep, Belomanastirska 10/a, 10/b, 12-14 par, 14/a, 14/b, 16-20 par, 20/a, 20/b, 20/c, 22/a, 1, 1/a, 3-13 nep, 17-27 nep, Vatrogasna ulica17,17/a, 19-27 nep
od 11:30 do 13:30 sati - Belomanastirska 24-28 par, 28/a, 28/b, 28/c, 30-42 par, 42/a, 42/b, 44, 44/a, 46, 46/a, 46/b, 48-58 par, 58/a, 60-64 par, Martina Divalta 12/a, Vatrogasna ulica 12-16 par, Woodrova Wilsona 1, 1/a, 3-11 nep
Antunovac
od 8:00 do 14:30 sati - Gospodarska zona Antunovac 13
Višnjevac
od 7:00 do 10:00 sati - Ulica Petra Svačića 37/a, 39-43 nep, Ulica Vatroslava Lisinskog 2-32 par
od 8:00 do 12:00 sati - Petra Zoranića 2/a, 4-14 par, 22, 28, 32, 36, 1-19 nep, 23-25 nep, 29-33 nep, 37-41 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Laslovo
od 9:00 do 11:00 sati - Ulica Vladimira Nazora od kbr. 39 do 96, Kolodvorska ulica od kbr. 1 do 15
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [02.-11.07.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [25.06.-01.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [25.06-01.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- Muzej Slavonije Osijek: "Nestat mogu vladari i države, ali ostat će uspomena"
- 1. Drava Chemistry Conference – Drava ChemiCon 2026.
- Međunarodni festival slikovnice "Čuvari priča" [2026.]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)