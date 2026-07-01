35. Pojedinačnom šahovskom prvenstvu za slijepe

Grgur Brleković

Zahvaljujemo se za prve šahovske korake Josipu Jurmanu, Ivanu Leventiću kao i za šahovsko odrastanje Šahovskom klubu DAMIN GAMBIT

Foto: ŠUS Svjetlost

U Premanturi od 21.—28. lipnja 2026. naigralo se po švicarskom sistemu 7 kola gdje je od ukupno 11 igrača,osvojio 2. mjesto sa 6 bodova.Time je ispunio normu nastup na IBSA Pojedinačnom prvenstvu koje se ove godine održava na Kreti., kažu iz ŠUS Svjetlost.