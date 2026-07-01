Sjajan uspjeh Grgura Brlekovića – srebro i norma za IBSA prvenstvo na Kreti
01.07.2026. 11:58
U Premanturi od 21.—28. lipnja 2026. na 35. Pojedinačnom šahovskom prvenstvu za slijepe igralo se po švicarskom sistemu 7 kola gdje je od ukupno 11 igrača, Grgur Brleković osvojio 2. mjesto sa 6 bodova.
Time je ispunio normu nastup na IBSA Pojedinačnom prvenstvu koje se ove godine održava na Kreti.
Zahvaljujemo se za prve šahovske korake Josipu Jurmanu, Ivanu Leventiću kao i za šahovsko odrastanje Šahovskom klubu DAMIN GAMBIT, kažu iz ŠUS Svjetlost.
Foto: ŠUS Svjetlost
Time je ispunio normu nastup na IBSA Pojedinačnom prvenstvu koje se ove godine održava na Kreti.
Zahvaljujemo se za prve šahovske korake Josipu Jurmanu, Ivanu Leventiću kao i za šahovsko odrastanje Šahovskom klubu DAMIN GAMBIT, kažu iz ŠUS Svjetlost.
Foto: ŠUS Svjetlost
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)