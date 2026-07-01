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Vijesti::Sport
U Premanturi od 21.—28. lipnja 2026. na 35. Pojedinačnom šahovskom prvenstvu za slijepe igralo se po švicarskom sistemu 7 kola gdje je od ukupno 11 igrača, Grgur Brleković osvojio 2. mjesto sa 6 bodova.

Time je ispunio normu nastup na IBSA Pojedinačnom prvenstvu koje se ove godine održava na Kreti.

Zahvaljujemo se za prve šahovske korake Josipu Jurmanu, Ivanu Leventiću kao i za šahovsko odrastanje Šahovskom klubu DAMIN GAMBIT, kažu iz ŠUS Svjetlost.



Foto: ŠUS Svjetlost


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)