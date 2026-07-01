Nove carinske pristojbe za pošiljke izvan EU-a: jeftina internetska kupnja više neće biti ista
01.07.2026. 11:13
Kupnja jeftine robe iz internetskih trgovina izvan Europske unije od sada će biti skuplja. Europska unija u srijedu je ukinula dosadašnje oslobođenje od carinskih pristojbi za pošiljke vrijedne do 150 eura, čime se uvodi novi sustav naplate za takve pakete.
Prema novim pravilima, za svaku kategoriju proizvoda u pošiljci naplaćivat će se paušalna pristojba od tri eura. To znači da će paket koji sadrži, primjerice, nekoliko majica biti opterećen jednom pristojbom, dok će dodatni proizvod iz druge kategorije, poput igračke, nositi još jednu naknadu od tri eura.
Iako su za prijavu robe i plaćanje carinskih pristojbi odgovorni prodavatelji i uvoznici, Europska komisija upozorava da bi se dodatni troškovi mogli preliti na krajnje kupce kroz više maloprodajne cijene.
Na moguće posljedice upozorio je i Europski potrošački centar u Njemačkoj, ističući da bi nove pristojbe mogle značajno poskupjeti vrlo jeftine proizvode. Stručnjaci pritom navode da su na pojedinim internetskim platformama cijene već počele rasti.
Nova mjera donesena je kao odgovor na snažan rast broja pošiljaka male vrijednosti koje pristižu u Europsku uniju. Podaci Europske komisije pokazuju da je tijekom prošle godine u EU stiglo 5,9 milijardi takvih pošiljaka, odnosno oko 16 milijuna dnevno, a više od 90 posto njih dopremljeno je iz Kine.
Paušalna carinska pristojba trebala bi ostati na snazi do 1. srpnja 2028. godine. Riječ je o privremenom rješenju koje će vrijediti dok Europska unija ne uspostavi novu digitalnu carinsku platformu. Nakon njezina uvođenja ponovno će se primjenjivati redovni sustav obračuna carina, pri čemu će visina pristojbe ovisiti o vrijednosti robe, njezinu podrijetlu i carinskoj klasifikaciji.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Prema novim pravilima, za svaku kategoriju proizvoda u pošiljci naplaćivat će se paušalna pristojba od tri eura. To znači da će paket koji sadrži, primjerice, nekoliko majica biti opterećen jednom pristojbom, dok će dodatni proizvod iz druge kategorije, poput igračke, nositi još jednu naknadu od tri eura.
Iako su za prijavu robe i plaćanje carinskih pristojbi odgovorni prodavatelji i uvoznici, Europska komisija upozorava da bi se dodatni troškovi mogli preliti na krajnje kupce kroz više maloprodajne cijene.
Na moguće posljedice upozorio je i Europski potrošački centar u Njemačkoj, ističući da bi nove pristojbe mogle značajno poskupjeti vrlo jeftine proizvode. Stručnjaci pritom navode da su na pojedinim internetskim platformama cijene već počele rasti.
Nova mjera donesena je kao odgovor na snažan rast broja pošiljaka male vrijednosti koje pristižu u Europsku uniju. Podaci Europske komisije pokazuju da je tijekom prošle godine u EU stiglo 5,9 milijardi takvih pošiljaka, odnosno oko 16 milijuna dnevno, a više od 90 posto njih dopremljeno je iz Kine.
Paušalna carinska pristojba trebala bi ostati na snazi do 1. srpnja 2028. godine. Riječ je o privremenom rješenju koje će vrijediti dok Europska unija ne uspostavi novu digitalnu carinsku platformu. Nakon njezina uvođenja ponovno će se primjenjivati redovni sustav obračuna carina, pri čemu će visina pristojbe ovisiti o vrijednosti robe, njezinu podrijetlu i carinskoj klasifikaciji.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)