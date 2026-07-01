jeftine robe

skuplja

ukinula

150 eura

novi sustav naplate

tri eura

jednom pristojbom

još jednu naknadu

dodatni troškovi

Europski potrošački centar u Njemačkoj

značajno poskupjeti

5,9 milijardi

16 milijuna dnevno

1. srpnja 2028.

privremenom rješenju

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Kupnjaiz internetskih trgovina izvan Europske unije od sada će biti. Europska unija u srijedu jedosadašnje oslobođenje od carinskih pristojbi za pošiljke vrijedne do, čime se uvodiza takve pakete.Prema novim pravilima, za svaku kategoriju proizvoda u pošiljci naplaćivat će se paušalna pristojba od. To znači da će paket koji sadrži, primjerice, nekoliko majica biti opterećen, dok će dodatni proizvod iz druge kategorije, poput igračke, nositiod tri eura.Iako su za prijavu robe i plaćanje carinskih pristojbi odgovorni prodavatelji i uvoznici, Europska komisija upozorava da bi semogli preliti na krajnje kupce kroz više maloprodajne cijene.Na moguće posljedice upozorio je i, ističući da bi nove pristojbe moglevrlo jeftine proizvode. Stručnjaci pritom navode da su na pojedinim internetskim platformama cijene već počele rasti.Nova mjera donesena je kao odgovor na snažan rast broja pošiljaka male vrijednosti koje pristižu u Europsku uniju. Podaci Europske komisije pokazuju da je tijekom prošle godine u EU stiglotakvih pošiljaka, odnosno oko, a više od 90 posto njih dopremljeno je iz Kine.Paušalna carinska pristojba trebala bi ostati na snazi dogodine. Riječ je okoje će vrijediti dok Europska unija ne uspostavi novu digitalnu carinsku platformu. Nakon njezina uvođenja ponovno će se primjenjivati redovni sustav obračuna carina, pri čemu će visina pristojbe ovisiti o vrijednosti robe, njezinu podrijetlu i carinskoj klasifikaciji.