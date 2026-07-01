promjena vremena

osvježenje

promjenu vremena

pretežno sunčano

pljuskovi s grmljavinom

34°C

narančasto upozorenje

grmljavinskog nevremena

visoke temperature zraka

Izraženi pljuskovi s grmljavinom, moguća je i tuča. Navečer su moguća i grmljavinska nevremena uz okretanje vjetra na jak sjeverni i sjeverozapadni s olujnim udarima. U kratkom vremenu može pasti obilna kiša. Najjači udari vjetra > 55 km/h; Količina oborine 30-70 mm; Vjerojatnost grmljavine > 70 %

žuti meteoalarm

Mjestimice jak, na udare olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, posebice potkraj dana. Najjači udari vjetra > 55 km/h

promjenjivo oblačno

kiša

pljuskovi s grmljavinom

19°C

26°C

sunčan i topao

28°C

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Stiže, stižePred nama je vrhunac toplinskog vala, a koji donosi. Danas će biti, no od sredine dana uz više oblaka stižu i. Dnevna temperatura doDHMZ je za osječku regiju upaliozbog, ali i zbog”.Također je opaljen uzbog vjetra, “”.U četvrtak će bitiuz sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana. Mjestimice, lokalno i izraženiji, osobito u Dalmaciji, još u noći i ujutro i na istoku te na sjevernom Jadranu. Jutarnja temperatura do, a dnevna doRazvedravanje se očekuje već u petak, pa će vikend pred nama biti. Dnevna temperatura za vikend do