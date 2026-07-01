Danas vrhunac toplinskog vala, a onda potpuni preokret: DHMZ upalio narančasti alarm
01.07.2026. 10:26
Stiže promjena vremena, stiže osvježenje.
Pred nama je vrhunac toplinskog vala, a koji donosi promjenu vremena. Danas će biti pretežno sunčano, no od sredine dana uz više oblaka stižu i pljuskovi s grmljavinom. Dnevna temperatura do 34°C.
DHMZ je za osječku regiju upalio narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena, ali i zbog visoke temperature zraka.
“Izraženi pljuskovi s grmljavinom, moguća je i tuča. Navečer su moguća i grmljavinska nevremena uz okretanje vjetra na jak sjeverni i sjeverozapadni s olujnim udarima. U kratkom vremenu može pasti obilna kiša. Najjači udari vjetra > 55 km/h; Količina oborine 30-70 mm; Vjerojatnost grmljavine > 70 %”.
Također je opaljen u žuti meteoalarm zbog vjetra, “Mjestimice jak, na udare olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, posebice potkraj dana. Najjači udari vjetra > 55 km/h”.
U četvrtak će biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, lokalno i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, još u noći i ujutro i na istoku te na sjevernom Jadranu. Jutarnja temperatura do 19°C, a dnevna do 26°C.
Razvedravanje se očekuje već u petak, pa će vikend pred nama biti sunčan i topao. Dnevna temperatura za vikend do 28°C.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Pred nama je vrhunac toplinskog vala, a koji donosi promjenu vremena. Danas će biti pretežno sunčano, no od sredine dana uz više oblaka stižu i pljuskovi s grmljavinom. Dnevna temperatura do 34°C.
DHMZ je za osječku regiju upalio narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena, ali i zbog visoke temperature zraka.
“Izraženi pljuskovi s grmljavinom, moguća je i tuča. Navečer su moguća i grmljavinska nevremena uz okretanje vjetra na jak sjeverni i sjeverozapadni s olujnim udarima. U kratkom vremenu može pasti obilna kiša. Najjači udari vjetra > 55 km/h; Količina oborine 30-70 mm; Vjerojatnost grmljavine > 70 %”.
Također je opaljen u žuti meteoalarm zbog vjetra, “Mjestimice jak, na udare olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, posebice potkraj dana. Najjači udari vjetra > 55 km/h”.
U četvrtak će biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, lokalno i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, još u noći i ujutro i na istoku te na sjevernom Jadranu. Jutarnja temperatura do 19°C, a dnevna do 26°C.
Razvedravanje se očekuje već u petak, pa će vikend pred nama biti sunčan i topao. Dnevna temperatura za vikend do 28°C.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)